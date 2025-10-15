Îý½¬¤À¤±¤Ç°ÛÎã¤Î¾·½¸·èÃÇ¡Ö¥¿¥Ä¤ß¤¿¤¤¡×¡¡½Å¤Í¤¿ÅÁÀâ¤ÎFW¤Î»Ñ¡Ä¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¾åÅÄåºÀ¤¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿Æü
¾åÅÄ¤Ï¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ç¤âÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¯19°Ì¡Ë¤Ï10·î14Æü¡¢Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡ÊÆ±6°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-2¤ÇÎò»ËÅª¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾26Ê¬¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç·è¾¡ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿FW¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢º£Æü¤ÎÆÀÅÀ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×´ð½à¤ÇÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¾åÅÄ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿Æü¤Î¤³¤È¤òº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2017Ç¯10·î¤ËÅìµþ¸ÞÎØÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£½é¤Î³èÆ°¤È¤Ê¤ë12·î¤ÎM-150ÇÕ¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Áª¹Í¤¬ÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢Áª¤Ü¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿FW¤¬Éé½ý¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢Âç³Ø´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡ÖÌÌÇò¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¡×¤È´«¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Åö»þË¡À¯Âç1Ç¯¤Î¾åÅÄ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¡¢Ë¡À¯Âç¤ÎÎý½¬¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¥¿¥Ä¤ß¤¿¤¤¤À¡×¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¹Åç»þÂå¤Ë¶¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¡¢ÆüËÜ¿ÍÎ¥¤ì¤·¤¿Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¸µÆüËÜÂåÉ½FWµ×ÊÝÎµÉ§»á¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¡£¸ø¼°Àï¤òÄ¾ÀÜ»ë»¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Îý½¬¤ò¸«¤Æ°ÛÎã¤Î¾·½¸¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÆÃÂç¤Î´üÂÔ¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÂåÉ½¤Ç¤Ï·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï2019Ç¯¤ÎÆîÊÆÁª¼ê¸¢¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¡£Åìµþ¸ÞÎØÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤ËÎ×¤ó¤ÀÂç²ñ¤Ç¤ÏÁ´3»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤Ï¤ª¤í¤«¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤µ¤¨Âª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â»Ø´ø´±¤ÏÂåÉ½¤Ë¸Æ¤ÓÂ³¤±¤¿¡£ÂåÉ½½é¥´¡¼¥ë¤Ï¡¢¼«¿È15»î¹çÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿2023Ç¯6·î¤Î¥¨¥ë¥µ¥ë¥Ð¥É¥ëÀï¡£19Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÌó4Ç¯¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¤Î´ÆÆÄ»þÂå¤«¤é¾åÅÄ¤Ë¸ý»À¤Ã¤Ñ¤¯¸À¤¤Â³¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°Àþ¤«¤é¤Î¼éÈ÷¤ÎÂçÀÚ¤µ¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Î¸åÈ¾7Ê¬¡¢¾åÅÄ¤¬Áê¼êDF¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò³Ý¤±¤¿¤³¤È¤Ç¥ß¥¹¤òÍ¶È¯¤·¡¢ÆîÌîÂó¼Â¤Î¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤Î»þ¡ÊÆîÊÆÁª¼ê¸¢¤Î»þ¡Ë¤ÏÁöÎÏ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Æü¤Ï¹¶·â¤Ë¤â¼éÈ÷¤Ë¤âÍí¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£ÆÀÅÀÎÏ¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¹¶¼é°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁ´°÷¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Î¤â¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡10Æü¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ç¤Î¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ËÂ³¤¡¢Îò»ËÅª¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤¹°ì·â¤ò·è¤á¤¿¾åÅÄ¡£»Ø´ø´±¤¬¸«¤¤½Ð¤·¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢Ì¾¼Â¶¦¤Ë¥¨¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦°æ¾å¿®ÂÀÏº / Shintaro Inoue¡Ë