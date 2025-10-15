¿åÃ«Ë¡õ»ûÏÆ¹¯Ê¸¡¢¡ÈÆÃÌ¿·¸¤Î5Ç¯¸å¡É¤Ï¡©¡¡¡Ö±¦µþ¤È·°¤Ç¤¢¤ë¸Â¤ê¤ÏÇ¯¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¡×¤â¡ÖÄêÇ¯Âà¿¦¤¬¡Ä¡×
¡¡¿åÃ«Ë¤È»ûÏÆ¹¯Ê¸¤¬·º»ö¥Ð¥Ç¥£¤ò±é¤¸¤ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ØÁêËÀ¡Ù¡£¤¤¤Ä¤âÎäÀÅ¤ÇÆ¬Ç¾ÌÀ¤»¤¤Ê¿ù²¼±¦µþ¡Ê¿åÃ«¡Ë¤È¡¢Ç®·ì¤Ç¾ð¤Ë¸ü¤¯¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Êµµ»³·°¡Ê»ûÏÆ¡Ë¤Î²«¶â¥³¥ó¥Ó¤â¡¢¤³¤Î½©¥¹¥¿¡¼¥È¤Îseason24¤ÇÄÌ»»11¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤âÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¿åÃ«¤È»ûÏÆ¤Ë¡¢¡ØÁêËÀ¡Ù¤Ø¤Î»×¤¤¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Å»öÏÀ¡¢¤µ¤é¤Ë¡È5Ç¯¸å¤Î2¿Í¡É¤Þ¤ÇÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2¿ÍÊÂ¤Ù¤Ð¤â¤¦¤½¤³¤Ï¡ÈÆÃÌ¿·¸¡É¡¡¿åÃ«Ë¡õ»ûÏÆ¹¯Ê¸¡¢»£¤ê¤ª¤í¤·¥·¥ç¥Ã¥È
¢£25¼þÇ¯½é²ó¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ï¿åÃ«Ë¤â¡ÖÇË³Ê¡×¤Î¶Ã¤¡ª
¡¡25¼þÇ¯¤È¤Ê¤ëµÇ°¤¹¤Ù¤ËÜ¥·¡¼¥º¥ó¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¿´¶¤òÌä¤ï¤ì¤¿¿åÃ«¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÇË´é¤¹¤ë¡£¡Ö½é²ó¤ÏËèÅÙ²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡Ø¤µ¤Æ¤É¤ó¤ÊÏÃ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦³Ú¤·¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤¢1²óÌÜ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¡×¡£
¡¡°ìÊý¤Î»ûÏÆ¤Ï¡Ö25¼þÇ¯¤Î¤¦¤Á¡¢ËÍ¤ÏÌó14Ç¯¤Î¶õÇò¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤¦Éüµ¢¤·¤Æµµ»³·°¤â4Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¡Ä¡ÄÉüµ¢¤·¤¿»þ¤Ï²¿¤«¤È³§¤µ¤ó¤Á¤ä¤Û¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Á°¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤«¤é¤Î¿ô¥õ·î´Ö¤Ï±¦µþ¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¡¢ËèÆü¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥óÂè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢±¦µþ¤¬¿Í´Ö¹ñÊõ¤Î¹ÖÃÌ»Õ¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¤«¤éÊª¸ì¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¿åÃ«¤â°Õ³°¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤â½é²ó¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÇË³Ê¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¹âºÂ¤Ç¹ÖÃÌ¤òÈäÏª¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤¬¡Ö¤â¤¦¼«Ê¬¤¬¹ÖÃÌ»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¤È¤¤¤¦¤è¤ê³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡ÖÀè¤Ë½Ð±é¥·¡¼¥ó¤Î½ª¤ï¤Ã¤¿»ûÏÆ·¯¤¬¡¢µÒÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È»£±Æ»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤¹¡£»ûÏÆ¤â¡Ö¤³¤ó¤Êµ¡²ñ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡ª¡×¤È¤ªÃãÌÜ¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£
¢£ÍýÁÛ¤Î¾å»Ê¤ÈÉô²¼¡£ÆÃÌ¿·¸¤ËÊ¹¤¯¡È¿¦¾ì¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÇº¤ß¡É
¡¡¿åÃ«¤È»ûÏÆ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡È½éÂåÁêËÀ¡É¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢º£²ó¤ÇÄÌ»»11¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£»ûÏÆ±é¤¸¤ë·°¤¬ÆÃÌ¿·¸¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿Ìó14Ç¯¤Î¶õÇò¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êËä¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¡¢»ûÏÆ¤Ï¡ÖÉü³è¤·¤¿½éÆü¤«¤éÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î¥·¡¼¥ó¤ò»£¤Ã¤¿»þ¤«¤é¥Ö¥é¥ó¥¯¤âÁ´¤¯¤Ê¤¯¡£¡È±¦µþ¤È·°¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤Î»þ¤Ë¤¹¤°Ìá¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¾È¤ì¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÆÌ¤È±ú¤¬¥Ô¥¿¥Ã¤È¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬ºÇ½é¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¿åÃ«¤â¡¢¡Ö¡Ê·°¤È¤Î´ü´Ö¤¬¶õ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡ËÁ´¤¯°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤Î´Ø·¸¤¬Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¿ÆÌ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬Ê¬¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡º£¤ä°¤Òß¡Ê¤¢¤¦¤ó¡Ë¤Î¸ÆµÛ¤Ç¤¢¤ë±¦µþ¤È·°¤ÎÆÃÌ¿·¸¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÆ±Î½¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡É¿¦¾ì¤À¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤òÄ¹Ç¯±é¤¸¤ë¿åÃ«¤È»ûÏÆ¤Ë¡¢¡È¿¦¾ì¤Ç¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÇº¤à¿Í¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤Ê¤é¡©¡É¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡ÆÃÌ¿·¸¤Î¡È¾å»Ê¡É¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¿åÃ«¤Ï¡Ö±¦µþ¤Ï·Ù»¡´±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÀµµÁ¤È¤·¤Æ²¿¤¬ÂçÀÚ¤«¤È¤¤¤¦¤È¤Þ¤º¤Ï»ö·ï²ò·è¡¢ÈÈ¿ÍÂáÊá¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢±¦µþ¤Ï»ö·ï²ò·è¤Î¤¿¤á¤Ë¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ºÇ½é¤Î¤³¤í¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢±¦µþ¤ÎÃæ¤Ç¤â¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ²¿¿Í¤â¤ÎÉô²¼¤¬¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿±¦µþ¤ÎÊÑ²½¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸½¼Â¤Î¿¦¾ì¤Ç¤Ï»þ¤Ë¡ÈÀµµÁ¡É¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë°Õ¸«¤¬°ã¤¦¤È¡¢¤â¤¦¤½¤Î¿Í¤ÈÉÕ¤¹ç¤¨¤Ê¤¤¡¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¼«Ê¬¤ò»¦¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âµ¯¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¤ª¸ß¤¤¤Ë°Õ¸«¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÇ§¤á¹ç¤¦¡£¤¤Á¤ó¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤ÆÇ§¤á¹ç¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤êÁê¼ê¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡ÈÉô²¼¡É¤òÄ¹Ç¯±é¤¸¤Æ¤¤¿»ûÏÆ¤Ï¡ÖËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÆ±Î½¤ò·ù¤À¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¿¤«ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤·¤ÆÌµÍý¤Ë¤³¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤¢¤¢¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤¤Îµ÷Î¥´¶¤ò¹Í¤¨¤ë¡£²¿¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤ê¤·¤ÆÊ¹¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¹¤Î®¤·¤Ê¤¬¤é¡£¹Í¤¨Êý¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¸ò¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¦¤Þ¤¯µ÷Î¥¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£
¡¡ÆÃÌ¿·¸¤È¤·¤Æ°ì½ï¤ËÆ¯¤»Ï¤á¤¿¤³¤í¡¢¤è¤¯¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿±¦µþ¤È·°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢º¬Äì¤Ë¤¢¤ëÀµµÁ¤¬Æ±¤¸¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Â¿¾¯¤Î¿Í´ÖÅª¤Ê°ã¤¤¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Âç¤¤ÊÀî¤ÎÎ®¤ì¤ò°ì½ï¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢±Ë¤®Êý¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤È¡¢Âº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢±¦µþ¤È·°¤¬¤Þ¤µ¤ËÍýÁÛÅª¤Ê¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¢£5Ç¯¸å¡¢30¼þÇ¯¤Î2¿Í¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡¡Ö±¦µþ¤ÎÄêÇ¯Âà¿¦¤¬¡Ä¡×¡Ê¿åÃ«¡Ë
¡¡ÄÌ»»¤Ç10¤â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿2¿Í¡£¿åÃ«¤¬º£²ó¡¢»ûÏÆ¤Ë²¿¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤«¤òÌä¤¦¤È¡Ö´ðËÜÅª¤Ë´üÂÔ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤à¤·¤í¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¿®Íê¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´üÂÔ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¬¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¡£ºÇ½é¤«¤é´üÂÔ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤·²¿¤«ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¤¹¤´¤¤´î¤Ó¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¿®ÍêÅÙ¤âÁý¤¹2¿Í¡£2¿Í¤¬¹Í¤¨¤ë5Ç¯¸å¡¢30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡ØÁêËÀ¡Ù¤È¤Ï¡£»ûÏÆ¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤ó¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡ª¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯Åú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ö±¦µþ¤È·°¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¤ÏÇ¯¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï60Âå¤Ê¤Î¤Ë¡Ê·°¤Ï¡Ë¼ãÂ¤¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡¡±¦µþ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦ÀèÇÚ¤¬¤¤¤Æ¡¢¼ãÂ¤¤ÎËÍ¤¬¤¤¤Æ¡£¤À¤«¤é¤â¤¦ÁêËÀ¤Ç¤¤¤ë¸Â¤ê¤Ï¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¡£5Ç¯¸å¤â¥Õ¥é¥¤¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤ÆÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ò°Â¿´¤µ¤»¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¿åÃ«¤Ï¡Ö±¦µþ¤â¸øÌ³°÷¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä5Ç¯¸å¤Ë¡Ê±¦µþ¤¬·Ù»¡´±¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£¡Ö¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤¤¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿ù²¼±¦µþ¤Ï¤¤¤ÄÄêÇ¯Âà¿¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤Û¤¦¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥ê¥¢¥ë´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦¿åÃ«¤Ë»×¤ï¤º¡¢·Ù»¡¤Ë¤âºÆ¸ÛÍÑ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤ÈÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤ÈÏ¯¤é¤«¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡25Ç¯´Ö±é¤¸Â³¤±¤¿¡ØÁêËÀ¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀè¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤ÌÌÇò¤µ¡×¤òÌ¥ÎÏ¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¤¿¿åÃ«¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¿åÃ«¤¬¡ÈÀè¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤¡É¤È»×¤¦¤â¤Î¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤³¤ÎÀè²¿¤¬µ¯¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡¢²¿¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢³Î¼Â¤Ë¤Ê¤Ë¤«¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ð¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡£º£Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÈÀè¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¡É¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¡ØÁêËÀ¡Ù¡£¿åÃ«Ë¡¢»ûÏÆ¹¯Ê¸¤Î¿¼¤¤¿®Íê´¶¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÌ¤Íè¤Þ¤Ç´üÂÔ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§¾®ÅçË¨Ç«¡¡¼Ì¿¿¡§»³ÅÄ·ò»Ë¡Ë
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØÁêËÀ season24¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µ¿åÍË21»þÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2¿ÍÊÂ¤Ù¤Ð¤â¤¦¤½¤³¤Ï¡ÈÆÃÌ¿·¸¡É¡¡¿åÃ«Ë¡õ»ûÏÆ¹¯Ê¸¡¢»£¤ê¤ª¤í¤·¥·¥ç¥Ã¥È
¢£25¼þÇ¯½é²ó¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ï¿åÃ«Ë¤â¡ÖÇË³Ê¡×¤Î¶Ã¤¡ª
¡¡°ìÊý¤Î»ûÏÆ¤Ï¡Ö25¼þÇ¯¤Î¤¦¤Á¡¢ËÍ¤ÏÌó14Ç¯¤Î¶õÇò¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤¦Éüµ¢¤·¤Æµµ»³·°¤â4Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¡Ä¡ÄÉüµ¢¤·¤¿»þ¤Ï²¿¤«¤È³§¤µ¤ó¤Á¤ä¤Û¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Á°¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤«¤é¤Î¿ô¥õ·î´Ö¤Ï±¦µþ¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¡¢ËèÆü¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥óÂè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢±¦µþ¤¬¿Í´Ö¹ñÊõ¤Î¹ÖÃÌ»Õ¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¤«¤éÊª¸ì¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¿åÃ«¤â°Õ³°¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤â½é²ó¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÇË³Ê¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¹âºÂ¤Ç¹ÖÃÌ¤òÈäÏª¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤¬¡Ö¤â¤¦¼«Ê¬¤¬¹ÖÃÌ»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¤È¤¤¤¦¤è¤ê³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡ÖÀè¤Ë½Ð±é¥·¡¼¥ó¤Î½ª¤ï¤Ã¤¿»ûÏÆ·¯¤¬¡¢µÒÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È»£±Æ»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤¹¡£»ûÏÆ¤â¡Ö¤³¤ó¤Êµ¡²ñ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡ª¡×¤È¤ªÃãÌÜ¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£
¢£ÍýÁÛ¤Î¾å»Ê¤ÈÉô²¼¡£ÆÃÌ¿·¸¤ËÊ¹¤¯¡È¿¦¾ì¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÇº¤ß¡É
¡¡¿åÃ«¤È»ûÏÆ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡È½éÂåÁêËÀ¡É¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢º£²ó¤ÇÄÌ»»11¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£»ûÏÆ±é¤¸¤ë·°¤¬ÆÃÌ¿·¸¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿Ìó14Ç¯¤Î¶õÇò¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êËä¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¡¢»ûÏÆ¤Ï¡ÖÉü³è¤·¤¿½éÆü¤«¤éÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î¥·¡¼¥ó¤ò»£¤Ã¤¿»þ¤«¤é¥Ö¥é¥ó¥¯¤âÁ´¤¯¤Ê¤¯¡£¡È±¦µþ¤È·°¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤Î»þ¤Ë¤¹¤°Ìá¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¾È¤ì¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÆÌ¤È±ú¤¬¥Ô¥¿¥Ã¤È¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬ºÇ½é¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¿åÃ«¤â¡¢¡Ö¡Ê·°¤È¤Î´ü´Ö¤¬¶õ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡ËÁ´¤¯°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤Î´Ø·¸¤¬Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¿ÆÌ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬Ê¬¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡º£¤ä°¤Òß¡Ê¤¢¤¦¤ó¡Ë¤Î¸ÆµÛ¤Ç¤¢¤ë±¦µþ¤È·°¤ÎÆÃÌ¿·¸¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÆ±Î½¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡É¿¦¾ì¤À¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤òÄ¹Ç¯±é¤¸¤ë¿åÃ«¤È»ûÏÆ¤Ë¡¢¡È¿¦¾ì¤Ç¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÇº¤à¿Í¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤Ê¤é¡©¡É¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡ÆÃÌ¿·¸¤Î¡È¾å»Ê¡É¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¿åÃ«¤Ï¡Ö±¦µþ¤Ï·Ù»¡´±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÀµµÁ¤È¤·¤Æ²¿¤¬ÂçÀÚ¤«¤È¤¤¤¦¤È¤Þ¤º¤Ï»ö·ï²ò·è¡¢ÈÈ¿ÍÂáÊá¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢±¦µþ¤Ï»ö·ï²ò·è¤Î¤¿¤á¤Ë¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ºÇ½é¤Î¤³¤í¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢±¦µþ¤ÎÃæ¤Ç¤â¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ²¿¿Í¤â¤ÎÉô²¼¤¬¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿±¦µþ¤ÎÊÑ²½¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸½¼Â¤Î¿¦¾ì¤Ç¤Ï»þ¤Ë¡ÈÀµµÁ¡É¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë°Õ¸«¤¬°ã¤¦¤È¡¢¤â¤¦¤½¤Î¿Í¤ÈÉÕ¤¹ç¤¨¤Ê¤¤¡¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¼«Ê¬¤ò»¦¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âµ¯¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¤ª¸ß¤¤¤Ë°Õ¸«¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÇ§¤á¹ç¤¦¡£¤¤Á¤ó¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤ÆÇ§¤á¹ç¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤êÁê¼ê¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡ÈÉô²¼¡É¤òÄ¹Ç¯±é¤¸¤Æ¤¤¿»ûÏÆ¤Ï¡ÖËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÆ±Î½¤ò·ù¤À¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¿¤«ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤·¤ÆÌµÍý¤Ë¤³¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤¢¤¢¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤¤Îµ÷Î¥´¶¤ò¹Í¤¨¤ë¡£²¿¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤ê¤·¤ÆÊ¹¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¹¤Î®¤·¤Ê¤¬¤é¡£¹Í¤¨Êý¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¸ò¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¦¤Þ¤¯µ÷Î¥¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£
¡¡ÆÃÌ¿·¸¤È¤·¤Æ°ì½ï¤ËÆ¯¤»Ï¤á¤¿¤³¤í¡¢¤è¤¯¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿±¦µþ¤È·°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢º¬Äì¤Ë¤¢¤ëÀµµÁ¤¬Æ±¤¸¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Â¿¾¯¤Î¿Í´ÖÅª¤Ê°ã¤¤¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Âç¤¤ÊÀî¤ÎÎ®¤ì¤ò°ì½ï¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢±Ë¤®Êý¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤È¡¢Âº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢±¦µþ¤È·°¤¬¤Þ¤µ¤ËÍýÁÛÅª¤Ê¾å»Ê¤ÈÉô²¼¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¢£5Ç¯¸å¡¢30¼þÇ¯¤Î2¿Í¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡¡Ö±¦µþ¤ÎÄêÇ¯Âà¿¦¤¬¡Ä¡×¡Ê¿åÃ«¡Ë
¡¡ÄÌ»»¤Ç10¤â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿2¿Í¡£¿åÃ«¤¬º£²ó¡¢»ûÏÆ¤Ë²¿¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤«¤òÌä¤¦¤È¡Ö´ðËÜÅª¤Ë´üÂÔ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤à¤·¤í¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¿®Íê¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´üÂÔ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¬¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¡£ºÇ½é¤«¤é´üÂÔ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤·²¿¤«ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¤¹¤´¤¤´î¤Ó¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¿®ÍêÅÙ¤âÁý¤¹2¿Í¡£2¿Í¤¬¹Í¤¨¤ë5Ç¯¸å¡¢30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡ØÁêËÀ¡Ù¤È¤Ï¡£»ûÏÆ¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤ó¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡ª¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯Åú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ö±¦µþ¤È·°¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¤ÏÇ¯¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï60Âå¤Ê¤Î¤Ë¡Ê·°¤Ï¡Ë¼ãÂ¤¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡¡±¦µþ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦ÀèÇÚ¤¬¤¤¤Æ¡¢¼ãÂ¤¤ÎËÍ¤¬¤¤¤Æ¡£¤À¤«¤é¤â¤¦ÁêËÀ¤Ç¤¤¤ë¸Â¤ê¤Ï¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¡£5Ç¯¸å¤â¥Õ¥é¥¤¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤ÆÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ò°Â¿´¤µ¤»¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¿åÃ«¤Ï¡Ö±¦µþ¤â¸øÌ³°÷¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä5Ç¯¸å¤Ë¡Ê±¦µþ¤¬·Ù»¡´±¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£¡Ö¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤¤¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿ù²¼±¦µþ¤Ï¤¤¤ÄÄêÇ¯Âà¿¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤Û¤¦¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥ê¥¢¥ë´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦¿åÃ«¤Ë»×¤ï¤º¡¢·Ù»¡¤Ë¤âºÆ¸ÛÍÑ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤ÈÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤ÈÏ¯¤é¤«¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡25Ç¯´Ö±é¤¸Â³¤±¤¿¡ØÁêËÀ¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀè¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤ÌÌÇò¤µ¡×¤òÌ¥ÎÏ¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¤¿¿åÃ«¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¿åÃ«¤¬¡ÈÀè¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤¡É¤È»×¤¦¤â¤Î¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤³¤ÎÀè²¿¤¬µ¯¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡¢²¿¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢³Î¼Â¤Ë¤Ê¤Ë¤«¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ð¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡£º£Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÈÀè¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¡É¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¡ØÁêËÀ¡Ù¡£¿åÃ«Ë¡¢»ûÏÆ¹¯Ê¸¤Î¿¼¤¤¿®Íê´¶¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÌ¤Íè¤Þ¤Ç´üÂÔ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§¾®ÅçË¨Ç«¡¡¼Ì¿¿¡§»³ÅÄ·ò»Ë¡Ë
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØÁêËÀ season24¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µ¿åÍË21»þÊüÁ÷¡£