»³ÅÄÍ¥¡¡Á´¿È¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤ÎºÇ¿·¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¡Ö¤³¤ìÃå¤³¤Ê¤»¤ë¤ÎÍ¥ÍÍ¤°¤é¤¤¡×¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î»³ÅÄÍ¥¡Ê41¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖKENZO¡¡25FW¡¡COLLECTION¡¡8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ã±ÆÈ¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¡¥¦¥§¥¢ ¥·¥ç¡¼¤Î¥ë¥Ã¥¯¤òÃåÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿»³ÅÄ¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡¦KENZO¤ÎºÇ¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥·¥ã¡¼¥×¤Ç¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÈÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥ó¥Ä¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÏÍ·¤Ó¿´¤¬°î¤ì¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥ë¥Ã¥¯¤Î1¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¥á¥ó¥º¥é¥¤¥¯¤Ê¤Î¤Ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¡×¡ÖÍ¥¤Á¤ã¤ó¤À¤«¤é»÷¹ç¤¦¤ªÍÎÉþ¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ìÃå¤³¤Ê¤»¤ë¤ÎÍ¥ÍÍ¤°¤é¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£