¥Õ¥¡¥ó¤Î·ëº§¼°¤Ë»²Îó¤·¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥ª¥Õ²ñ¤ÈÈ¿¶Á¡Ö¥ò¥¿¥¯¤ÎÍýÁÛ´°À®·Á¡×¡Ö¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¥µ¡×
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Î¥ª¥¿¥¯¤Î·ëº§¼°¤Ë»²Îó¤·¤¿Æü¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤¬¡¢59.2Ëü²óºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¤ëÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢¡Ö¥ò¥¿¥¯¤ÎÍýÁÛ´°À®·Á¡×¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸À¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¥µ¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£Åê¹Æ¼Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¹¤º¤µ¤ó¡£Ìó8Ç¯Á°¤Î¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤«¤é¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÇ®¿´¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷À¥Õ¥¡¥ó¤Î·ëº§¼°¤Ë»²Îó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ä¡¢»²Îó¤ò¤·¤¿´¶ÁÛ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¹¤º¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¤¹¤º¤µ¤ó
¢¡¡Ö·ëº§¼°¤ËÍè¤Æ¤è¡ª¡× ¥Î¥ê¤Ç¤ªÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¼«Ê¬¤Î¥ª¥¿¥¯¤Î·ëº§¼°¤Ë»²Îó
¡½¡½¼«Ê¬¤Î¥ª¥¿¥¯¤Î·ëº§¼°¤Ë»²Îó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö»ä¤Î¥ª¥¿¥¯¤Î½÷¤Î»Ò¤«¤é¡Ø·ëº§¼°¤ËÍè¤Æ¤è¡ª¡Ù¤È¥Î¥ê¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ø¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¹Ô¤¯¡ª¡Ù¤ÈÊÖ»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤ÎÂ¿´¶¤Ê»þ´ü¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ª¥¿¥¯¤Î»Ò¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø²¸ÊÖ¤·¤Ë²¿¤«¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¤ª²Ç¤µ¤ó¤¬¥ª¥¿¥¯¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìó8Ç¯Á°¤Î¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¥¢¥¤¥É¥ëÂ´¶È¸å¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼»þÂå¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ëè²óÇ¯ÇÛ¤ÎÃËÀ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬Â¿¤¤¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢1¿Í¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¸ÃÂº×¤Î¤È¤¤Ï¡¢ºÇÁ°Îó¤Ç¥¥é¥¥é¤·¤¿ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢º£¤Ç¤âµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¡Ê·ëº§¤·¤¿¤ª²Ç¤µ¤ó¡Ë¤È¿ä¤·¡Ê¥¢¥¤¥É¥ë¡¿¤¹¤º¤µ¤ó¡Ë¤¬¡¢·ëº§¼°¤Ë»²Îó¤¹¤ë¤Û¤ÉÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ï¡©
¡ÖÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤¿°ìÈÖ¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ²ñ¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤º¤Ã¤È¡Ø¹¥¤¡ª¡Ù¤È¡Ø·ëº§¤·¤Æ¡ª¡ª¡Ù¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤¹¤®¤ëÌÜ¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤½¤Î»Ò¤¬¡¢»ä¿ä¤·¤Î½÷¤Î»Ò¤Î¥ª¥¿¥¯¤ÈÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤éÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½´Ø·¸À¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö»ä¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥«¥Õ¥§¡ØPrimium¡Ù¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤·¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢2¿Í¤Ç¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¡Ö»×¤¤½Ð¤Î1¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¾ìÌÌ¤Ë»ä¤¬¤¤¤ë¡×¡¡¥ª¥¿¥¯¤«¤é¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤ë·ëº§¼°¤Ë´¶·ã
¡½¡½¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Á´°÷»ä¤Î¥ª¥¿¥¯¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡ª¡©¡¡¤³¤ó¤Ê¤ó¤Û¤Ü¸½¾ì¤Ê¤ó¤è¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¼«Ê¬¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È°Ï¤ó¤Ç¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¤Ê¤«¤Ë¤Ï4¡Á5Ç¯¿¶¤ê¤¯¤é¤¤¤Ë²ñ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Æ±Áë²ñ¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¡ØºÇ¶á¤ª»Å»ö¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡Ù¤È¶á¶·¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢¥ª¥¿¥¯¤«¤é¡Ø»ä¤ÎËÜÌ¾ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢°Õ³°¤È¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Î¾Ò²ð¤ä¿·Ïº¿·ÉØ¤ÎÆþ¾ìBGM¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î°ú¤½ÐÊª¤È¡¢¤¹¤º¤µ¤ó¤Ø¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤ë·ëº§¼°¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Â¾¿Í¤Î·ëº§¼°¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö·ëº§¼°¤Ø¤Î»²Îó¼«ÂÎ¤¬ÆóÅÙÌÜ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤è¤¯ÃÎ¤ë¿Í¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç´¶·ã¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î»Ò¤Î»×¤¤½Ð¤Î1¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¾ìÌÌ¤Ë»ä¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢¡Ø¤³¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½º£²ó¤Î·ëº§¼°¤Ç¡¢²¿¤«»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¿·Ïº¿·ÉØ¤µ¤ó¤Î¤ªÍ§Ã£¤ä´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤¬¡¢¡Ø¥µ¥¤¥ó¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¡Ø¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È»ä¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤¹¤´¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡½¡½Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ë¡Ø·ëº§¤·¤Æ¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢Àè¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ÆÁð¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤º¤µ¤ó¼«¿È¤Ï¡¢·ëº§´êË¾¤äÆÈ¼«¤Î·ëº§´¶¤Ê¤É¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¼«Ê¬¤Î¥ª¥¿¥¯¤Î·ëº§¼°¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø·ëº§¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª ¤¿¤È¤¨·ëº§¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¼°¤Ïµó¤²¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¼°¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤âÆ´¤ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¡Ö·ëº§¼°¤ËÍè¤Æ¤è¡ª¡× ¥Î¥ê¤Ç¤ªÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¼«Ê¬¤Î¥ª¥¿¥¯¤Î·ëº§¼°¤Ë»²Îó
¡½¡½¼«Ê¬¤Î¥ª¥¿¥¯¤Î·ëº§¼°¤Ë»²Îó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö»ä¤Î¥ª¥¿¥¯¤Î½÷¤Î»Ò¤«¤é¡Ø·ëº§¼°¤ËÍè¤Æ¤è¡ª¡Ù¤È¥Î¥ê¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ø¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¹Ô¤¯¡ª¡Ù¤ÈÊÖ»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤ÎÂ¿´¶¤Ê»þ´ü¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ª¥¿¥¯¤Î»Ò¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø²¸ÊÖ¤·¤Ë²¿¤«¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¤ª²Ç¤µ¤ó¤¬¥ª¥¿¥¯¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìó8Ç¯Á°¤Î¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¥¢¥¤¥É¥ëÂ´¶È¸å¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼»þÂå¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ëè²óÇ¯ÇÛ¤ÎÃËÀ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬Â¿¤¤¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢1¿Í¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¸ÃÂº×¤Î¤È¤¤Ï¡¢ºÇÁ°Îó¤Ç¥¥é¥¥é¤·¤¿ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢º£¤Ç¤âµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¡Ê·ëº§¤·¤¿¤ª²Ç¤µ¤ó¡Ë¤È¿ä¤·¡Ê¥¢¥¤¥É¥ë¡¿¤¹¤º¤µ¤ó¡Ë¤¬¡¢·ëº§¼°¤Ë»²Îó¤¹¤ë¤Û¤ÉÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ï¡©
¡ÖÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤¿°ìÈÖ¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ²ñ¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤º¤Ã¤È¡Ø¹¥¤¡ª¡Ù¤È¡Ø·ëº§¤·¤Æ¡ª¡ª¡Ù¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤¹¤®¤ëÌÜ¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤½¤Î»Ò¤¬¡¢»ä¿ä¤·¤Î½÷¤Î»Ò¤Î¥ª¥¿¥¯¤ÈÊÒ¤ÃÃ¼¤«¤éÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½´Ø·¸À¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö»ä¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥«¥Õ¥§¡ØPrimium¡Ù¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤·¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢2¿Í¤Ç¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¡Ö»×¤¤½Ð¤Î1¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¾ìÌÌ¤Ë»ä¤¬¤¤¤ë¡×¡¡¥ª¥¿¥¯¤«¤é¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤ë·ëº§¼°¤Ë´¶·ã
¡½¡½¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬Á´°÷»ä¤Î¥ª¥¿¥¯¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡ª¡©¡¡¤³¤ó¤Ê¤ó¤Û¤Ü¸½¾ì¤Ê¤ó¤è¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¼«Ê¬¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È°Ï¤ó¤Ç¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¤Ê¤«¤Ë¤Ï4¡Á5Ç¯¿¶¤ê¤¯¤é¤¤¤Ë²ñ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Æ±Áë²ñ¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¡ØºÇ¶á¤ª»Å»ö¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡Ù¤È¶á¶·¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢¥ª¥¿¥¯¤«¤é¡Ø»ä¤ÎËÜÌ¾ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢°Õ³°¤È¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Î¾Ò²ð¤ä¿·Ïº¿·ÉØ¤ÎÆþ¾ìBGM¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î°ú¤½ÐÊª¤È¡¢¤¹¤º¤µ¤ó¤Ø¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤ë·ëº§¼°¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Â¾¿Í¤Î·ëº§¼°¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö·ëº§¼°¤Ø¤Î»²Îó¼«ÂÎ¤¬ÆóÅÙÌÜ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤è¤¯ÃÎ¤ë¿Í¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç´¶·ã¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î»Ò¤Î»×¤¤½Ð¤Î1¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¾ìÌÌ¤Ë»ä¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢¡Ø¤³¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½º£²ó¤Î·ëº§¼°¤Ç¡¢²¿¤«»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¿·Ïº¿·ÉØ¤µ¤ó¤Î¤ªÍ§Ã£¤ä´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤¬¡¢¡Ø¥µ¥¤¥ó¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¡Ø¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È»ä¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤¹¤´¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡½¡½Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ë¡Ø·ëº§¤·¤Æ¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢Àè¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ÆÁð¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤º¤µ¤ó¼«¿È¤Ï¡¢·ëº§´êË¾¤äÆÈ¼«¤Î·ëº§´¶¤Ê¤É¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¼«Ê¬¤Î¥ª¥¿¥¯¤Î·ëº§¼°¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø·ëº§¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª ¤¿¤È¤¨·ëº§¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¼°¤Ïµó¤²¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¼°¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤âÆ´¤ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×