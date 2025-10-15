TWICE¡¦¥µ¥Ê¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ÎONCE¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬Ì´¤ß¤¿¤¤¡×¡¡10¼þÇ¯µÇ°¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¸ø³«
¡¡Â¿¹ñÀÒ9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWICE¤Î´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ØONE IN A MILL10N¡Ù¤¬¡¢24Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢TWICE¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÉÕ¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë»ÈÍÑ¡ª»£¤ê¤ª¤í¤·¤ÎTWICEÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡TWICE¤Ï2015Ç¯10·î20Æü¤Î´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢¾ï¤Ë¥È¥Ã¥×¤ÎÂ¸ºß¡£Â¿ºÌ¤Ê²»³ÚÀ¤È°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¿ô¡¹¤Î¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Æ¤¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖLike OOH-AHH¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤ÇÈÎÇä¤·¤¿CD¤ÎÎß·×Çä¾å¿ô¤Ï2000ËüËç¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³¤³°½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ê¤¼TWICE¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤Æµ±¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë¸Ç¤¯·ë¤Ð¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤å«¤È¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦ONCE¤È¤Î¿¼¤¤·ë¤Ó¤Ä¤¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£6ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÌ¤Íè¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ë¤âÌ©Ãå¤·¡¢À¤³¦¤È¤¤¤¦¹Âç¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¿ø¤¨¤ëTWICE¤Î¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Î»Ñ¤ò¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁÇ´é¤È¤È¤â¤Ë4¤Ä¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢TWICE¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÉÕ¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Á°È¾¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÆüËÜ¸ì¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È±Ç²è¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ò¹ðÇò¡£¥µ¥Ê¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é10Ç¯´Ö¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤óÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎONCE¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬Ì´¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢10Ç¯´Ö¤ÎÊâ¤ß¤ò¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Î¤¿¤á¤ËºòÇ¯¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¥ß¥Ê¤Ï¡ÖÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÏÃ¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ä¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ä¹´ü¤Î»£±ÆÃæ¤Ë²¹¤«¤¤»þ´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥À¥Ò¥ç¥ó¤«¤é¤Î¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤Ë¡¢¥ß¥Ê¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡ª»ä¤Ï¿åÃæ¥·¡¼¥ó¤ÎÎ¢Â¦¤¬¸«¤é¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Ñ¡¼¥È¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥§¥è¥ó¤¬¡Ö»ä¤¿¤ÁTWICE¤¬10Ç¯´ÖÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÂçÀÚ¤Ê½Ö´Ö¤È°¦¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿±Ç²è¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜºî¤ÏTWICE¤ÈONCE¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤å«¤Î¶¯¤µ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¡¢¤è¤ê¿¼¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢TWICE¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î10Ç¯´Ö¤Îµ°À×¤«¤é¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯Æ§¤ß¹þ¤ß¡¢ËÜºî¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÈÊª¸ì¡É¤Î°ìÃ¼¤¬¡¢½é¤á¤Æ³À´Ö¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¡¢¤½¤·¤Æ¼«¿È¤ÎÆâÌÌ¤È¸þ¤¹ç¤¦¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ê»Ñ¡£¤³¤ì¤é¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥½¥í³èÆ°¤ÎµÏ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È9¿Í9¿§¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤ÄTWICE¤¬¡¢¤Ê¤¼Í£°ìÌµÆó¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTWICE¡×¤È¤·¤Æµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ñ¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡ÈÊª¸ì¡É¤ò±Ç¤·½Ð¤¹±ÇÁü¤Ë½Å¤Í¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëONCE¤Ø¤Î´¶¼Õ¡¢¤½¤·¤Æ¸ß¤¤¤Ø¤Î¿¼¤¤å«¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤Ä¤à¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö´ñÀ×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡È°¦¡É¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢10Ç¯¤È¤¤¤¦´ñÀ×Åª¤ÊÆ»¤Î¤ê¤ÎÃæ¤ÇÆÀ¤¿¡È¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Ãç´Ö¡É¤È¤¤¤¦ÊõÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢¡Ö40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â°ì½ï¤Ë¡×¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤ò¸ì¤ë»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¶¯¤¤·è°Õ¤È¡¢¸ß¤¤¤òÁÛ¤¤¹ç¤¦²¹¤«¤¤´Ø·¸À¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡¢´¶Æ°Åª¤Ê±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
