¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¡¢11·î20Æü¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ç¸á¸å6»þ25Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø½©»³¥í¥±¤ÎÃÏ¿Þ¡Ù2»þ´ÖÈ¾SP¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÌÚÂ¼¤ÏÃ±ÆÈ¤Ç¤Ï¥Æ¥ìÅì¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼½é½Ð±é¤È¤Ê¤ê¡¢¤Û¤ÜÌ¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿Ä¹»þ´Ö¥í¥±¤ËÄ©¤à¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û9·îÃæ½Ü¤Ï¡Ä¥í¥Ð¡¼¥È¡õµÈÅÄÍÓ¤¬Â¨¶½¥³¥ó¥È¡©¤Þ¤µ¤«¤Î¾ì½ê¤«¤é½©»³ÅÐ¾ì¤â
¡¡»öÁ°¤ËÀßÃÖ¤·¤¿µðÂç¤ÊÇòÃÏ¿Þ¤Ë¡Ö¥í¥Ð¡¼¥È½©»³Îµ¼¡¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢²ñ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¿Í¡×¤òÄ®¤Î¿Í¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¡¢¸åÆü¼ÂºÝ¤Ë½©»³¤¬¤½¤ÎÃÏ¿Þ¤À¤±¤òÍê¤ê¤ËÄ®¤ò½ä¤ë½©»³Ç»ÅÙ100¡ó¤Î¥í¥±ÈÖÁÈ¡£
¡¡°ÊÁ°¡¢¼«¿È¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç½©»³¤È¶¦±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¡Ê½©»³¥í¥±¤ÎÃÏ¿Þ¡Ë¥í¥±¡¢TVer¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÚÂ¼¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤¿ÈÖÁÈÂ¦¤¬¡¢¾¡¼ê¤Ë¡ÖÌÚÂ¼ÂóºÈTVerÅÐÏ¿µÇ°¡×¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤òºî¤ê½Ë¤Ã¤¿ÀèÆü¤ÎÊüÁ÷¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
¡¡º£²ó¤Ä¤¤¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡È¥Ð¥«¤Ê¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¡É½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Ê¤ó¤ÈÈÖÁÈ½Ð±é¤ò²÷Âú¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£»öÁ°¤Ë²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ê¥¬¥Á¥í¥±ÈÖÁÈ¤ò³Ú¤·¤àµ¤Ëþ¡¹¤ÎÌÚÂ¼¤È¡¢½©»³¤ÎÃÏ¿Þ¥Ö¥é¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡¡ÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦³ôÌÚÏË»á¤Ï¡ÖÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î¥é¥¸¥ª¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥Ç¥£¡¼¥×¤ÊÎ¢ÏÃ¤ò½©»³¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¡Ø¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤«¤â¡©¡Ù¤È´¶¤¸¡¢²¿¤ÎÀïÎ¬¤â¤Ê¤¯¥·¥ì¤Ã¤È¤ªÀ¼¤¬¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î²÷Âú¤Ç¤·¤¿¡£Êõ¤¯¤¸¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼Â¦¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£¡Ö¤·¤«¤·¡¢¥í¥±¤Ç¤ÏÉâ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¥¢¥í¥Á¥í¥±¤ò¥Ö¥Á¤«¤Þ¤·¤Þ¤¹¡ªÀäÂÐ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¤¤ë¡£
¢£½©»³Îµ¼¡¡Ê¥í¥Ð¡¼¥È¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¥³¥ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ë¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Àµµ¤¤òÊÝ¤Ã¤Æ¥í¥±¤ò¤Ç¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¤·¤«¤â¿ô¤¢¤ë¥Æ¥ìÅì¤ÎÌÌÇòÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥í¥Á¤ò¡¢¡¢¡¢¤³¤ì¤Ï¤¦¤ì¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡£
È¾Ç¯Á°¤ËÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î¥é¥¸¥ª¤Ë¥²¥¹¥È¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢ËÍ¤Ï¶ÛÄ¥¤Î¤»¤¤¤«¡¢ÌÚÂ¼²ÈÂóºÈ¡Ê¥¥à¥é¥ä¥¿¥¯¥ä¡Ë¤È¸Æ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë
ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬¡Ø½©»³¥í¥±¤ÎÃÏ¿Þ¡Ù¤òTVerÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢¤¢¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¤µ¤¹¤¬¤Ë¥²¥¹¥È¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÌõ¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¡¢¤¦¤ì¤·¤µ¤Î¤¢¤Þ¤êÈÖÁÈ¤ÇÌµÇ§²Ä¤Ç¡ØÌÚÂ¼ÂóºÈ¥¢¥í¥ÁTVerÅÐÏ¿µÇ°¡Ù¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤òºî¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¤½¤ì¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¥²¥¹¥È¤Ç¡¢¡¢¡¢¤³¤ì¤Ï·ã¥ä¥Ð¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤ÈÉáÄÌ¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤Ã¤ÆÃÏ¿Þ¸«¤Æ¥¬¥Á¤Ç¥í¥±¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¥í¥±¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¥í¥±¤Î¤ä¤êÊýÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡ª
