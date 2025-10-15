¾®·ª½Ü¡ß¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¡¢Netflix¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¡ÈÎø¤ÎÎý½¬¡É¥·¡¼¥ó¤Ë¶»¥¥å¥óÉ¬»ê¡¡ÆÃÊÌ±ÇÁü¡õ¿·¥«¥Ã¥È¸ø³«
¡¡Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤Ç¤¢¤¹16Æü¤è¤êÆü´Ú¶¦Æ±À©ºî¥É¥é¥Þ¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¸ø³«¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¼ç±é¤Î¾®·ª½Ü¤È¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×Ä¾Á°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤¬¡¢Netflix¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûº£¡¢ºÇ¤âÏÃÂê¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¥±¥ß¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ±ÇÁü
¡¡¾®·ª¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿Í¤È°®¼ê¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿·éÊÊ¾É¤Î¸æÁâ»Ê¡¦ÁÔÎ¼¡£°ìÊý¡¢¥Ò¥ç¥¸¥å¤¬±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥Ï¥Ê¤Ï¡¢¡È»ëÀþ¶²ÉÝ¾É¡É¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÂç¹¥¤¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥Èºî¤ê¤Ç¿´¤ÎÊ¿²º¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ô¥å¥¢¤Ê½÷À¤À¡£¼ÂÎÏÇÉ¤Î¥¥ã¥¹¥È¤È¡¢Æü´ÚÎ¾¹ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤¬½¸·ë¤·¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤â°¦¤ª¤·¤¤Âç¿Í¤ÎÎø°¦ÌÏÍÍ¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤¯¡£
¡¡Ìó1Ç¯¤ËµÚ¤Ö½àÈ÷¤È»£±Æ¤ò·Ð¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿2¿Í¤Î¼«Á³¤Ê¶õµ¤´¶¤Ï¡¢±ÇÁü¤«¤é¤âÅÁ¤ï¤ë¡£¸ß¤¤¤Ëµ×¡¹¤Î¥é¥Ö¥³¥á½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¡¢½Ð±é¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ä±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡¢¤µ¤é¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½é²ò¶Ø¤È¤Ê¤ëËÜÊÔ±ÇÁü¤ä¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤â¸ò¤¨¤¿µ®½Å¤ÊÆÃÊÌ±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤¬ËÂ¤°Îø°¦ÌÏÍÍ¤Ë¤Ï²¹¤«¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿´¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢À¤³¦¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿À¸¤¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ"ÌÀÆü¤Î¸µµ¤"¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê¾®·ª¡Ë¡¢¡Ö¥Ô¥å¥¢¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤Ç¡Ê»ëÄ°¼Ô¤Î¡ËÌÀÆü¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¡×¡Ê¥Ò¥ç¥¸¥å¡Ë¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´Ñ¤ë¿Í¤Î¿´¤ò¤½¤Ã¤ÈÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î¡È¥«¥Ã¥×¥ë¥±¥ß¡É¤Ë»×¤ï¤º¤È¤¤á¤¯¿·µ¬¥«¥Ã¥È5ÅÀ¤â¸ø³«¡£¥Ç¡¼¥È¤ÎÎý½¬¤ò»Ï¤á¤ë2¿Í¤Î¤®¤³¤Á¤Ê¤¤¥Ï¥°¤ä¡¢¾¯¤·¤º¤Äµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²¦Æ»¥é¥Ö¥³¥á¤ØÄ©¤à¾®·ª¤È¥Ò¥ç¥¸¥å¤¬¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¸«¤»¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò¤Ò¤¤Ä¤±¤ë¡£
