¥ß¥é¡¦¥¸¥ç¥Ü¥Ó¥Ã¥Á¡ÖÆüËÜ¸ø³«¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤ ¡ª ¡×40ÂåºÇ¸å¤ÎºîÉÊ¡Ö¥í¥¹¥È¥é¥ó¥º¡×£±¡¦£±¸ø³«
ÊÆ½÷Í¥¥ß¥é¡¦¥¸¥ç¥Ü¥Ó¥Ã¥Á¡Ê49¡Ë¤ÈÉ×¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦W¡¦S¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó´ÆÆÄ¡Ê60¡Ë¤¬¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È20Ç¯¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¤ËÂ³¤¼ç±é¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤àºÇ¿·ºî¡Ö¥í¥¹¥È¥é¥ó¥º¡¡°Ç¤ò¼í¤ë¼Ô¡×¤¬¡¢26Ç¯1·î1Æü¤«¤éÁ´¹ñ¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬15Æü¡¢·èÄê¤·¤¿¡£12·î17Æü¤Ë50ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¥¸¥ç¥Ü¥Ó¥Ã¥Á¤¬¡¢40Âå¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤Îº£Ç¯3·î¤ËÊÆ¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ±ºî¤Ç¤â¡¢¥¥ì¥¥ì¤ÎÄ¶Àä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¡£¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Î¸ø³«¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡ª¡¡Â³Êó¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤Í¡×¤ÈÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¸¶ºî¤Ï¡Ö¥²¡¼¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥í¡¼¥ó¥º¡×¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥É¥é¥´¥ó¡×¤Ç¸½Âå¿ï°ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ºî²È¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿µð¾¢¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦R¡¦R¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î¡¢½é´ü¤Î·æºîÃ»ÊÔ¾®Àâ¡£Æ±ºî¤Ë¤Û¤ì¹þ¤ó¤À2¿Í¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤â·ó¤Í¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó´ÆÆÄ¤ÏµÓËÜ¤âÃ´Åö¡£7Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¤Æ¿·¼¡¸µ¤Î±ÇÁü¤È¤·¤Æ´°À®¤µ¤»¤¿¡£Ê¸ÌÀÊø²õ¸å¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Êó½·¤µ¤¨Ê§¤¨¤Ð¤É¤ó¤Ê´ê¤¤¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡¢¥¸¥ç¥Ü¥Ó¥Ã¥Á±é¤¸¤ëÉÔ»à¿È¤ÎËâ½÷¥°¥ì¥¤¡¦¥¢¥ê¥¹¤¬¡¢°¦¤È¸¢ÎÏ¤Ëµ²¤¨¤¿²¦ÈÞ¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¡¢°ÆÆâ¿Í¥Ü¥¤¥¹¤È¶¦¤ËËâÊª¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ëÀäË¾¤ÎÃÏ¡È¥í¥¹¥È¥é¥ó¥º¡É¤ØÎÏ¤òµá¤á¤ëÎ¹¤Ë½Ð¤ëÊª¸ì¡£¥¸¥ç¥ô¥©¥ô¥£¥Ã¥Á¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÈÆ±¤¸Ì¾¤ò»ý¤Ä¥¢¥ê¥¹¤ò±é¤¸¡¢¿Ï¤ò¿¶¤ê¡¢½Æ·âÀï¤òÀø¤êÈ´¤±¡¢¤µ¤é¤ËËâÎÏ¤âÁà¤ë¡£
°ÆÆâ¿Í¤È¤·¤Æ¥¢¥ê¥¹¤Ë¸Û¤ï¤ì¡¢¶¦¤ËÎ¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¢¥Ü¥¤¥¹¤ò¡¢WWE¤Ç6ÅÙ¤Î¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥Ç¥¤¥ô¡¦¥Ð¥¦¥Æ¥£¥¹¥¿¡Ê56¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¡£Êª¸ì¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤±ÇÁüÂÎ¸³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢»£±Æ¤Ë¤Ï¥²¡¼¥àÀ©ºîÍÑ¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö¥¢¥ó¥ê¥¢¥ë¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¤òÆ³Æþ¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¶¸µ¤¤ÎÀ¤³¦¡¢°µÅÝÅª¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë±ÇÁü¤¬¡¢´ÑµÒ¤ò¤òÀäË¾¤Î¡È¥í¥¹¥È¥é¥ó¥º¡É¤Ø¤È°ú¤¤º¤ê¹þ¤à¡£¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÈSF¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥óËþºÜ¤ÎÁÔÂç¤ÊºîÉÊ¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£