´Ú¹ñ¥Ö¥ë¥À¥Ã¥¯¤Î»°ÍÜ¿©ÉÊÈ¯¡Ö¥á¥Ã¥×¡×¥Ö¥é¥ó¥É ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ËENHYPEN Æü¾ï¤Ë»É·ã¤È³Ú¤·¤µ¥×¥é¥¹
´Ú¹ñÈ¯¤Î¡Ö¥Ö¥ë¥À¥Ã¥¯ßÖ¤áÌÍ¡×¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤¹¤ë»°ÍÜ¿©ÉÊ¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡ÖMEP¡Ê¥á¥Ã¥×¡Ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë¡ÖENHYPEN (¥¨¥ó¥Ï¥¤¥×¥ó)¡×¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£¡ÖKicks in every bite ¡¼¿©¤Ù¤ëÅÙ¤ËÁö¤ë»É·ã¡¼¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë»Ý¿É¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¡¢Æü¾ï¤Ë»É·ã¤È³Ú¤·¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¥á¥Ã¥×¡×¤Ï23Ç¯°Ê¹ß¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥¿¥¤¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢25Ç¯¤ÏÆüËÜ¤Ë¤â¾åÎ¦¤·¤¿¡£Ã±½ã¤Ë¿É¤¤¤À¤±¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤·¤¿¿É¤µ¡¢¥á¥é¥á¥é¤·¤¿¿É¤µ¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿É¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¹õ¸ÕÜ¥µíÆùÌ£¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ö¤Ë¤ó¤Ë¤¯³Ì£¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Î2ÉÊ¤òÅ¸³«¡£
¥¨¥ó¥Ï¥¤¥×¥ó¤Ï20Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡£´Ú¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤ÉÂ¿¹ñÀÒ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¼¡À¤ÂåK¡½POP¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
10·î¤«¤éÆ±¼Ò¸ø¼°¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤äSNS¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡Ö¥á¥Ã¥×¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Æü¾ï¤ÎÃæ¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£
º£¸å¤ÏÀ½ÉÊÊÌ¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ä»£±Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¡£