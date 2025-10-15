Æ¨¤²Æ»¤Ê¤·¤ÎËÌ´ØÅì¡ÖËýÀ½ÂÂÚ¥·¥Æ¥£¡×´ËÏÂ¤Ê¤ë¤« ¹ñÆ»6¹æ¤Î¡È¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¶è´Ö¡É³ÈÉý¤É¤³¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À¡©
»ö¶È²½¤«¤é19Ç¯¡¢¹ñÆ»6¹æ¤Î¡Ö¤½¤ê¤ãº®¤à¤è¤Í¡×¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ´ØÅìÃÏÊýÀ°È÷¶É¤Ï2025Ç¯10·î9Æü¡¢°ñ¾ë¸©ÆüÎ©»Ô¤Ç»ö¶ÈÃæ¤Î¹ñÆ»6¹æ¡ÖÂçÏÂÅÄ³ÈÉý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ö¶È¤ÎºÆÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤»¤á¤Æ¤½¤³¤Ï4¼ÖÀþ¤Ë¡Ä¡Û¤³¤ì¤¬¹ñÆ»6¹æ¡ÖÂçÏÂÅÄ³ÈÉý¡×¤Î¿ÊÄ½¤Ç¤¹¡ÊÃÏ¿Þ¡¿²èÁü¡Ë
¡ÖÂçÏÂÅÄ³ÈÉý¡×¤Ï¡¢¾ïÈØÆ»¤ÎÆüÎ©ÆîÂÀÅÄIC¤«¤é¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ë¶á¤¤Âç¤ß¤«Ä®6ÃúÌÜ¸òº¹ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î3.3km¤ò4¼ÖÀþ²½¤¹¤ë»ö¶È¤Ç¡¢2006Ç¯ÅÙ¤ËÃå¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÎ©»Ô³¹¤Ï»³¤È³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÆîËÌ¤ËºÙÄ¹¤¯¡¢¾ïÈØÀþ±è¤¤¤Î»Ô³¹ÃÏ¤ò´Ó¤¯´´ÀþÆ»Ï©¤Ï¹ñÆ»6¹æ¤Î¤ß¡£³¤Â¦¤Î¹ñÆ»245¹æ¤âËýÀÅª¤Ëº®»¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ¨¤²Æ»¤Î¤Ê¤¤»Ô³¹ÃÏ¤Î½ÂÂÚ¤¬»Ô¤ÎÄ¹Ç¯¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î³ÈÉý¶è´Ö¤Î½ªÅÀ¤Ç¤¢¤ëÂç¤ß¤«Ä®6ÃúÌÜ¸òº¹ÅÀ¤«¤é¤Ï¡¢»³Â¦¤Ë»Ô³¹ÃÏ¤ò±ª²ó¤·¤Æ¾ïÈØÀþ¤Î¾ïÎ¦Â¿²ì±ØÉÕ¶á¤Þ¤ÇÄÌ¤¸¤ë¡Ö»³Â¦Æ»Ï©¡×¡Ê»ÔÆ»¤ª¤è¤Ó¸©Æ»ÆüÎ©³Þ´ÖÀþ¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡Ë¤¬2012Ç¯¤ËÁ´Àþ³«ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÎ©ÆîÂÀÅÄIC¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î2¼ÖÀþ¶è´Ö¤Ï¡¢ÆüÎ©¹Á¤È¹âÂ®Æ»Ï©¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¸òÄÌ¤âÄÌ¤ë¤¿¤á¡¢¸òÄÌÎÌ¤¬1Æü4ËüÂæ°Ê¾å¤Î²Õ½ê¤â¤¢¤ê¡¢¶¯Îõ¤Ê¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç»ÃÄêÂÐºö¤È¤·¤Æ½ÂÂÚ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸òº¹ÅÀ¤Î°ÜÀß¤ä²þÎÉ¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯3·îËö»þÅÀ¤ÇÍÑÃÏ¼èÆÀÎ¨¤ÏÌó83¡ó¡£3Ç¯Á°¤ÎÃÊ³¬¤«¤é10¥Ý¥¤¥ó¥È¿ÊÄ½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÍÑÃÏ¼èÆÀ¤Ë°ìÄê¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿Å´Æ»Àþ¡ÊµìÆüÎ©ÅÅÅ´¡Ë¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¤¤¤¿ÀÐÌ¾ºä¶¶¤Ê¤É¡¢°ìÉô¤ÏÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥ë¡¼¥È¤Î¶¶¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³«ÄÌ¤Î¸«¹þ¤ß¤Ï¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ª¡¢»ö¶ÈÈñ¤ÏÏ«Ì³Ã±²Á¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤ËÌó13²¯±ß¤ÎÁý³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÎ©»Ô¤Ïº£²ó¤Î¶è´Ö¤ÎÀè¡¢¹ñÆ»6¹æ¤Î»Ô³¹ÃÏ¶è´ÖÌó7km¤ò4¼ÖÀþ²½¤¹¤ë¡ÖºùÀîÆ»Ï©¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢»ö¶È²½¤Ë¸þ¤±¤¿·×²èÃÊ³¬É¾²Á¤ÎÁá´üÃå¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñ¤ØÍ×Ë¾¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
