¡Ê¼Ì¿¿¡§Nori / PIXTA¡Ë
NHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤¬¿·¤¿¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£ÌÀ¼£»þÂå¤Îºî²È¡¦¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£¥®¥ê¥·¥ã¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤ÇÍÄ¾¯»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤¬ÆüËÜ¤ËÅÏ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢40ºÐ¤Î¤È¤¡£ÍâÇ¯¤Ë¾®Àô¥»¥Ä¤È·ëº§¤·¡¢46ºÐ¤ÇÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¡£¾®ÀôÈ¬±À¤È¤·¤ÆÂè2¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡Ö¼ª¤Ê¤·Ë§°ì¡×¤Ê¤É¤Î¡Ø²øÃÌ¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾®ÀôÈ¬±À¤È¡¢¤½¤ÎºÊ¤Î¾®Àô¥»¥Ä¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÀ¸³¶¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡ØÂç´ïÈÕÀ®ÎóÅÁ¡¡ÃÙºé¤¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç°Î¿Í¸¦µæ²È¤Î¿¿»³ÃÎ¹¬»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¾®Àô¥»¥Ä¤¬ÄÖ¤ë¡ÖÊ£»¨¤ÊÀ¸¤¤Î©¤Á¡×
NHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤¬¡¢ÌÀ¼£°Ý¿·¤È¤¤¤¦·ãÆ°¤Î»þÂå¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤ÎÂçÊÑ¤µ¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ëÅ¸³«¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¾¾Ìî¥È¥¤ò郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼«Á³ÂÎ¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¡¢¹âÉ¾²Á¤Î°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Èà½÷¤ò¼è¤ê´¬¤¯¾¾Ìî²È¤Î¿Í¡¹¤Ë¤è¤ë·ÚÌ¯¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤¬²¿¤È¤â³Ú¤·¤¤¡£
²¬Éô¤¿¤«¤·±é¤¸¤ëÉã¤Î¾¾Ìî»ÊÇ·²ð¤Ï¡¢ÌÀ¼£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤Ã¤«¤êË×Íî¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ñþ¤ò·ë¤Ã¤Æ¡¢Éð»Î¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¥È¥¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¤¬¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
»ÊÇ·²ð¤¬¤½¤ì¤À¤±Éð»Î¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®Æü¸þÊ¸À¤±é¤¸¤ëÁÄÉã¤Î´ª±¦±ÒÌç¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£ËëËö¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿´ª±¦±ÒÌç¤ÏÆü¡¹·õ¤Î·Î¸Å¤ËÎå¤ß¡¢»ÊÇ·²ð¤¬¾¦¤¤¤ò»Ï¤á¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢Åá¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤·¤ÆÄÉ¤¤¤«¤±²ó¤¹¤È¤¤¤¦¡¢Î©¤Á²ó¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤È¤Ë¤â½Ò¤Ù¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¾®Àô¥»¥Ä¤ÏÀ¸¸å¤¹¤°¤ËÍÜ»Ò¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥É¥é¥Þ¤Î´ª±¦±ÒÌç¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¾¾Ìî¥È¥¤Î¼Â¤ÎÁÄÉã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢»Ë¼Â¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÊìÊý¤ÎÁÄÉã¤â¤Þ¤¿¡¢¤«¤Ê¤ê¹ëÃÀ¤Ê¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥»¥Ä¤¬ÄÖ¤Ã¤¿¼«¿È¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤«¤é¤ß¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¥»¥Ä¤¬ÍÜ»ÒÀè¤ÇÂç»ö¤Ë¤µ¤ì¤¿¥ï¥±
¥»¥Ä¤Ï1868¡Ê·Ä±þ4¡ËÇ¯2·î4Æü¡¢¾¾¹¾¾ë²¼¤Î¾®Àô²È¤Ë¤Æ¡¢Éã¡¦¾®ÀôÌï±¦±ÒÌçÌ«¤ÈÊì¡¦¥Á¥¨¤Î¼¡½÷¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£Éã¡¦¾®ÀôÌ«¤Ï¾¾¹¾ÈÍ¤Î300ÀÐ¼è¤ê¤Î¾åµéÉð»Î¤Ç¡¢Êì¡¦¥Á¥¨¤Ï1500ÀÐ¤Î¹¾¸Í²ÈÏ·¡¦±ö¸«Áý±¦±ÒÌç¤Î°ì¿ÍÌ¼¤À¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¥»¥Ä¤¬¾®Àô²È¤ÇÍÄ¾¯´ü¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¸¸å7Æü¤Ç°ð³À²È¤Ø¤ÈÍÜ»Ò¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¾®Àô²È¤Ë¼¡¤Ë»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤é¡¢°ð³À²È¤ÎÍÜ»Ò¤È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
°ð³À²È¤Ï100ÀÐ¼è¤ê¤Î¡ÖÊÂ»Î¡×¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢³Ê¼°¤Î¹â¤¤¾®Àô²È¤«¤é·Þ¤¨¤¿ÍÜ½÷¤Î¥»¥Ä¤ò¡Ö¤ª¤¸¤ç¡Ê¤ª¾î¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¤º¤¤¤Ö¤ó¤ÈÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥»¥Ä¤â¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°ð³À²È¤Ç¾®Àô²È¤òÂº·É¤¹¤ë¤³¤ÈÈó¾ï¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿°ð³À²È¤Ç»ä¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»ö¤â³ÊÊÌ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×
¥É¥é¥Þ¤Î¾¾Ìî²È¤Ï¡¢ÍÜ»ÒÀè¤Î°ð³À²È¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡£Âè10²ó¡Ê10·î10ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥È¥¤¬½Ë¸À¤òµó¤²¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯½ÐÀ¸¤ÎÈëÌ©¤¬»ëÄ°¼Ô¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Î¥»¥Ä¤Ï¡Ö»ä¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ8ÆüÌÜ¤Ë°ð³À²È¤Ë¤â¤é¤ï¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¤â¤é¤¤»Ò¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤Ï»°¤Ä°Ì¤Î»þ¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡Ê¾®Àô¥»¥Ä¡ÖÍÄ¾¯¤Îº¢¤Î»×¤¤½Ð¡×¤è¤ê¡Ë¡¢ÆÃ¤Ë±£¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¼þ°Ï¤«¤é¤âÁÄÉã¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥»¥Ä¤¬ÄÖ¤Ã¤¿¡Ö¥ª¥Â¥¤ÍÍ¤Î¤Ï¤Ê¤·¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Í§Ã£¤Î²È¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢¤½¤³¤ÎÏ·¿Í¤«¤é¤³¤¦Ê¹¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤Î»Ò¶¡¤Î»þ¤Ë¤ªÍ§Ã£¤Î²È¤Ø¹Ô¤¯¤È¤½¤³¤ÎÏ·¿Í¤«¤é¤è¤¯¸æÁÄÉãÍÍ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¥»¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÊìÊý¤ÎÁÄÉã¡¦±ö¸«Áý±¦±ÒÌç¤ÎÏÃ¤¬Ê¹¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¦¤ì¤·¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤¦¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªÁÄÉãÍÍ¤ÏÃéµÁ¤Ê¤¨¤é¤¤Êý¤Ç¸æºÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤½¤¦Ê¹¤¯¤È¼«¤é¤¬¤Û¤á¤é¤ì¤¿ÍÍ¤Ë¤Û¤³¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Ìû²÷¤Ç¤·¤¿¡£ÊìÊý¤Î¸æÁÄÉã¤µ¤ó±ö¸«Áý±¦±ÒÌçÍÍ¤ÏÌò¤Î¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë²ÈÏ·¤ÇÏ½¹â¤ÏÀé²¿É´ÀÐ¾¤»È¤Ï»°½½¿Í¶á¤¯¡¢²°Éß¤ÏÅÂÄ®Æó¤Î´Ý¤Î¤ªËÙ¤ÎÁ°¤Ç¤·¤¿¡×
ÃéµÁ¤Ê¤¨¤é¤¤Êý¡½¡½¡£±ö¸«Áý±¦±ÒÌç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÍÄ¤¤¥»¥Ä¤Ë¶ñÂÎÅª¤ËÊ¹¤«¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÁÔÀä¤Ê°ïÏÃ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÍ¼ç¤Î¾¾Ê¿ÀÆºØ¤òëÝ¤á¤¿±ö¸«Áý±¦±ÒÌç¤Î³Ð¸ç
±ö¸«Áý±¦±ÒÌç¤Ï¡¢9ÂåÌÜÈÍ¼ç¤Î¾¾Ê¿ÀÆºØ¤Ë»Å¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÈÍ¼ç¤¬¤º¤¤¤Ö¤óÌäÂê¤¬Â¿¤¤¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¼ò¤È½÷¤Ë¤ª¤Ü¤ì¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¾¾¹¾ÈÍ¤¬µ²ñ¼¤ËÂç²Ð»ö¤Ê¤ÉºÒÆñÂ³¤¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤É¤³¿á¤¯É÷¤ÇÊüÆ¢¤Î¸Â¤ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÁêËÐ¤äÂë¼í¤ê¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢½îÌ±¤âÊò¤ì¤Æ¥â¥Î¤â¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
ÉÊÀî¤Î²¼²°Éß¤Ë5³¬·ú¤Æ¤Î²È¤ò·ú¤Æ¤Æ¡¢Ë¾±ó¶À¤Ê¤É¥ª¥é¥ó¥ÀÍ³Íè¤ÎÊª¤ò½¸¤á¤Æ¤Ï¼òÀ¹¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢¤¼¤¤¤¿¤¯¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤ÀÈÍ¤Ëµï¤Æ¤µ¤¨¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢Í¥½¨¤ÊÂ¦¶á¤ÇÈÍÀ¯¤òÃ´¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¹¾¸Í¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¯¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¹ñ¤¬ÌÇ¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¦¡½¡½¡£¤ß¤Ê¤¬¤½¤¦¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Áý±¦±ÒÌç¤Ï²ÈÏ·¿¦¤È¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡£¾¾¹¾ÈÍ¤Î¾å²°Éß¤ÇÈÍ¼ç¤Î¾¾Ê¿ÀÆºØ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢ÈÍ¼ç¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤Þ¤¸¤¹ÔÆ°¤òÃí°Õ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢°ìÅÙ¡¢¤Ê¤é¤ºÆóÅÙ¤â¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÀÆºØ¤ËÈ¿¾Ê¤Ï¤ß¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁý±¦±ÒÌç¤ÏÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö»°ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë·è»à¤Î³Ð¸ç¤Ç¡¢ÈÍ¼ç¤Î¹ÔÆ°¤òëÝ¤á¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¤Ê¤é¤ÌÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿3ÅÙÌÜ¤ÎëÝ¸À
¤³¤Î3ÅÙÌÜ¤ÎëÝ¸À¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÁý±¦±ÒÌç¤¬¤¿¤À¤Ê¤é¤ÌÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Âà½Ð¸å¤Ë¤¹¤°ÀÆºØ¤Ï¡Ö¸Æ¤ÓÌá¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤È²ÈÍè¤Ë¸À¤¤¤Ä¤±¤¿¡£¤½¤³¤ÇÁý±¦±ÒÌç¤¬Ìá¤Ã¤¿µÍ¤á½ê¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤È¤¤¹¤Ç¤ËÀäÌ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£»àÂÎ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢Ê¢¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢Áý±¦±ÒÌç¤ÏÀè¤ËÌ©¤«¤ËÀÚÊ¢¤·¡¢Ê¢¤ò»Â¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢ÈÍ¼ç¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¡£²ÎÉñ´ì¤Ë¤Æ¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬´ÑµÒ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÀÚÊ¢¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ç÷¿¿¤Î±éµ»¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡Ö±¢Ê¢¡Ê¤«¤²¤Ð¤é¡Ë¤òÀÚ¤ë¡×¤È¸Æ¤Ö¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤ò¼ÂÁ©¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Î»×¤¤¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢ÈÍºâÀ¯¤Î°²½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÀÆºØ¤Ï±£µï¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾®Àô¥»¥Ä¤¬¤½¤ÎÇÈßÑËü¾æ¤ÎÀ¸³¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÁÄÉã¤æ¤º¤ê¤Î¹ëÃÀ¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¡Ê¿¿»³ ÃÎ¹¬ ¡§ Ãø½Ò²È¡Ë