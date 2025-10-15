ÂÎ½Å¸º¾¯¤Ç¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤Ï¡Ô2018WÇÕ»þ¤ÎÇúÂ®¡Õ¤ËÌá¤Ã¤¿¡©¡¡º£µ¨Àä¹¥Ä´¤ÎÈë·í¤Ï¡Öºòµ¨¤ÏÈàÆÃÍ¤Î½ÓÉÒÀ¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×
º£µ¨¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¤Ï³«Ëë¤«¤é¥ê¡¼¥°Àï8»î¹ç¤Ç9¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤â2»î¹ç¤Ç5¥´¡¼¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤Àº£·î10Æü¤Î2026¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×²¤½£Í½Áª¡¦¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥óÀï¤Ç¤Ï¶Ã°Û¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢FW¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤¬Àä¹¥Ä´¤À¡£
¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥óÀï¤ÇÉé¤Ã¤¿±¦Â¼ó¤ÎÉé½ý¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢³«Ëë¤«¤é¤³¤³¤Þ¤ÇºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤À¡£
¤½¤Î´ü´Ö¤Ë7kg¤âÂÎ½Å¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢º£¤Ï¤½¤³¤«¤é2¡Á3kgÁý¤¨¤¿¾õÂÖ¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·Åö½é¤è¤êº£²Æ¤Ï¸ºÎÌ¤ËÄ©¤àÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ºòµ¨¤«¤é5kg¤Û¤ÉÍî¤Á¤¿¤³¤È¤Ç½ÓÉÒÀ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥óÀï¤Ç¸«¤»¤¿¥É¥ê¥Ö¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ï¤½¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Öºòµ¨¤â¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤Ï¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÇÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢ÈàÆÃÍ¤Î½ÓÉÒÀ¤Ï¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£µ¨¤Î³«Ëë¤«¤éÂç¤¤¯ÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¶ÚÆù¼Á¤ÊÂÎ¤Ï°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢Æ°¤¤ÎÁ¡ºÙ¤µ¤â¼è¤êÌá¤·¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤ÏÈà¤Î¥×¥ì¥¤¤ÎÂ¦ÌÌ¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¿¡¼¥ó¤¹¤ë»þ¤ä¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤ÎÆ°¤¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥óÀï¤Ç¸«¤»¤¿¥´¡¼¥ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Îµ±¤¤È½ÓÉÒÀ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹ºÇ¿·¤ÎÎã¤È¸À¤¨¤ë¡£º£¤Î¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤Ï2018¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤òÈô¤Ö¤è¤¦¤Ë¶î¤±È´¤±¤¿ºÝ¤Î»Ñ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤Î½ÅÍ×ÉôÊ¬¤ò²þÁ±¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¤Î¤À¡×
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Î¤«¤Ë2018WÇÕ¤Ç¤Î¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤Ï¾×·â¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¶¯²½¤ÏÉ¬Í×¤À¤¬¡¢¶ÚÆù¤ò¤Ä¤±¤¹¤®¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤Î¤ÏÌäÂê¤À¡£º£¤Î¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤³¤½¤¬¥Ù¥¹¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
Corrida memorable de Mbappé + Penal de Rojo y gol de Francia a Argentina • Octavos de finalpic.twitter.com/NEQahz7O3E https://t.co/JbNXIhAx3V— Expe (@Expefutbol) June 4, 2025