¥æ¡¼¥¹Ç¯Âå¤Ç¤Ï¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ý¥°¥Ð2À¤¤Ê¤ó¤Æ¸Æ¤ÓÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¤Î¾­Íè¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃË¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£2021Ç¯¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤òÎ¥¤ì¤Æ¥É¥¤¥Ä¤Î¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿22ºÐ¤Î¥®¥Ë¥¢ÂåÉ½MF¥¤¥é¥¤¥¯¥¹¡¦¥â¥ê¥Ð¤À¡£

°ì»þ¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¤â¼çÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤È´üÂÔ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥â¥ê¥Ð¤ÏÁá¡¹¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤òÎ¥¤ì¤ë·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤ÏÆñ¤·¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤­¡¢¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Ç¤ÎÄ©Àï¤ÏÂç¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£

¤½¤Î¸å¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¡¢¥Ø¥¿¥Õ¥§¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¥­¥ã¥ê¥¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯µï¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤À¡£¥â¥ê¥Ð¤Ïºòµ¨¤è¤ê¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¤Î¥»¥ë¥¿¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£µ¨¤â¼çÎÏ¤Î1¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

ºòµ¨¤Ï¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥»¥ë¥¿¤Ïº£²Æ¤Ë600Ëü¥æ¡¼¥í¤Ç´°Á´°ÜÀÒ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤ò´Þ¤à10»î¹çÁ´¤Æ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥»¥ë¥¿¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¤ÏÍ£°ì¤À¡£¥×¥ì¥¤¥¿¥¤¥à630Ê¬¤â¥»¥ë¥¿¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÃæ¤ÇºÇÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥â¥ê¥Ð¤Ï½¼¼Â¤Î»þ¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¥¹¥Ú¥¤¥ó¡ØSPORT¡Ù¤â¥»¥ë¥¿²ÃÆþ¸å¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢185cm¤È·Ã¤Þ¤ì¤¿¥µ¥¤¥º¤ò³è¤«¤·¤¿ÃæÈ×¤Ç¤Î¥×¥ì¥¤¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤À¡£

»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à¤Ï¥ê¡¼¥°Àï8»î¹ç¤Ç6Ê¬2ÇÔ¤Ç¤Þ¤À¾¡Íø¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¥â¥ê¥Ð¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï°­¤¯¤Ê¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤À¡£¤Þ¤À22ºÐ¤È¼ã¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥»¥ë¥¿¤Ç¤Î³èÌö¤«¤é¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ø¸þ¤«¤¦¥ë¡¼¥È¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£