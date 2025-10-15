2026WÇÕ¤Ç¤ÏC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤ËÂå¤ï¤ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡Ä¡Ä PSG¤Ç±ÆÇö¤¯¤Ê¤ëG¡¦¥é¥â¥¹¤Î¸½¾õ
ºò²Æ¤ËFW¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤¬¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡Ë¤òµî¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢PSG¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Ë¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½FW¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥é¥â¥¹¤¬Æþ¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·»Ø´ø´±¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤Ï¥¦¥¹¥Þ¥ó¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤ÎºÇÁ°Àþµ¯ÍÑ¤Ë¥È¥é¥¤¤·¡¢¤³¤ì¤¬¸«»ö¤Ë¥Ò¥Ã¥È¡£¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤Ïºòµ¨¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¡¢¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤Þ¤Ç¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¥é¥â¥¹¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢±Æ¤ÏÇö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤¬Éé½ýÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÀèÈ¯¤ËÆþ¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï480Ê¬´Ö¤ò¤³¤Ê¤·¤ÆÌµÆÀÅÀ¤À¡£CL¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Î¥¢¥¿¥é¥ó¥¿Àï¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀï¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤¬¡¢¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¼ä¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
ÂåÉ½¤Ç¤Ï20»î¹ç¤Ç9¥´¡¼¥ë¤È¸«»ö¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ç°ÂÄê¤·¤¿·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤ÏÂåÉ½¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£2022WÇÕ¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¥í¥Ê¥¦¥É¤ËÂå¤ï¤ë¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÂÆ§¤ß¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£