¥¹¥³¡¼¥ë¥º»á¤¬»×¤¦¡Ô¸½À¤³¦TOP5¤ÎMF¡Õ¤Ï¡¡No.1¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¥Ú¥É¥ê¤È¡¢4¿Í¤Î¼ÂÎÏ¼Ô
¸½Ìò»þÂå¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎÃæÈ×¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÈÀ¤³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥»¥ó¥È¥é¥ëMF¤Î1¿Í¤À¤Ã¤¿¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥³¡¼¥ë¥º»á¡£
¸½ºß¤Ï²òÀâ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¥¹¥³¡¼¥ë¥º»á¤¬»×¤¦¡Ø¸½À¤³¦ºÇ¹â¤ÎMF5¿Í¡Ù¤È¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£º£²ó¥¹¥³¡¼¥ë¥º»á¤Ï¡ØThe Good The Bad & The Football¡Ù¤Ë¤Æ¼¡¤Î5¿Í¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ¤³¦¤ÎTOP5MF¡©¥Ú¥É¥ê¡¢¥í¥É¥ê¡¢¥ô¥£¥Æ¥£¡¼¥Ë¥ã¡¢¥Þ¥¯¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¡¢¥Õ¥ì¥ó¥¡¼¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¤À¡×
¡ÖNo.1¤Ï¥Ú¥É¥ê¤À¡£¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÀï¤ÇÈà¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¥ï¥ª¡ª¤È»×¤Ã¤¿¤è¡£¤Þ¤ë¤Ç¥·¥ã¥Ó¤È¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤è¤¦¤ÊMF¤À¤«¤é¤Í¡£¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²¿¤è¤ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ï¥ó¥Ä¡¼¤ä¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤Ç¤½¤ì¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ñ¤Ï¶Ã°ÛÅª¤À¤Í¡£Èà¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ïµ±¤ä¤«¤·¤¤¡×
¥¹¥³¡¼¥ë¥º»á¤ÎÁª¤ó¤À5¿Í¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤«¤é¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ú¥É¥ê&¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ï¸½ÂåºÇ¹â¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¸À¤¨¤ë¤«¡£
¤Þ¤¿Æ±¤¸¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤è¤ê¥í¥É¥ê¤ÎÌ¾Á°¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂåÉ½¤Ç¤Ï²ø²æ¤µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¥í¥É¥ê¤¬ÃæÈ×¤ÎÄì¡¢¥Ú¥É¥ê¤Ï¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤«¥È¥Ã¥×²¼¤È¤·¤Æ¹¶·â¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëÌò³ä¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î2¿Í¤¬Â·¤¦¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤â¤Þ¤¿ºÇ¶¯¤ÎÃæÈ×¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£