

神戸で3店舗を展開する喫茶店経営者・山粼俊一さん。老舗の継承や博物館構想など、一見大胆に見える挑戦の背景には、喫茶店を未来へ残すための経営哲学があった（筆者撮影）

【画像を見る】ヴィレバン仕込みの空間づくりが魅力的な喫茶ポエム本店はこんな感じ

昭和の時代に数多く生まれた個人経営の喫茶店も、時代の流れとともに減りつつあります。

けれど――喫茶店に漂う独特の心地よい空気感は、そこで過ごした人々の記憶の中に今も静かに残り続けます。誰にとっても、心に残る思い出の喫茶店があるのではないでしょうか。

そんな喫茶店を愛する一人のライター・コトリスが、一杯のコーヒーをきっかけにマスターの人生や常連客の思い出など、店の背景にある物語をたどっていく本連載。街の喫茶店に息づく「人と店の物語」を記録していきます。

最終回となる第5回は神戸の老舗喫茶「ポエム」を訪ねました。（全5回）

元ヴィレヴァン店長が経営する老舗喫茶「ポエム」

元ヴィレッジヴァンガード店長が選んだ新たな舞台は“喫茶店”だった。

「店の立ち上げは、物を売るエリートたちに叩き込まれたので得意中の得意でした」

そう語る山粼俊一さん（43歳）は、偶然見かけた張り紙をきっかけに神戸の老舗喫茶「ポエム」を受け継ぎ、現在は3店舗を展開している。いかにして元ヴィレヴァン店長は喫茶店の道に進み、どのように経営してきたのだろうか……？

神戸元町商店街の路地裏にある喫茶ポエム。

時間帯によっては行列ができるほどの、人気店だ。

偶然の出会いから始まった喫茶店経営の道

1969（昭和44）年に先代が創業した喫茶店を、山粼さんが引き継いだのは2012年のこと。

大学中退後にヴィレッジバンガード店長を経て、神戸の老舗カフェベーカリー「フロインドリーブ」に勤めていた山粼さんは、その頃「自分で店をやりたいから」と退職届を出していた。しかし、何も決まらずに有給を消化する日々を過ごしていた。そんな折に運命的な出会いを果たしたのだ。



喫茶ポエム元町本店の外観。45年の歴史を持つ喫茶店を居抜きで受け継いだ（著者撮影）

「近くを歩いていて、そういえばここの路地に喫茶店があるなと思って店の前まで行くと『貸店舗』の張り紙が貼られていました。電話したところ、すぐに店内を見せてもらえました。テーブルや椅子はまだまだ使える。照明もかっこいい。僕が思い描く喫茶店のイメージそのままでした。この内装を残してくれるならと、家賃も据え置き価格。その場で即決して契約しました」

店の看板をそのまま使いたいから、店名はポエムのまま。現在もその看板を使っている。

「店名を決めるのが苦手なので逆に良かったかもしれません。多分今から開業する人で、こんな名前を付ける人おれへんやろうし」

契約したのは3月下旬。オーナーが家賃発生は4月でいいと言ってくれ、早速準備に取り掛かる。フロインドリーブの最後の出勤が4月15日、大安の4月17日に予定通り開店。無職期間はわずか2日で終わった。

山粼さんは飲食店で働いた経験はあるが、喫茶店経営のノウハウはなかった。

スムーズにポエムを引き継げたのは、ヴィレッジヴァンガードでの勤務経験が大きいという。



喫茶ポエム元町本店の店内。もともとあった家具に加えて、閉業した喫茶店の家具も受け継いでいる（著者撮影）

ヴィレヴァンで学んだ差別化戦略と顧客づくり

大学を中退後様々なアルバイトをしながら、バックパッカーをしていた山粼さん。経営を学びたいと思い、23歳から大阪のヴィレッジヴァンガードで働き始めた。才覚があったため、1年で店長に昇進した。

「ヴィレッジヴァンガードでは店長の裁量ですべてを任せてもらえたんです。

店の立ち上げはヴィレッジヴァンガードで勤めていた時に、物を売るエリートたちに叩き込まれたので得意中の得意でした。

店舗運営、商品企画、スタッフの育成はヴィレッジヴァンガードでの経験が活かされています」



オリジナルグッズも人気。POPはヴィレッジヴァンガードの影響が大きい（著者撮影）

神戸元町周辺は喫茶店の数自体が多い。また神戸から広がったと言われるほど、コーヒーが文化として根付いている。

だからこそ、他店との差別化を図るための戦略が重要だった。

「まず考えたのは、周囲の喫茶店と一緒のことをしても生き残れない。コーヒーは当時400円で、他と比べたら高かったけど、自家焙煎の手間をかけてお客さんに満足してもらえる味を追求しました。メニューはすべて手作りです。最初はカレーを出していたんですが、仕込みの手間がかかるのですぐにやめました。その場で作れるものにしようと思い、鉄板で出すナポリタンを考案しました」



鉄板ナポリタンはサラダ付きで950円。元町本店ではナポリタンの上に生卵を載せて提供、月見山店では鉄板の下に薄焼き卵を敷く提供方法を採用している。写真は月見山店バージョン（著者撮影）

山粼さんは、ポエムがオープンしたことを当初誰にも話さなかった。一人で切り盛りしているからお客さんが多く来ても対応できないからだ。常連客に迷惑をかけないように取材も受けないようにしていた。10年かけて店作りをしようと思っていたという。

「徐々にお客さんが増えていけばいいと思っていたので、最初は暇でしたよ。暇すぎて寝ていたくらい（笑）。暇なときに自分が読めるから、漫画を置き始めました。長編漫画を途中まで読んで、続きを読むためにまた来てくれるのを狙っていました。お客さんがポエムに来る目的を増やせたのもよかったですね」

ラーメン出しても漫画置いても“喫茶店”。自由さが魅力



2号店の「月見山喫茶ポエム」。店舗ごとに雰囲気が異なる（著者撮影）

オープンから3年はほぼ一人で切り盛りしてきたが、土日の来客が増えたことでスタッフを採用。

現在は、元町本店・月見山店・間借り店舗として活用している「喫茶ラン」の3店舗を、7人体制で運営している。

多店舗経営するのはリスク分散のためだと山粼さんは話す。

「元町本店は建物の老朽化で取り壊しになる可能性が高い。数店舗やっていたら、一店舗取り壊しになっても他の店でカバーできる。そう考えて2号店の「月見山喫茶ポエム」は、2018年に月見山（神戸市須磨区）の老舗珈琲店を継いで開店しました。観光客が集まる元町とは違い、一見客はほとんど望めません。高齢者が多い街の雰囲気に合わせ、座りやすい椅子や手すりを設置。漫画は控えめにして新聞を充実させました」

2号店の月見山店が根付けば、これまでの歩みが正しかったと証明され、スタッフにとっても大きな自信になる──そんな思いを込めて始めた挑戦だ。



ポエム各店舗に置かれた漫画はすべて山粼さんの私物（著者撮影）

同時に、神戸の喫茶店文化を残していきたいという思いが湧き、閉業する喫茶店の家具や備品の引き取りを始めた。

「喫茶店はラーメンを出しても、漫画をたくさん揃えても、内装を生かして自由な商売をしても、やはり『喫茶店』になる。その柔軟さが大きな強みだと考えています。傷のあるテーブルを『味わい』として受け入れてもらえるから、お客さんのわがままもある程度は受け止められる。店側、客側に『許す力』があってこそ、喫茶店らしい温もりが生まれるのだと思います」

「まずはやる」で、常に新しい挑戦を



「古き良き喫茶店の再現」がコンセプトの喫茶博物館 珈琲ポエム（著者撮影）

2019年3月、神戸市灘区のオフィスビル・BBプラザ内に「喫茶博物館 珈琲ポエム」を開店。

王子公園の「ローズ」、東出町の「ベニス」、元町商店街の「ウィーン」……閉業したいろんな喫茶店から譲り受けた家具・照明・備品を使った、ポエムの集大成となる喫茶店だった。

一方で、オフィスビルは近代的な雰囲気で、古き良き喫茶店というポエムのイメージとは異なる。このように雰囲気の違う場所で店舗を持つことに迷いはなかったのだろか。

「僕は何か選択を迫られたときには、まず『やる』ことから考えるようにしています。やらなければ可能性は閉じたままだけれど、やれば課題も見えてくる。神戸の喫茶店文化を未来につなげていくために、オフィスビルという新しい空間に懐かしい空間を再現する『喫茶博物館』というアイディアが浮かびました」

他の店を営業しながら開店準備をしなければならず、想像以上に大変だった。だが、成功させればさらなる飛躍ができる。そしてスタッフみんなの自信になる。そんなことを考えながら準備をしていたと山粼さんは振り返る。しかし、開店から1年後にコロナ禍が訪れ、お客さんが激減。閉店せざるを得なくなった。

「喫茶博物館を再開させたい気持ちはあるんですが、今は喫茶店ブームなのでもう少し落ち着いてからでもいいかなと思っています。常に新しいチャレンジを自分たちに課して挑戦するという経験ができたから、やってよかったですね」



もう訪れることはできない閉業喫茶店の調度品が集う、喫茶博物館 珈琲ポエム。ここに来れば往年の名喫茶それぞれの面影を感じることができた（著者撮影）

受け継がれる味、つながる未来



月見山店のオープン時からある「さとちゃんのチーズケーキ」（単品450円）。店長のさとちゃんがレシピを考案した月見山店だけのメニューだ（著者撮影）

2号店の月見山店で店長を務めていた女性、“さとちゃん”が、8月末に亡くなった。45歳だった。

さとちゃんは乳がんの治療をしながら、働いていた。

山粼さんが前職で働いていたフロインドリーブの同僚で、誘ったらすんなりとポエムの一員に加わってくれたそうだ。

「さとちゃんは立ち上げから月見山店に関わったこともあり、この店を大事に思ってくれていたし、お客さんからも愛されていました。

2年半前に乳がんが再発してからは、短時間勤務になり、週1勤務になり、体調と折り合いをつけながら働いてくれていました。

8月には末期になって見守るしかない状況やったけど、最期には『幸せや』って言葉を残して旅立ちました」

ポエムは2023年1月に法人化した。売り上げが増えたことと、スタッフに社会保険を提供したかったからだ。

「社会保険をかけていたおかげで、さとちゃんは治療に専念できたと思います。さとちゃんが育てたスタッフが、今は社員として頑張ってくれています。自分がいなくなった後のことまで考えてくれていて、本当にありがたいですね」

気丈に話していた山粼さんだが、さとちゃんの話になると涙を浮かべた。

さとちゃんが紡いだ味と時間は、スタッフの手とお客さんの記憶の中で生き続ける。月見山店はこれからも、さとちゃんとともに歩んでいく。



一番右が山粼さんの親友でもある、さとちゃん（山粼さん提供）

