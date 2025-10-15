¥Ù¥ê¥ó¥¬¥àÈ´¤¤Ç¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉWÇÕÀ©ÇÆ¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥È¥¥¥Ø¥ë¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼»á¤Ï¡ÖÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ËÈà¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤ÏÂ¾¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡×
º£·î¤ÎÂåÉ½¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¤Æ¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉMF¥¸¥å¡¼¥É¡¦¤Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤Î¾·½¸³°¤À¤Ã¤¿¡£¸ª¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢°ìÉô¤Ç¤ÏÂåÉ½´ÆÆÄ¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥È¥¥¥Ø¥ë¤È¤Î´Ø·¸¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¥È¥¥¥Ø¥ë¤Ï¥¹¥¿¡¼¤ò½¸¤á¤ë¤À¤±¤Î¥Á¡¼¥àºî¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2026WÇÕ¤ØÁÈ¿¥¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤À¤±¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼³ÎÌó¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
14Æü¤Ë¤Ï2026WÇÕ²¤½£Í½Áª¤Ç¥é¥È¥Ó¥¢¤ò5-0¤ÇÊ´ºÕ¤·¡¢²¤½£Àª¤Ç¤Ï1ÈÖ¾è¤ê¤ÇWÇÕËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£Í½Áª¤Ç¤Ï³Ê²¼¤È¤ÎÂÐÀï¤¬Â¿¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥È¥¥¥Ø¥ë¤ÏÂè°ì´ØÌç¤òÆñ¤Ê¤¯¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¥È¥¥¥Ø¥ë¤Î¹Í¤¨¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¹ñÆâ¤Ç¤âµÄÏÀ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ä¥Õ¥é¥à¤Ç³èÌö¤·¡¢¸½ºß¤Ï²òÀâ¤òÌ³¤á¤ë¥À¥Ë¡¼¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼»á¤Ï¥Ù¥ê¥ó¥¬¥àÈ´¤¤Ç¤ÎWÇÕÀ©ÇÆ¤Ê¤É¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤Ï¼«Ê¬¤ËÀäÂÐ¤Î¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¤À¡£¶¯¤¤¿®Ç°¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¤½¤ì¤ò¥Ó¥Ã¥°¥²¡¼¥à¤Ç·ë²Ì¤Ø·Ò¤²¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¡£»î¹ç¤ò¾¸°®¤¹¤ëÃæ¿´¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢´ÆÆÄ¤¬Íß¤·¤¬¤ëÁª¼ê¤À¤è¡£¤½¤ì¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤«¡¢Áª¼ê¤òÆ°ÍÉ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤À¡£Èà¤¬¤â¤¿¤é¤¹¤â¤Î¤ÏÉ¬Í×¤À¤è¡£¥È¥¥¥Ø¥ë¤¬Íè²Æ¤ÎWÇÕ¤ÇÈà¤òÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Ê¤é¶Ã¤¤À¤Í¡£¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ë¡£ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ËÈà¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤ÏÂ¾¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡×¡Ê¡ØBet Wright¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£
¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤Ï½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºò²Æ¤ÎEURO2024¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Î¼çÌò¤Ç¡¢ÇÔËÌÀ£Á°¤À¤Ã¤¿¥Ù¥¹¥È16¤Î¥¹¥í¥Ð¥¥¢Àï¤Ç¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÆ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤¾¤Î¾ìÌÌ¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿¡£Âà¶þ¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥¬¥¦¥¹¡¦¥µ¥¦¥¹¥²¥¤¥ÈÂÎÀ©¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
³Î¤«¤Ë¤¢¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¼Î¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤¬¡¢¥È¥¥¥Ø¥ë¤È¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤Î´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡£
