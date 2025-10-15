ËÜÀï¤Ë¸þ¤±¤ÆÍ°ÕµÁ¤Ê¹õÀ±¤Ë¡©¡¡¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÎÇÔÀï¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¤ÎÂç¾¡¤è¤ê¤â²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë»æ¤¬10·î¤ÎÂåÉ½Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¤³¤ÎÇÔÀï¤«¤é²¿¤òÆÀ¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
14Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÄÌ»»14²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È¤Î°ìÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£
26Ê¬¡¢ÀèÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤À¡£Ï¢Â³¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥¹¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¤òÊø¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï±¦SB¤Î¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤¬¥·¥å¡¼¥È¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤È¡¢32Ê¬¤Ë¤ÏµÕ¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤¬5¥Ð¥Ã¥¯¤ò¹¶Î¬¤·¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
µçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤À¤¬¡¢¸åÈ¾¤«¤é°ìµ¤¤Ë¥®¥¢¤ò¾å¤²¤ë¡£52Ê¬¤Ë¤Ï¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤¬¥Ï¥Þ¤ê¡¢ÆîÌîÂó¼Â¤¬¥´¡¼¥ë¡£¤½¤Î10Ê¬¸å¤ËÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬Æ±ÅÀÃÆ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢71Ê¬¡¢¤³¤ÎÆü¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¾åÅÄåºÀ¤¤¬»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹3ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤¿¡£
¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢ÆüËÜ¤¬Âç¤¤¯Á°¤Ë½³¤ê¤À¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¼ç¿³¤¬»î¹ç½ªÎ»¤ÎÅ«¤ò¿á¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤ÏÄ¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤ËÇòÀ±¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
10Æü¤Î´Ú¹ñÀï¤Ç¤Ï5-0¤ÈÂç¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤À¤¬¡¢º£²óÆüËÜÁê¼ê¤Ë¤Þ¤µ¤«¤È¤â¤¤¤¨¤ëÇÔÀï¤òµÊ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Øglobo¡Ù¤Ï¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò¡Ö¤è¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÇ´¤ê¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤ÎÇÔÀï¤òÍ°ÕµÁ¤Ê¤â¤Î¤À¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖWÇÕËÜÀï¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·èÄê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Î¾·½¸¤Ï11·î¤È3·î¤Î2²ó¤Î¤ß¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÀ®¸ù¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ºÇÔ¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÇÔÀï¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¤ÎÂç¾¡¤è¤ê¤â²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×
¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤À¤¬¡¢WÇÕÍ¥¾¡¤Ï2002Ç¯¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¶áÇ¯¤ÎºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ï¼«¹ñ³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿2014Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥È4¡£¤½¤Î¸å¤Î2Âç²ñ¤Ï¤É¤Á¤é¤â¥Ù¥¹¥È8¤Ç»¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï¥Á¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤°Ê¹ß¡¢´ÆÆÄÁª¤Ó¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯º£Ç¯5·î¤Ë¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ°ÂÄê¤·¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢9·î¤Ë¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤ËÇÔ¤ì¡¢º£·îÆüËÜ¤ËÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤é¤·¤¯¤Ê¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÉé¤±¤¬²¦¹ñ¤ÎÄìÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£