²ò¸Û¤µ¤ì¤¿43ºÐ¸µ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¿³È½¡¢»ùÆ¸¤ï¤¤¤»¤Ä²èÁüºîÀ®¤Îºá¤òÇ§¤á¤ë
À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î±Ñ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¿³È½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥¯¡¼¥È¡£
43ºÐ¤ÎÆ±»á¤Ï¡¢2018Ç¯¤«¤é¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÅ«¤ò¿á¤¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë±Ñ¿³È½°÷¤ÎÅý³çµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëPGMOL¤«¤é²ò¸Û¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
¥¯¡¼¥È¤Ï¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥í¥Ã¥×Á°´ÆÆÄ¤òÇÍ¤ëÆ°²è¤Ê¤É¤¬Î®½Ð¤·¤ÆÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥³¥«¥¤¥ó¤ÎµÛ°ú¤ä¥²¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡ØBBC¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¥¯¡¼¥È¤¬»ùÆ¸¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä²èÁüºîÀ®¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÆµ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¤é¤Îºá¤òÇ§¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·Ù»¡¤¬º£Ç¯2·î¤Ë²¡¼ý¤·¤¿¥«¥Æ¥´¥ê¡¼A¡ÊºÇ¤â½ÅÂç¤ÊÉôÎà¡Ë¤ÎÆ°²è¤Ë´Ø¤¹¤ë·ùµ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à·º»öË¡±¡¤Ç¤Î¿³Íý¤Ë¤ª¤¤¤Æºá¤òÇ§¤á¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
Æ±»á¤Ï2020Ç¯1·î¤Ë¥Ï¡¼¥É¥É¥é¥¤¥Ö¤«¤é¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÌäÂê¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤òÃê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£º£Ç¯9·î»þÅÀ¤Ç¤ÏÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾Ú¸À¤òÊ¤¤·¤¿¡£
»ùÆ¸¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä²èÁüºîÀ®ºá¤È¤Ï¡¢µÔÂÔ¤ò´Þ¤à¼Ì¿¿¤ä±ÇÁü¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡¢¶¦Í¡¢ÊÝÂ¸¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù¤ò»Ø¤¹¤È¤Î¤³¤È¡£
¥¯¡¼¥È¤Ï¾ò·ïÉÕ¤¤ÇÊÝ¼á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢È½»ö¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¼Â·ºÈ½·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÊú¤¤¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¹ð¤²¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ø¤ÎÀÜ¿¨¶Ø»ßÎá¤ÈÀÅªÈï³²ËÉ»ßÌ¿Îá¤Î½å¼é¤â¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ±»á¤Ï¡¢2023Ç¯8·î¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÂÐ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹Àï¤ÇÉÚ°Â·òÍÎ¤ËÂà¾ì¤òÀë¹ð¤·¤¿¿ÍÊª¤Ç¤â¤¢¤ë¡£