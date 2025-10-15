¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¡Ä20Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¢¤Ã¤¿¼Â²È¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¡ÖÊì¤È»Ð¡×¤Î²õ¤ì¤¿À¸³è
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿²¡Àî¹ä¤Î¾×·â¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ´ºÍ¡¦ÎëÌÚ¥Þ¥µ¥«¥º¤ÎÎÏ¤Ç´°Á´Ì¡²è²½¡ª¥³¥ß¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÁKai¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¡Ö»Ò¶¡¤ò»¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Æ¤¿¤Á¡Ù¡Ê¸¶ºî¡¿²¡Àî¹ä¡¢ºî²è¡¿ÎëÌÚ¥Þ¥µ¥«¥º¡Ë¤Î¥±¡¼¥¹3¡ÖÊì¤ÈÌ¼¤Î²õ¤ì¤¿À¸³è¡¦¸åÊÔ¡×¤«¤é¡¢²¡Àî»á¤¬Ì¡²è¤ËÉÁ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥¥ïÀº¿ÀÊÝ·ò»öÌ³½ê½êÄ¹¡¡²¡Àî ¹ä¡Ë
²ÈÂ²¤È¤¤¤¦·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¡ÖÎä¹ó¤µ¡×¤â¤¢¤ë
¡¡¥È¥¥ïÀº¿ÀÊÝ·ò»öÌ³½ê¤Î¡ÖÀº¿À¾ã³²¼Ô°ÜÁ÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁêÃÌ¤¬Éñ¤¤¹þ¤à¤¬¡¢º£²ó¤Î°ÍÍê¼Ô¤ÏÏÂÅÄÊþ»Ò¡Ê38¡Ë¤Ç¡¢²È¤Ë°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ð¡ÊÀ²Èþ¡Ë¤Î¡Ö»ÙÇÛ²¼¡×¤Ë¤¢¤ëÊì¿Æ¤ò½õ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²¡Àî¤é¤Ï¡¢·Ù»¡¤È¤âÏ¢·È¤·¤ÆÏÂÅÄ¤Î¼Â²È¤ËÆþ¤ë¤¬¡¢À²Èþ¤ÈÊì¿Æ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¡½¡½¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢º£²ó¤ÎÌ¡²è¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤À¡£
¡¡½é¤á¤ÆÀ²Èþ¤µ¤ó¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿¤È¤¡¢»ä¤Ï¤½¤ÎÂÀ¤êÊý¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡Éô²°¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤Î¶õ¤ÂÞ¤ä»æ¥³¥Ã¥×¤¬»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤ÈÁÛÁü¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£»ä¤ÏÀ²Èþ¤µ¤ó¤È¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤Î»Ä³¼¤ò¸«Èæ¤Ù¡¢ÂÀ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÂ¨ºÂ¤ËÍý²ò¤·¤¿¡£
¡¡ÂÎ·¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤Î·Ð¸³¾å¡¢À²Èþ¤µ¤ó¤ÏÀº¿À¼À´µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤ëÅÀ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»ä¤Ï¤¢¤¨¤Æ¡¢Èà½÷¤ÎÈï³²ÌÑÁÛ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢ÎÙ¿Í¤Î¡ÖÅÄÃæ¤µ¤ó¡×¤Î¥ï¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤¿¡£À²Èþ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¼¤ó¤ÖÅÄÃæ¤¬°¤¤¡×¡Ö¤¢¤ó¤¿¤¿¤Á¤âÅÄÃæ¤Î¥°¥ë¤À¡×¤È¸À¤Ã¤¿µó¶ç¡¢Æ±¹Ô¤·¤¿·Ù»¡´±¤Þ¤Ç¤âµ¶Êª°·¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ÏÀ²Èþ¤µ¤ó¤¬Ä¹Ç¯Êú¤¨¤Æ¤¤¿Èà½÷¤Î¡Ö¿¿¼Â¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÂ¾õ¤Î½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤Ë½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Û¤Ü20Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂè»°¼Ô¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ëÌ¼¤òÁ°¤Ë¡¢Êì¿Æ¤Ï¡ÖÊþ»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬¸Æ¤ó¤À¡×¤È¡¢¼¡½÷¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂ¾ÀÕ»×¹Í¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀº¿À¼À´µ¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¿Æ¤ÎÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤¯¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÈó¤òÇ§¤á¤é¤ì¤ë¿Æ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÉÂµ¤¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¼«ÀÕ¤ÎÇ°¤ò»ý¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢²æ¤¬»Ò¤ÎÉÂµ¤¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¡¼¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¡¢»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¾¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÈï³²ÌÑÁÛ¤äË½¸À¤ò¤¤¤¦À²Èþ¤µ¤ó¤òÁ°¤Ë¡¢»ä¤Ï·Ù»¡´±¤¬Æ±¹Ô¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤òÈó¾ï¤Ë¿´¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¿´¶¯¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤âÈà½÷¤È¸þ¤¤¢¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£»ä¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¡Öº£¤«¤éÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡³°¤Ë½Ð¤¿À²Èþ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤ËÎ©¤Á¤¹¤¯¤ó¤À¡£20Ç¯¤â¤Î·îÆü¤ò¡¢¿·Ê¹»æ¤ÇÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿°Å¤¤²È¤Î¤Ê¤«¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£ÍÛ¤Î¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤Î¤â20Ç¯¤Ö¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÊòÁ³¤ÈÎ©¤Á¤¹¤¯¤àÀ²Èþ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤â¤Þ¤¿¡¢ÍÛ¤¶¤·¤Î¤Þ¤Ö¤·¤µ¤òÄË¤¤¤Û¤É¤Ë´¶¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Î»Ä¹ó¤µ¡×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡À²Èþ¤µ¤ó¤¬ÉÂ±¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¼¼Æâ¤ò¸«¤Æ¤Þ¤ï¤ëËå¡ÊÊþ»Ò¤µ¤ó¡Ë¤Î»Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£Ëå¤Ï»¶¡¹¤¿¤ë²È¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Ã¸¡¹¤È¤â¤Î¤òÃµ¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¡¢¿ôÆü¤Ö¤ê¤Ë¼Â²È¤Ë´ó¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Êì¿Æ¤Ï¡¢Ì¼¤ÎÀº¿À¼À´µ¤ò¡ÖÃÑ¡×¤ÈÂª¤¨¡¢¤½¤ÎÃÑ¤ò¤µ¤é¤¹¤³¤È¤ò±Ê±ó¤ËµñÈÝ¤·¡¢¡Ö²æ¤¬²È¤Ë¤ÏÉÂ¿Í¤Ê¤É¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤¿¡£Ëå¤âÆ±¤¸¤¯¡¢»Ð¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÌµ¤¤¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÕ¤Ë¤³¤Î²È¤ò¸«¤Æ¡¢¡ÖÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¤È»×¤¨¤ë²ÈÂ²¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤ËËÜ¿Í¤òÀº¿À²Ê°åÎÅ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤¿¤À¤í¤¦¡£»ä¤Ï¤½¤³¤Ë¡¢²ÈÂ²ÆÃÍ¤ÎÎä¹ó¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡£·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¡¢¤Ì¤¯¤â¤ê¤È¤È¤â¤ËÎä¤¿¤µ¤â¤¢¤ï¤»»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡À²Èþ¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥à¤òµòÅÀ¤È¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÈÂÎÅª¤Ë¤Ï¤¹¤³¤Ö¤ë·ò¹¯¤À¤¬¡¢Êì¿Æ¤È¶¦°ÍÂ¸¤Î´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢Ä¹´ü´Ö¤Ò¤¤³¤â¤êÀ¸³è¤òÂ³¤±¤¿»ö¼Â¤Ï½Å¤¤¡£
¡¡¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤«¤éÂ¾¼Ô¤È¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢²¿ÅÙ¤âÆþÂà±¡¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ÉÂ±¡¤â¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥à¤âÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·½éÆ°¤«¤é·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë²æ¡¹¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢À²Èþ¤µ¤ó¤¬¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤êÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤â¤¢¤êÈù¾Ð¤Þ¤·¤¯¤â¤¢¤ë¡£
¡¡À²Èþ¤µ¤ó¤ÈÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Êì¿Æ¤â¿´¿È¤Î·ò¹¯¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤Ï¿ôÇ¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¤¬¡¢À²Èþ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤ÇÀ²Èþ¤µ¤ó¤â¤Þ¤¿¡¢Êì¿Æ¤äËå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Êì¿Æ¤Î»à¤òÅÁ¤¨¤¿ºÝ¤â¡¢¼è¤êÍð¤¹¤Ç¤â¤Ê¤¯¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸À¤¦¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¯¸Ç¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊìÌ¼¤À¤¬¡¢¿¿¤Î¡Ö¿´¡×¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤Ê²ÈÂ²¤Î¤Ê¤«¤ÇÍ£°ì¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÊþ»Ò¤µ¤ó¤À¤±¤¬¡¢Êì¿Æ¤ÎÂ¸ºß¤ò¿´¤Ë½É¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢Êþ»Ò¤µ¤ó¤¬15¡¢6ºÐ¤Ç¡Ö²È¤ò½Ð¤¿¤¤¡×¤È¹ð¤²¤¿ºÝ¤Ë¡¢Êì¿Æ¤¬¡Ö¤¤¤¤¤è¡×¤È¿Í´Ö¤é¤·¤¤ÂÐ±þ¤·¤¿¤³¤È¤Ëµ¢·ë¤¹¤ë¡£¤¢¤Î¤È¤¤ÎÊì¿Æ¤Î¡Ö¿´¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Êþ»Ò¤µ¤ó¤Î¡Ö¿´¡×¤â°é¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤Ò¤È¤Î¿´¡×¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿´¤òÉÂ¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤ò½õ¤±½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò»ä¼«¿È¤¬³Ø¤ó¤À¥±¡¼¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
