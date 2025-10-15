¥Ó¥¸¥Í¥¹¤äÅê»ñ¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¡¢Å¯³Ø¤Î¸úÍÑ¤È¤Ï¡©
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹ñÎ©Âç³Ø¡ÊNUS¡Ë¥ê¡¼¡¦¥¯¥¢¥ó¥æ¡¼¸ø¶¦À¯ºöÂç³Ø±¡¤Î¡Ö¥¢¥¸¥¢ÃÏÀ¯³Ø¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤äÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¡¼¥À¡¼¤ä´±Î½¤Ê¤É¤¬Â¿¿ô»²²Ã¤¹¤ëÄ¶¿Íµ¤¹ÖºÂ¡£Æ±¹ÖºÂ¤ò¼çºË¤¹¤ëÅÄÂ¼¹ÌÂÀÏº»á¤ÎºÇ¿·´©¡¢¡Ø·¯¤Ï¤Ê¤¼³Ø¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¹ÖºÂ¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ÈÀº¿À¤ò¶Å½Ì¤·¤¿°ìºý¡£»ä¤¿¤Á¤Ïº£¡¢À¤³¦¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤¹¤ëÎò»ËÅª¤ÊÂçÅ¾´¹ÅÀ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ãÊÑ¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¡Ö³Ø¤Ó¡×¤È¤Ï²¿¤«¡© ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î·ãÊÑ¤Î»þÂå¤ò³Ú¤·¤¯¹¬¤»¤Ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê³Ø¤Ó¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±½ñ¤«¤éÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤Î»ö¶ÈÊ¬ÀÏ¤¬Å¯³Ø¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë
¡¡»ä¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¹ñÀÒ¤Ï¡¢¡Ö²¿¿Í¡Ê¤Ê¤Ë¤¸¤ó¡Ë¡×¤È¤ÏÄêµÁ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤éÈà¤é¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¾ì½ê¡×¤È¡Ö¶µ°é¤ò¼õ¤±¤¿¾ì½ê¡×¤È¡Öº£¡¢½»¤ó¤Ç»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¡×¤¬°ã¤¦¤«¤é¤À¡£
¡¡¡¦¥¤¥ó¥É¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¶µ°é¤ò¼õ¤±¡¢¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤Ëºß½»¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë
¡¡¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢±Ñ¹ñ¤Ç¶µ°é¤ò¼õ¤±¡¢¥É¥Ð¥¤¤ËÊë¤é¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡¡¦¥í¥·¥¢¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¶µ°é¤ò¼õ¤±¡¢¥¥×¥í¥¹¤ËÊë¤é¤·²¤½£¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡Åù¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö²¿¿Í¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¾ì½ê¤â¶µ°é¤ò¼õ¤±¤¿¾ì½ê¤â¡¢½»¤ó¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤â¡ÖÆüËÜ¡×¤Ç¤¢¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡¢²æ¡¹ÆüËÜ¿Í¤Ë¤ÏÉáÄÌ¤ÎÈ¯ÁÛ¤À¡£
¡¡»ä¤â³¤³°¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤ê¡¢¶µ°é¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï»ý¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥ê¥¢¥ë²ñµÄ¤ä¥Æ¥ì¥Ó²ñµÄ¤Ç½¸¤Þ¤ê¡¢º£¸å¿Ê¤á¤ë»ö¶ÈÊ¬ÀÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡ÖÅ¯³Ø¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤«¤éÌÌÇò¤¤¡£
¡Ö»à¤Ë¤æ¤¯Ãæ¾®´ë¶È¥ê¥¹¥È¡×¤Ï¡¢
¡ÖÊõ¤Î»³¡×¤Î¥ê¥¹¥È¤À¤Ã¤¿
¡¡Å¯³Ø¤ÎÄêµÁ¤È¤Ï¡¢
¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ëÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÌä¤¤Ä¾¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ò¸«¤Ä¤±¤ëºî¶È¡×
¡¡¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢
¡¡¡¦¼«Ê¬¤È¤Ï¡Ä¡Ä
¡¡¡¦Ì±¼ç¼çµÁ¤È¤Ï¡Ä¡Ä
¡¡¡¦¹ñ²È¤È¤Ï¡Ä¡Ä
¡¡¡¦»ñËÜ¼çµÁ¤È¤Ï¡Ä¡Ä
¡¡¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤È¤Ï¡Ä¡Ä
¡¡¡¦´ë¶È¤äÀ½ÉÊ¤Î²ÁÃÍ¤È¤Ï¡Ä¡Ä
¡¡¤Ê¤É¤Ê¤É¡£
¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î³§¤Ç¡¢¤¢¤ë´ûÂ¸¤ÎÆüËÜ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Î»ö¶È¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»ä¤Ï¡ÖÀè¹Ô¤¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë¥Ù¥¿¥Ù¥¿À½Â¤¶È¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤½¤¦¸À¤¦¤È¡¢¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤Ï»Â¿·¤Ê¼¡À¤Âå¥Æ¥Ã¥¯¤À¡×¤È¶«¤Ó¡¢ÊÌ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ï¡Ö¤É¤¦¸«¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥ºSaaS¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¤¸²ñ¼Ò¤Î»ö¶ÈÊ¬ÀÏ¤Ç¤â¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë°ã¤¦¤Î¤À¡£
¡¡Àøºß»Ô¾ì¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡© ÉáÃÊ¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡©
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö»à¤Ë¤æ¤¯Ë¿Ãæ¾®´ë¶È¥ê¥¹¥È¡×¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡ÖÊõ¤Î»³¡×¤À¤È¶¸´îÍðÉñ¤¹¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤â¤¤¤¤¤¬¡¢´ûÂ¸¤Î¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê»à¤Ë¤æ¤¯Ãæ¾®´ë¶È¥ê¥¹¥È¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥ê¥¹¥È¤ò¡ÖÅ¯³Ø¡×¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤¬¤½¤³¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¯¤ë¤Î¤À¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ë¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤¬¿êÂà¤¹¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡¦¿Í¼êÉÔÂ
¡¡¡¦¸å·Ñ¼ÔÆñ
¡¡¡¦±Ñ¸ì¤ÎÊÉ
¡¡¡¦³°¹ñ¿Í·ù¤¤
¡¡¡¦¿·»Ô¾ì¤Î³«Âó¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤
¡¡¡¦³°Éô»ñ¶â¤òÄ´Ã£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡Ö¤ß¤Ë¤¯¤¤¥¢¥Ò¥ë¤Î»Ò¡×¤ò¤É¤¦¸«¤Ä¤±¤ë¤«¡©
¡¡ËÜÏ¢ºÜ¤Î2²óÌÜ¤Ç¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¤¬¡¢³°»ñ¤ÎµðÂç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¡¦¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬¡¢¥Ù¥¿¤ÊÆüËÜ´ë¶È¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òºÆÈ¯¸«¤·¡¢¤½¤ì¤òÇã¼ý¡¦ºÆÀ¸¤·¤Æ²ÁÃÍ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ÆÇä¤ê¤µ¤Ð¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà¤é¤Ë¸À¤ï¤»¤ë¤ÈÆüËÜ»Ô¾ì¤Ï¡¢¡ÖÂç¤¤ÊÈþ¤·¤¤ÇòÄ»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡È¤ß¤Ë¤¯¤¤¥¢¥Ò¥ë¤Î»Ò¡É¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¡Ö¤ß¤Ë¤¯¤¤¥¢¥Ò¥ë¤Î»Ò¡×¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¾®¤µ¤¯¤Æ¸«¤Ä¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Î´ë¶È¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥É¡Ê¾å¿¶¤ì²ÄÇ½À¡Ë¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤Ï¼ÒÎò¤ÎÄ¹¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢»ö¶È¤äÀ½ÉÊ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤ÏÃÏ¸µ¤Î¶ä¹Ô¤È¤·¤«ÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤Ê¤¯¡¢¤«¤ÄÆüËÜ¤ÎÃæ¤Î¶¹¤¤»Ô¾ì¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤âÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ÏÀ½ÉÊ¤â¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â²¿Ç¯¤âÀ¤¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½½Ê¬¤Ê¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ë¡£¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤È°ã¤¤¡¢»ö¶È¥×¥é¥ó¤¬¤¹¤Ç¤Ë»Ô¾ì¤Ç¼ÂÁ©¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ì°Ê¾å¡¢¸å·Ñ¼ÔÆñ¤ä¿Í¼êÉÔÂ¤Ø¤ÎÂÐºö¡¢¿·»Ô¾ì³«Âó¤ä³°Éô»ñ¶âÄ´Ã£¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È»à¤Ë¤æ¤¯¤À¤±¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤¤¤Ä¤â¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç»ö¶È¤ò¸«¤Æ¡¢½Ì¾®¤¹¤ë¹ñÆâ»Ô¾ì¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÀäË¾¤Ï¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¡ÖÅ¯³Ø¡×¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ£°ìÌµÆó¤Ê¤Û¤É¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¼Ò²ñ¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¤³¦°ì±Ñ¸ì¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢À¤³¦¤Î²ÝÂê¤ä¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤Î¼¡¤Ê¤ë±þÍÑ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤é¤òÆüËÜ¤Î³°¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¡¢Æ¯¤¯¿Í¤Ë¤µ¤é¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥¤¥±¤Æ¤ë¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÇä¤êÊý¤ä±þÍÑÊýË¡¤¬È¯¸«¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤ª¶â¤âÈÎÏ©¤â·Ð±ÄÇ½ÎÏ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¤ß¤Ë¤¯¤¤¥¢¥Ò¥ë¤Î»Ò¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ¤ÏÈþ¤·¤¤Âç¤¤ÊÇòÄ»¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢º£¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ß¤Ë¤¯¤¤¥¢¥Ò¥ë¤Î»Ò¤Ë¤·¤«¤ß¤¨¤Ê¤¤²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤¿²ñ¼Ò¤¿¤Á¤Ï¡¢À¤³¦¤ËÃµ¤·¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæ¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÂ²¼¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¥¼¥í¤«¤éÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Î¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤¬¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤¢¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤òÂ«¤Í¤ë¤³¤È¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿´ë¶È¤ò¥í¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡ÊÂ«¤Í¤Æ¡Ë°ìÄê¤Îµ¬ÌÏ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ°ìÄê¤Îµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤·¤¿¤é¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê·Ð±Ä¼Ô¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÏÊõ¤Î»³¤À¤é¤±¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡Ø·¯¤Ï¤Ê¤¼³Ø¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹ñÎ©Âç³Ø¥ê¡¼¡¦¥¯¥¢¥ó¥æ¡¼¸ø¶¦À¯ºöÂç³Ø±¡ ·óÇ¤¶µ¼ø¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¹»¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥È ¥Õ¥§¥í¡¼¡¢°ì¶¶¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë µÒ°÷¶µ¼ø¡Ê2022¡Á2026Ç¯¡Ë¡£¸µ»²µÄ±¡µÄ°÷¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡¡ÊMBA¡Ë¡¢¥Ç¥å¡¼¥¯Âç³ØË¡Î§Âç³Ø±¡¡¢¥¤¥§¡¼¥ëÂç³ØÂç³Ø±¡½¤Î»¡£¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³ØAMP¤ª¤è¤ÓÅìµþÂç³ØEMP½¤Î»¡£»³°ìëú·ô¤Ë¤ÆM¡õAÃç²ð¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£ÊÆ¹ñÎ±³Ø¤ò·Ð¤ÆÂçºåÆüÆü¿·Ê¹¼Ò¼ÒÄ¹¡£2002Ç¯¤Ë½éÅöÁª¤·¡¢2010Ç¯¤Þ¤Ç»²µÄ±¡µÄ°÷¡£Âè°ì¼¡°ÂÇÜÆâ³Õ¤ÇÆâ³ÕÉÜÂç¿ÃÀ¯Ì³´±¡Ê·ÐºÑ¡¦ºâÀ¯¡¢¶âÍ»¡¢ºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¢ÃÏÊýÊ¬¸¢¡Ë¤òÌ³¤á¤¿¡£
2010Ç¯¥¤¥§¡¼¥ëÂç³Ø¥Õ¥§¥í¡¼¡¢2011Ç¯¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¥ê¥µ¡¼¥Á¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¡Ê29Ì¾¡Ë¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡Ö¥é¥ó¥É¸¦µæ½ê¡×¤ÇÅö»þÍ£°ì¤ÎÆüËÜ¿Í¸¦µæ°÷¤È¤Ê¤ë¡£2012Ç¯¡¢ÆüËÜ¿ÍÀ¯¼£²È¤Ç½é¤á¤Æ¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¥±¡¼¥¹¡Ê»öÎã¡Ë¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤ë¡£¥ß¥ë¥±¥ó¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥È Á°¥¢¥¸¥¢¥Õ¥§¥í¡¼¡£
2014Ç¯¤è¤ê¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹ñÎ©Âç³Ø¥ê¡¼¡¦¥¯¥¢¥ó¥æ¡¼¸ø¶¦À¯ºöÂç³Ø±¡·óÇ¤¶µ¼ø¤È¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¸þ¤±¡Ö¥¢¥¸¥¢ÃÏÀ¯³Ø¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢25´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê600Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¡¼¥À¡¼¤¿¤Á¤¬½¤Î»¡£2022Ç¯¤è¤ê¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¹»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ÃÏÀ¯³Ø¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò¼çºË¡£
CNBC¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥¤¥ó¥É·Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ëGIIS¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥ê¡¼¡¦¥Ü¡¼¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¡£ÊÆ¹ñ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Î¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£OpenAI¡¢Scale AI¡¢SpaceX¡¢NeuralinkÅù¡¢70¼Ò°Ê¾å¤ÎÀ¤³¦¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×91ËüÉôÆÍÇË¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ØÆ¬¤ËÍè¤Æ¤â¥¢¥Û¤È¤ÏÀï¤¦¤Ê!¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£