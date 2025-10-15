CBC

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹â»ÔÁíºÛ¤ÎÄÄ¼Õ¤ËÅì³¤ÃÏÊý¤ÎµÄ°÷¤Ï¡Ä¡¡Ï¢Î©²ò¾Ã¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬Î¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ



14Æü¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤Ç¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤Ï¼«¤é¸øÌÀÅÞ¤¬ÆÍÁ³¡¢Ï¢Î©Î¥Ã¦¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£½ÐÀÊ¤·¤¿µÄ°÷¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ÏÆÃ¤Ë½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Æ£ÀîÀ¯¿Í¡¦»²±¡µÄ°÷¡ÖÀ¯¸¢¤ò°Ý»ý¤¹¤Ù¤­¤À¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¼óÈÉ»ØÌ¾¤òÀèÁ÷¤ê¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×

º£»Þ½¡°ìÏº¡¦½°±¡µÄ°÷¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç26Ç¯´Ö¤È¤â¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¤â¤ÎÆ±»Î¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ¯ºö¤ò°ìÃ×¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¹ñ¤Ë¤¿¤á¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤­¤¿¤¤¡×



ÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï14Æü¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Î´´»öÄ¹¤¬²ñÃÌ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶î¤±°ú¤­¤¬·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£