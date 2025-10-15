¤Ï¤Á¤¤ì¤½¤¦¡ÄTWICE¡¦¥â¥â¡¢¡È¥Ô¥Á¤Ã¡É¤È¶Ë¾å¥Ü¥Ç¥£¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë´í¸±¥É¥ì¥¹»Ñ¡ÚPHOTO¡Û
TWICE¤Î¥â¥â¤¬¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç°µ´¬¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥â¥â¡¢¡È¥Ô¥Á¥Ã¡É¤È°áÁõ¤Ç¥°¥é¥Þ¥é¥¹¥Ü¥Ç¥£ÈäÏª
¥â¥â¤Ï10·î14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Ã¸¤¤¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤¹¤ë¥â¥â¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¥É¥ì¥¹¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬S¥é¥¤¥ó¤òºÝÎ©¤¿¤»¡¢Èà½÷¤ÎÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Ï¤Á¤¤ì¤½¤¦¡Ä¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¥°¥é¥Þ¥é¥¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥â¥â¤¬½êÂ°¤¹¤ëTWICE¤Ï10·î15Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥º¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼2025¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡þ¥â¥â ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1996Ç¯11·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¤ÏÊ¿°æ¤â¤â¡£µþÅÔÉÜ½Ð¿È¡£2015Ç¯¤ËÂ¿¹ñÀÒ¥°¥ë¡¼¥×TWICE¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥À¥ó¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2019Ç¯²Æ¤ËK-POP³¦¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ëSUPER JUNIOR¥¥à¡¦¥Ò¥Á¥ç¥ë¤È¤ÎÇ®°¦¤¬È¯³Ð¡¢2020Ç¯1·î¤Ë¸òºÝ¤òÀµ¼°¤ËÇ§¤á¤¿¤¬¡¢1Ç¯6¥«·î¤Î¸òºÝ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ2021Ç¯7·î¤ËÇË¶É¤·¤¿¡£