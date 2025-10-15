¡Ö°¦¹ÃÀÐÅÄ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©ÁÛÁü¤·¤Æ¤ëÆÉ¤ßÊý¤È¤Ï°ã¤¦¤«¤â¡©
ÃÏ¿Þ¤äÎ¹Àè¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤ÊÃÏÌ¾¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤ÊÃÏÌ¾¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡Ö°¦¹ÃÀÐÅÄ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡Ö°¦¹ÃÀÐÅÄ¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¿ÀÆàÀî¸©¤Ë¤¢¤ë±ØÌ¾¤Ç¡¢Åú¤¨¤Ï7Ê¸»ú¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö°¦¹ÃÀÐÅÄ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤¤¤³¤¦¤¤¤·¤À¡×¤Ç¤·¤¿¡£
°¦¹ÃÀÐÅÄ±Ø¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©¸üÌÚ»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë±Ø¤Ç¤¹¡£
¸üÌÚ»Ô°¦¹Ã¤È°ËÀª¸¶»ÔÀÐÅÄ¤Î¶ÌÜ¤Ë·ú¤Ä¡¢°¦¹ÃÀÐÅÄ±Ø¡£
Ã°Âô¤Î»³¡¹¤òË¾¤ß¡¢±Ø¼þÊÕ¤Ë¤Ï²º¤ä¤«¤Ê½»ÂðÃÏ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¤è¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô