¡¡ÁíÍýÂç¿Ã»ØÌ¾Áªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ï21Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ê¡¢À¯¸¢¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò¤á¤°¤ëÍ¿ÌîÅÞ¤Î¶î¤±°ú¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤Ï15Æü¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤È¤½¤ì¤¾¤ì²ñÃÌ¤·¡¢ÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨ÎÏ¤äÀ¯¸¢È¯Â¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¹ñ²ñ±¿±Ä¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊýÌîÅÞÂ¦¤â¡¢Î©·û¡¢°Ý¿·¡¢¹ñÌ±¤Î3ÅÞ¼ó¤¬²ñÃÌ¤·¡¢ÁíÍý¸õÊä¤Î°ìËÜ²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤óÍýÇ°¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¸½¼Â¤ÎÀ¯¼£¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÊý¤¬¤Ï¤ë¤«¤ËËÜµ¤¤À¤«¤é¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÌîÅÄ¤ò¤ª¤í¤·¤Æ¤Ç¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÎ©·û¡¦°Â½»´´»öÄ¹¡Ë
¡ÖÌîÅÄÂåÉ½¤ÎÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤«¤ï¤ë¿·¤·¤¤ÏÈÁÈ¤ß¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£·ûË¡¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¤ª¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¼¡¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¤ªÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡×¡Ê¹ñÌ±¡¦¿ºÍÕ´´»öÄ¹¡Ë
¡¡À¯¸¢¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò¤á¤°¤ë¹Í¤¨Êý¤Ë³Ö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢ÌîÅÞ3ÅÞ¤¬¹ç°Õ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë