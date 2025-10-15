¡ÚWÇÕÍ½Áª¡Û¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤¬3Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¡¡ÁíÆÀÅÀ¤Ç¥¤¥é¥¯¤ò¾å²ó¤ë¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤¬MOM¡Ï¤È¥ë¥Ê¡¼¥ë´ÆÆÄ
¡¡¡þWÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕBÁÈÂè3Àï¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢0¡½0¥¤¥é¥¯¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥¸¥Ã¥À¡Ë
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤¬ÃÏ¸µ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2026Ç¯WÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡ËºÇ½ªÀï¤Ç¥¤¥é¥¯¤È0¡½0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢3Âç²ñÏ¢Â³7ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£1¾¡1Ê¬¤±¤ÎÆÀ¼ºÅÀº¹¡Ü1¤Ç¥¤¥é¥¯¤ÈÊÂ¤ó¤À¤¬¡¢ÁíÆÀÅÀ3¤ÇÆ±1¤Î¥¤¥é¥¯¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡6ËüÄ¶¤ÎÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤¿Ãæ¤ÇÍ½ÁªÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿¥ë¥Ê¡¼¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ê·°Ïµ¤¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈËþÂ¤²¡£¡Öº£Ìë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¶ìÀï¤·¤ÆÆüËÜ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÂ³¤¯3°Ì¤ÇPO¤Ë²ó¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¡Ö¿ô¥«·îÁ°¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²æ¡¹¤Ï¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¡£¤³¤ì¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤À¡×¤È´¶³´¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£
¡¡PO¤Ï6¥Á¡¼¥à¤¬2ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÁíÅö¤¿¤ê¤ÇÀï¤¤¡¢³ÆÁÈ1°Ì¤¬ËÜÂç²ñ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£Æ±2°Ì¤Ï11·î¤Ë¥Û¡¼¥à¡õ¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥¢¥¸¥¢9°Ì·èÄêÀï¤ÇÂÐÀï¤·¡¢¾¡¼Ô¤¬ÂçÎ¦´ÖPO¤Ë²ó¤ë¡£
¡¡AÁÈ¤Ï¥«¥¿¡¼¥ë¤¬1°Ì¤ÇÆÍÇË¤ò·è¤á¡¢UAE¤¬2°Ì¡£BÁÈ¤Ï¥¤¥é¥¯¤¬2°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢UAE¤È9°Ì·èÄêÀï¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡¡¡ÚWÇÕ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¹ñ¡Û
¡¡¢§³«ºÅ¹ñ¡áÊÆ¹ñ¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥«¥Ê¥À
¡¡¢§¥¢¥¸¥¢¡áÆüËÜ¡¢¥¤¥é¥ó¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡¢´Ú¹ñ¡¢¥è¥ë¥À¥ó¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢
¡¡¢§¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¡á¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É
¡¡¢§ÆîÊÆ¡á¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¨¥¯¥¢¥É¥ë¡¢¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤
¡¡¢§¥¢¥Õ¥ê¥«¡á¥â¥í¥Ã¥³¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡¢¥¨¥¸¥×¥È¡¢¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¡¢¥¬¡¼¥Ê¡¢¥«¥Ü¥Ù¥ë¥Ç¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ë¡¢¥»¥Í¥¬¥ë
¡¡¢§²¤½£¡á¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É