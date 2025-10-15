ÉÛÀîÉÒÏÂ¡¢¡È¿·¤·¤¤²ÈÂ²¡É¤È¤ÎµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡¡Ì¾Á°¤âÌÀ¤«¤¹¡Ö²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¤ªÌ¾Á°¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎËèÆü¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¸µ¥·¥Ö¤¬¤Ââ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡È¥Õ¥Ã¤¯¤ó¡É¤³¤ÈÉÛÀîÉÒÏÂ¡Ê60¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È¿·¤·¤¤²ÈÂ²¡É¤È¤·¤Æ·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿°¦¸¤¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¤ªÌ¾Á°¡×¿·¤·¤¯Ãç´ÖÆþ¤ê¤·¤¿»Ò¸¤¡õ¼¡½÷¡¦²Ö²»¤µ¤ó¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÉÛÀî¤Ï¡¢11Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¤³¤Î»Ò¤¬²æ¤¬²È¤ËÍè¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¥¡Á¡Á¡Á¡×¤È¡¢¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥È¤Î»Ò¸¤¤¬¿·¤¿¤Ë¡È²ÈÂ²¡É¤È¤·¤ÆÃç´ÖÆþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ½¹ð¡£
¡¡13Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¤ª·Þ¤¨´°Î»¡Á¡Á¡Á¡×¡Öµ¢Âð¤·¡¢¤ªÉô²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ ¥È¥¤¥ì¤â ¥´¥Ï¥ó¤âºÑ¤Þ¤»¡¢¥¹¥ä¥¹¥ä¤È¡Á¡Á¡Á¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢¤Ò¤ÈÃÊÍî¤¥¡Á¡Á¡Á¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿»Ò¸¤¡¢¼¡½÷¡¦²Ö²»¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë14Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢²Ö²»¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÌ¿Ì¾¤ÇÌ¾Á°¤¬¡Ö¥Á¥ã¥¤¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¾Ò²ð¡£¡ÖËÍ¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ï¡¢¸Æ¤Ó¤ä¤¹¤¤Ì¾Á°¡£°û¤ßÊª¤Î¥Á¥ã¥¤¡¢ÇöÃã¿§¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼Åª¤Ë¹õ¤¤º¹¤·ÌÓ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£¸«³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Îµ¢¤ê¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ð¤Ç²Ö²»¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡¢¥Á¥ã¥¤¤ò°û¤ó¤À»ö¡£¾®¤µ¤¤¤Î»ö¤ò·ÝÇ½³¦ÍÑ¸ì¤Ç¡¢¾®¤Á¤ã¤¤¢ª¤Á¤ã¤¤¤Á¤¤¡¢¤È¸À¤¦¡£¤Ê¤É¤Ê¤É¤ÎÁí¹çÅª¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿Ì¾Á°¤Ç¤Ã¤¹¤¥¡Á¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤ÈÍ³Íè¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö³§ÍÍ¡¢¤³¤ì¤«¤é ¥Á¥ã¥¤¤ò¥è¥í¥·¥¯¤Ç¤¹¡Á¡Á¡Á¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥Ã¤¯¤ó¡¢¿·¤·¤¤²ÈÂ² ¤³¤ì¤«¤é¤ÎËèÆü¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ï¤¡¾®¤µ¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¡¼¡×¡Ö¤Õ¤Ã¤¯¤ó²È¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡×¡ÖÌ¾Á°¤â¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¤â²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¤ªÌ¾Á°¡×¡Ö²Ö²»¤Á¤ã¤ó¤Î¥»¥ó¥¹¡¢ËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤ÆÆü¡¹³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÛÀî¤Ï1991Ç¯¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤Ä¤Á¤ä¤«¤ª¤ê¡Ê61¡Ë¤È·ëº§¡£°ìÃËÆó½÷¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤â¡¢2014Ç¯6·î¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£É×ÉØ´Ø·¸¤Ï²ò¾Ã¤·¤¿¤¬¡¢Î¥º§¸å¤âÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤Ç¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó²ÈÂ²¤Ç²á¤´¤¹¤Ò¤È¤È¤¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£·î8ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯5·î¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿²È¤¬¡È¶öÁ³¡É¤Ä¤Á¤ä¤ÈÆ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
