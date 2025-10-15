Î©·û¡¦°Ý¿·¡¦¹ñÌ±3ÅÞ¼ó¤¤ç¤¦²ñÃÌ¤Ø¡Ä¹ñÌ±¡¦°Ý¿·¤Ï¡È¼óÁê»ØÌ¾¡É¤Ç¤ÎÏ¢·È¤Ï¡ÖÀ¯ºö¤Î°ìÃ×¤¬É¬Í×¡×¤È¶¯Ä´¡¡¹â»ÔÁíºÛ¡È¸øÌÀÏ¢Î©Î¥Ã¦¡É¤òÄÄ¼Õ
ÀÐÇË¼óÁê¤Î¸åÇ¤¤òÁª¤Ö¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ò½ä¤ê¡¢ÌîÅÞÅý°ì¸õÊä¤ÎÍÊÎ©¤òÌÜ»Ø¤¹Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¡¢15Æü¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È3ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡£
14Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿3ÅÞ¤Î´´»öÄ¹²ñÃÌ¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î°Â½»´´»öÄ¹¤¬¡¢ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Î³«ºÅ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢15Æü³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
²ñÃÌ¤Ç¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ´´»öÄ¹¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÃæ»Ê´´»öÄ¹¤Ï¡¢ÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤ÇÏ¢·È¤¹¤ë¤Ë¤ÏÀ¯ºö¤Î°ìÃ×¤¬É¬Í×¤À¤È¤ÎÎ©¾ì¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¿ºÍÕ´´»öÄ¹¡§
·ûË¡¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê´ðËÜÍýÇ°¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¤ª¹Í¤¨¤«¡£¼¡¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¤ªÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£
ÌîÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤ò¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ÎÅý°ì¸õÊä¤Ë¤¹¤ë°Æ¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ÇÀ¯ºö¤Ç¹ç°Õ¤Ç¤¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤À¡£
°ìÊý¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï14Æü¡¢Î¾±¡µÄ°÷º©ÃÌ²ñ¤ò³«¤¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤¬¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¡¢ÄÄ¼Õ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÁíºÛ¡§
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÁíÍý¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤½÷¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¹â»ÔÁáÉÄ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤âÄü¤á¤Þ¤»¤ó¡£¼óÈÉ»ØÌ¾¤Î¤½¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼ê¤ò¿Ô¤¯¤¹¤È¡£ÀäÂÐ¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â»ÔÁíºÛ¤Ï15Æü¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÆ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤È¸ÄÊÌ¤ËÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦Êý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Áá¤±¤ì¤ÐÍè½µ21Æü¤Ë¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤ÎÁíÍý»ØÌ¾Áªµó¤Ë¸þ¤±¡¢³ÆÅÞ¤Î¶î¤±°ú¤¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£