¡Ö¼ã¼Ô¤ÏLINE»È¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÏÅÔ»ÔÅÁÀâ¡ª¡©¡¡ÌÜÅª¤Ë¤è¤Ã¤ÆSNS¤ò¹ª¤ß¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
ÊÖ¿®¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤äÂÐ¿Í´Ø·¸¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤òÇØ·Ê¤Ë¡Ö¼ã¼Ô¤ÎLINEÎ¥¤ì¡×¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³ô¼°²ñ¼ÒMERY¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëWEB¥á¥Ç¥£¥¢¡ØMERY¡Ù¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¥¹¥Þ¥Û³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëMERY¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ZÀ¤Âå¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ëÉÑÅÙ¤¬Â¿¤¤¥¢¥×¥ê¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢¡ÖLINE¡×¤¬1°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¾ðÊó¼ý½¸¥Ä¡¼¥ë¤Ï¡ÖInstagram¡×¡¢¿ä¤·³è¤Ï¡ÖX¡×¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢ÎáÏÂ¤Î¼ã¼Ô¤ÏSNS¤ò¹ª¤ß¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¡Û¡ÖÍøÍÑ»þ´Ö¤äÉÑÅÙ¤¬Â¿¤¤¥¢¥×¥ê¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¤ò¸«¤ë
Ä´ºº¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î15ºÐ¡Á29ºÐ¤ÎÃË½÷1000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯9·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¡ÖÍøÍÑ»þ´Ö¤äÉÑÅÙ¤¬Â¿¤¤¥¢¥×¥ê¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¡ÖLINE¡×¡¢2°Ì¡ÖYouTube¡×¡¢3°Ì¡ÖInstagram¡×¡¢4°Ì¡ÖX¡ÊµìTwitter¡Ë¡×¡¢5°Ì¡ÖTikTok¡×¤È¡¢¼çÍ×SNS¤¬¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢¼ã¼Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤ÆLINE¤¬ºÇ¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾Êý¡¢¡Ö¾ðÊó¼ý½¸¤ò¤¹¤ë¤Î¤ËºÇ¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥×¥ê¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤´¤È¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¿ä¤·³è¤Ï¡ÖX¡×¡Ê28.7¡ó¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤äÈþÍÆ¡¦¥³¥¹¥á¡¢°û¿©Å¹¡Ê¥«¥Õ¥§´Þ¤à¡Ë¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡ÖInstagram¡×¡Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó41.0¡ó¡¢ÈþÍÆ¡¦¥³¥¹¥á37.3¡ó¡¢°û¿©Å¹50.0¡ó¡¢¤ª½Ð¤«¤±42.3¡ó¡Ë¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¼ã¼Ô¤ÏÌÜÅª¤Ë¤è¤Ã¤ÆSNS¤ò¹ª¤ß¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤«¤éÎ¥¤ì¤ë»þ´Ö¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¼ã¼Ô¤¬49.3%¡¢¤ÈÈ¾¿ô¶á¤¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ¤ä¹ÔÆ°¤ò·è¤á¤ëºÝ¡¢SNS¤¬·èÄê¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¼ã¼Ô¤Ï62¡ó¡£¡ÖSNS¤¬·èÄê¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÈþÍÆ¡¦¥³¥¹¥á¡×¡Ê31.7%¡Ë¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡Ê30.4%¡Ë¡¢¡Ö°û¿©Å¹¡Ê¥«¥Õ¥§´Þ¤à¡Ë¡×¡Ê29.9%¡Ë¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£