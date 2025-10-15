¡Ö¤³¤ì¤á¤Ã¤Á¤ãÍß¤·¤¤!!¡×º£ÃíÌÜ¤ÎàÊ¡²¬½Ð¿È¥¿¥ì¥ó¥Èá¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¡¡Åìµþ¡¦Ê¡²¬¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×½ÐÅ¹¤â
¡Ö½÷¤Î»Ò¤Îà²Ä°¦¤¤á¤ò¤½¤Ã¤È¸å²¡¤·¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¿·ÌÚ¤µ¤¯¤é(Ê¡²¬¸©Ê¡ÄÅ»Ô½Ð¿È)¤¬¿·¤¿¤Ë¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢SNS¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖFemiee¡Ê¥Õ¥§¥ß¡¼¡Ë¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ë¡¢¿·ÌÚ¤Ï¡Ö¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¡Êfeminine¡Ë¤È»ä¡Ême¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢à»ä¤é¤·¤¤²Ä°¦¤µá¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖFemiee 1st Collection POP UP STORE¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¡£24Æü¤«¤éÅìµþ¥Ï¥é¥«¥É(ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è)¡¢11·î14Æü¤«¤éÊ¡²¬PARCO(Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è)¤ÇºÅ¤µ¤ì¡¢¿·ÌÚËÜ¿Í¤âË¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥ÈÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¿Íµ¤¤Î¥·¥å¥·¥å¤ä¥ê¥Ü¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¥«¥é¡¼¤äÀè¹ÔÈÎÇä¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÍÑ°Õ¡£
¡¡Íè¾ì¼Ô¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÖÈ±¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ëÌ¤Íè¤Î²Ä°¦¤¤¤µ¡×¤òÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¡È»ä¤é¤·¤¤²Ä°¦¤µ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É ¡ØFemiee(¥Õ¥§¥ß¡¼)¡Ù ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢½÷¤Î»Ò¤Îà²Ä°¦¤¤á¤ò¤½¤Ã¤È¸å²¡¤·¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö°¦ÍÑ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÀäÂÐÇã¤¤¤Ë¹Ô¤³¤Ã¤È¡×¡Ö¤³¤ì¤á¤Ã¤Á¤ãÍß¤·¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¹¥´¶¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·ÌÚ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖLinQ¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇSNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô80Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£¸½ºß¡¢ABEMA TV¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎø°¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥ç¡¼¡ÖLOVE CATCER season2 ¡×¤Ë½Ð±é¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£