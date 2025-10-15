¡ÖºÒ³²´ØÏ¢»à¥¼¥í¡×¤Ø¹ñ¤¬¥êー¥Àー°éÀ®³«»Ï Ç½ÅÐ»Ù±ç¤ÎÉã¤Î»Ñ¸«¤Æ¡Ä½÷»Ò¹â¹»À¸¤â¸¦½¤¤Ë»²²Ã=ÀÅ²¬¡Ú¤ï¤¿¤·¤ÎËÉºÒ¡Û
ºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¸å¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ëÈòÆñ½êÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢¿´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤¹¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢ºÒ³²´ØÏ¢»à¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¹ñ¤Ï¡ÖºÒ³²´ØÏ¢»à¡¦¥¼¥í¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÈòÆñ½ê¤Ç¤ÎÀ¸³è´Ä¶¤Î¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥êー¥Àー¤Î°éÀ®¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÈòÆñÀ¸³è»Ù±ç¥êー¥Àー/¥µ¥Ýー¥¿ー¸¦½¤¡×¤ÎÍÍ»Ò
9·î5Æü¡¢ÀÅ²¬¸©ËÒÇ·¸¶»Ô¤Çµ¯¤¤¿¹ñÆâºÇÂçµé¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÎµ´¬Èï³²¡£È¯ºÒ¤«¤é°ì¤«·î°Ê¾å·Ð¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢10·î14Æü¸½ºß¡¢¤¤¤Þ¤â5À¤ÂÓ9¿Í¤¬ÈòÆñ½ê¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãËÒÇ·¸¶»Ô·ò¹¯¿ä¿Ê²Ý ²ÃÆ£ÌÀ¹áÊÝ·ò»Õ¡ä¡ÖÊÒÉÕ¤±¤âÂçÊÑ¤Ç¿ÈÂÎ¤âÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ìë¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Ì²¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤·¤¬¡¢¿´ÇÛ¤À¤è¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ËÒÇ·¸¶»Ô¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤íÂç¤¤¯ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¿Í¤Ê¤É¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈòÆñÀ¸³è¤ÎÄ¹´ü²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ºÒ³²´ØÏ¢»à¤ÎÁý²Ã¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï¡¢»à¼Ô¤Î¤¦¤ÁºÒ³²´ØÏ¢»à¤¬Ìó6³ä¤òÀê¤á¡¢2016Ç¯¤Î·§ËÜÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï¡¢Ìó8³ä¤È¡¢ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄ¾ÀÜ¤Î»à¼Ô¿ô¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»Î»ÔÆâ¤Ë½»¤à¡¢°ÂÆ£¾´¾Í¤µ¤ó¤ÈÌ¼¤Î°¦ºÚ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ã°ÂÆ£¾´¾Í¤µ¤ó¡ä¡Ö½ë¤¤¤Î¤Ç¥¯ー¥éー¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤ì¤â¤Þ¤¿À¸³è´Ä¶¡¢ÈòÆñÀ¸³è¤Ë¤Ï»Ù¾ã¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×
¾´¾Í¤µ¤ó¤¬¡¢ÉÙ»Î»Ô¤Î¿¦°÷¤È¤·¤ÆÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ»Ù±ç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÊÝ·ò»Õ¤òÌÜ»Ø¤¹°¦ºÚ¤µ¤ó¡Ê17¡Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã°ÂÆ£°¦ºÚ¤µ¤ó¡Ê17¡Ë¡ä¡ÖºÒ³²»þ¤ÎÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¿Êý¡¹¤ÎÀº¿ÀÅª¤Ê»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
°¦ºÚ¤µ¤ó¤Ï10·î¡¢¹ñ¤¬¤Ï¤¸¤á¤¿¡¢¡ÖÈòÆñÀ¸³è»Ù±ç¥êー¥Àー/¥µ¥Ýー¥¿ー¸¦½¤¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸¦½¤¤Ï¡¢ÈïºÒ¼Ô¤Î¿´¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¡ÖºÒ³²´ØÏ¢»à¡¦¥¼¥í¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ã¥ê¥¦¥Þ¥Á¤ò¤â¤Ä½÷À¡Ê60Âå¡Ë¡ä¡Ö¤¢¤Î¡× ¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤É¤¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡©¡× ¡Ö»ä¤Ï¤Í¡¢¥ê¥¦¥Þ¥Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤è¡× ¡Ö¤³¤Î´Ö¤Í¡¢·ë¶É¥È¥¤¥ì¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤ª¤â¤é¤·¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡×
¼ÂºÝ¤ËÈòÆñ½ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿»öÎã¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¥íー¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ÈïºÒ¼Ô¤Î¾õ¶·¤ä¿´¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¸¦½¤¤Î»²²Ã¼Ô¡ä¡ÖÎ©¤Æ¤Ê¤¤¿É¤µ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¤°Î©¤Á¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤ÉÎ©¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡ã¸¦½¤¤Î»²²Ã¼Ô¡ä¡Ö¤Ï¤º¤«¤·¤µ¤ò¸À¤¨¤ë²ÈÂ²¤¬¤¤¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î¿É¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡ã°¦ºÚ¤µ¤ó¡ä¡Ö²ÈÂ²¤¬1¿Í¡¢ÏÃ¤¹¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ï¤º¤«¤·¤¤¤è¤êÉÔ°Â¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤Þ¤¿²áµî¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ç¤ÎÈòÆñ½ê¤Î¾õ¶·¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¡¢¿²¾²¤Ê¤ÉÈïºÒ¼Ô¤¬À¸³è¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òºî¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤òÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã°¦ºÚ¤µ¤ó¡ä¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âµ¤³Ú¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤¿¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÈòÆñ½ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ãÆâ³ÕÉÜ ¾®Ã«ÆØ¿³µÄ´±¡ä¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯½õ¤«¤Ã¤¿Ì¿¡¢ÈòÆñ½ê¤Þ¤Ç¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿Êý¡¢¤³¤ì¤¬ÈòÆñ¤ÎÄ¹´ü²½Åù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤ì¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ºÒ³²´ØÏ¢»à¡¢¤³¤ì¤ò¤¤¤«¤Ë¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡×
ºÒ³²´ØÏ¢»à¡¦¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢ÈïºÒ¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥êー¥Àー¤Î°éÀ®¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
