¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡¡º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÏ¢Åê¤Ï¡Ö²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤Ç¤¹¡×¡¡Ï¯´õ¤ÏÌó30Ê¬´Ö¡¢¶¯ÅÙ¹â¤á¤¿CB¤ÇÄ´À°
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¡¡¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡ÊNLCS¡ËÂè2Àï¤Î»î¹çÁ°¤Ë²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÂè2Àï¤Çº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Äã¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤ÏÁ°Æü13Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¤Î½éÀï¤Ç9²ó¤«¤é2ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£1»à¤«¤é¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë½é¤á¤Æ»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢ÆóÎÝÂÇ¡¢µ¾Èô¤Ç1ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£PSÅÐÈÄ5»î¹çÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¡¢Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤Ï93.3¥Þ¥¤¥ë¡Ê159.8¥¥í¡Ë¤Ç160¥¥íÄ¶¤Ï1µå¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µåÂ®¤ÎÄã²¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶°ø¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£Æü¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤Þ¤ÀÌ¤ÃÎ¤ÎÉôÊ¬¤âÂ¿¤¯¡¢¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥¦¥¼«¿È¤Ï½àÈ÷¤òÀ°¤¨¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ï³Î¤«¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ç¤¹¡£ÈèÏ«¤«¥á¥«¥Ë¥¯¥¹¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÎ¾Êý¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Î½éÀï¤Ç¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç3¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ¤«¤éÃæ3Æü¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÈèÏ«ÅÙ¤â·üÇ°¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»È¤¦²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤³¤ÎÆü¤Ïµ¯ÍÑ¤»¤º¡¢Ï¢Åê¤ÏÈò¤±¤ëÊý¸þÀ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï»î¹çÁ°¡¢º¸Íã¸åÊý¤ÎÊ¿ÃÏ¤ÇºÂ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÊá¼ê¤òÁê¼ê¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡£Ìó30Ê¬´Ö¡¢¶¯ÅÙ¤ò¹â¤á¤ÆÎÏ¶¯¤¯Åê¤²¹þ¤ó¤À¡£µåÂ®¤¬Äã²¼¤·¤¿Á°Ìë¤Î½¤Àµ¤È¤â»×¤ï¤ì¤ëÎý½¬¤Ç¼¡²óÅÐÈÄ¤Ë¸þ¤±¡¢Ãå¼Â¤ËÄ´À°¤òÀÑ¤ó¤À¡£