ËÜÆü¤ÎÍ½Äê¡ÚÈ¯¸À¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û
7:45¡¡¥³¥ó¥¦¥§¥¤NZÃæ¶ä¥Áー¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢¶âÍ»À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é
12:35¡¡ÆüËÜ20Ç¯ÍøÉÕ¹ñºÄÆþ»¥¡Ê8000²¯±ßÄøÅÙ¡Ë
16:40¡¡¥Ç¥®¥ó¥É¥¹ECBÉûÁíºÛ¡¢Ã±°ìÇËÃ¾½èÍý¥á¥«¥Ë¥º¥à¡ÊSRM¡ËÇ¯¼¡²ñµÄ³«²ñ°§»¢
17:00¡¡¥é¥à¥¹¥Ç¥ó±ÑÃæ¶äÉûÁíºÛ¡¢Ã±°ìÇËÃ¾½èÍý¥á¥«¥Ë¥º¥à¡ÊSRM¡ËÇ¯¼¡²ñµÄ½ÐÀÊ
22:30¡¡¥ß¥é¥óFRBÍý»ö¡¢CNBC¼çºÅ¡ÖInvest in America Forum¡×½ÐÀÊ
22:45¡¡¥ìー¥ó¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÃæ¶äÁíºÛ¡¢¹ñºÝ¶âÍ»¶¨²ñ¡ÊIIF¡ËÇ¯¼¡Áí²ñ½ÐÀÊ
16Æü0:45¡¡¥Ö¥êー¥Ç¥ó±ÑÃæ¶äÉûÁíºÛ¡¢¹ñºÝ¶âÍ»¶¨²ñ¡ÊIIF¡ËÇ¯¼¡Áí²ñ½ÐÀÊ
0:50¡¡¥Ó¥ë¥í¥ï¥É¥¬¥íーÊ©Ãæ¶äÁíºÛ¡¢¹ñºÝ¶âÍ»¶¨²ñ¡ÊIIF¡ËÇ¯¼¡Áí²ñ½ÐÀÊ
1:30¡¡¥ß¥é¥óFRBÍý»ö¡¢ÌîÂ¼¥ê¥µー¥Á¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÀÊ
2:00¡¡¥¦¥©¥éーFRBÍý»ö¡¢AI´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÀÊ¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
3:00¡¡ÊÆÃÏ¶èÏ¢¶ä·ÐºÑÊó¹ð¡Ê¥Ùー¥¸¥å¥Ö¥Ã¥¯¡Ë
¥Ç¥®¥ó¥É¥¹ECBÉûÁíºÛ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÀÊ
¥Ö¥êー¥Ç¥ó±ÑÃæ¶äÉûÁíºÛ¡¢¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÀÊ
3:30¡¡¥·¥å¥ß¥Ã¥É¡¦¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£Ï¢¶äÁíºÛ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¹Ö±é¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
4:45¡¡¥Ö¥í¥Ã¥¯¹ëÃæ¶äÁíºÛ¡¢ÌîÂ¼¥ê¥µー¥Á¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÀÊ
6:50¡¡¥±¥ó¥È¹ëÃæ¶äÁíºÛÊäº´¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢Åê»ñ²ñµÄ½ÐÀÊ
ÊÆºâÌ³¾ÊÈ¾´ü°ÙÂØÊó¹ð½ñ¤ÎµÄ²ñÄó½Ð´ü¸Â
G20ºâÌ³ÁêÃæ±û¶ä¹ÔÁíºÛ²ñµÄ¡Ê¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¢16Æü¤Þ¤Ç¡Ë
EU³°ÁêÍý»ö²ñ¡ÊËÉ±Ò¡Ë
ÊÆ¼çÍ×´ë¶È·è»»
¥â¥ë¥¬¥ó¥¹¥¿¥ó¥ìー¡¢¥Ð¥ó¥¯¥ª¥Ö¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ
¢¨ÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê9·î¡Ë¤Ï24Æü¤ËÈ¯É½¡¢Åö½éÍ½ÄêÆü¤Ï15Æü¤À¤Ã¤¿
¢¨ÊÆÀ¯ÉÜµ¡´ØÊÄº¿¤Î±Æ¶Á¤ÇÊÆ·ÐºÑÅý·×¤ÎÈ¯É½¤Ï±ä´ü¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
12:35¡¡ÆüËÜ20Ç¯ÍøÉÕ¹ñºÄÆþ»¥¡Ê8000²¯±ßÄøÅÙ¡Ë
16:40¡¡¥Ç¥®¥ó¥É¥¹ECBÉûÁíºÛ¡¢Ã±°ìÇËÃ¾½èÍý¥á¥«¥Ë¥º¥à¡ÊSRM¡ËÇ¯¼¡²ñµÄ³«²ñ°§»¢
17:00¡¡¥é¥à¥¹¥Ç¥ó±ÑÃæ¶äÉûÁíºÛ¡¢Ã±°ìÇËÃ¾½èÍý¥á¥«¥Ë¥º¥à¡ÊSRM¡ËÇ¯¼¡²ñµÄ½ÐÀÊ
22:30¡¡¥ß¥é¥óFRBÍý»ö¡¢CNBC¼çºÅ¡ÖInvest in America Forum¡×½ÐÀÊ
22:45¡¡¥ìー¥ó¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÃæ¶äÁíºÛ¡¢¹ñºÝ¶âÍ»¶¨²ñ¡ÊIIF¡ËÇ¯¼¡Áí²ñ½ÐÀÊ
16Æü0:45¡¡¥Ö¥êー¥Ç¥ó±ÑÃæ¶äÉûÁíºÛ¡¢¹ñºÝ¶âÍ»¶¨²ñ¡ÊIIF¡ËÇ¯¼¡Áí²ñ½ÐÀÊ
0:50¡¡¥Ó¥ë¥í¥ï¥É¥¬¥íーÊ©Ãæ¶äÁíºÛ¡¢¹ñºÝ¶âÍ»¶¨²ñ¡ÊIIF¡ËÇ¯¼¡Áí²ñ½ÐÀÊ
1:30¡¡¥ß¥é¥óFRBÍý»ö¡¢ÌîÂ¼¥ê¥µー¥Á¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÀÊ
2:00¡¡¥¦¥©¥éーFRBÍý»ö¡¢AI´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÀÊ¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
3:00¡¡ÊÆÃÏ¶èÏ¢¶ä·ÐºÑÊó¹ð¡Ê¥Ùー¥¸¥å¥Ö¥Ã¥¯¡Ë
¥Ç¥®¥ó¥É¥¹ECBÉûÁíºÛ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÀÊ
¥Ö¥êー¥Ç¥ó±ÑÃæ¶äÉûÁíºÛ¡¢¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÀÊ
3:30¡¡¥·¥å¥ß¥Ã¥É¡¦¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£Ï¢¶äÁíºÛ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¹Ö±é¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
4:45¡¡¥Ö¥í¥Ã¥¯¹ëÃæ¶äÁíºÛ¡¢ÌîÂ¼¥ê¥µー¥Á¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÀÊ
6:50¡¡¥±¥ó¥È¹ëÃæ¶äÁíºÛÊäº´¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢Åê»ñ²ñµÄ½ÐÀÊ
ÊÆºâÌ³¾ÊÈ¾´ü°ÙÂØÊó¹ð½ñ¤ÎµÄ²ñÄó½Ð´ü¸Â
G20ºâÌ³ÁêÃæ±û¶ä¹ÔÁíºÛ²ñµÄ¡Ê¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¢16Æü¤Þ¤Ç¡Ë
EU³°ÁêÍý»ö²ñ¡ÊËÉ±Ò¡Ë
ÊÆ¼çÍ×´ë¶È·è»»
¥â¥ë¥¬¥ó¥¹¥¿¥ó¥ìー¡¢¥Ð¥ó¥¯¥ª¥Ö¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ
¢¨ÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê9·î¡Ë¤Ï24Æü¤ËÈ¯É½¡¢Åö½éÍ½ÄêÆü¤Ï15Æü¤À¤Ã¤¿
¢¨ÊÆÀ¯ÉÜµ¡´ØÊÄº¿¤Î±Æ¶Á¤ÇÊÆ·ÐºÑÅý·×¤ÎÈ¯É½¤Ï±ä´ü¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹