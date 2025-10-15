¤Î¤ó¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¡×¤ÊÄ«¥É¥éÀèÇÚ½÷Í¥¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¤«¤éÌµÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¡¦¤Î¤ó¡Ê32¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶¦±é½÷Í¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¤Î¤ó¡£¼«¿È¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡ÖABEMA¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ÖMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡×¤Ç¶¦±éÃæ¤Î½÷Í¥¡¦ÁÒ²Ê¥«¥Ê¡Ê37¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁÒ²Ê¤µ¤ó±é¤¸¤ëÎé»Ò¤µ¤ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Ã¤Æ¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ã¤Æ¡¢ÈôÄ»¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤ó¡£¡Ö¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¤ÊÁÒ²Ê¤µ¤ó¤È¡Á¡ª¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¤«¤éÌµÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÆó¿Í¤Î»Ñ¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¥³¥ó¥Ó¡×¡ÖÄ«¤ÎÏ¢¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÀèÇÚ¸åÇÚ¤Ç¤¹¤Ê¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£