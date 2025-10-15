¥«¡¼¥¯»á¤Ë¡ÖÂçÅýÎÎ¼«Í³·®¾Ï¡×¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¡¢»Ù»ý·ëÂ«¿Þ¤ë
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï14Æü¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¼°Åµ¤ò³«¤¡¢9·î¤Ë¼Í»¦¤µ¤ì¤¿ÊÝ¼é·Ï³èÆ°²È¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¡Ê31¡Ë¤ËÊ¸Ì±ºÇ¹â¤Î±ÉÍÀ¡ÖÂçÅýÎÎ¼«Í³·®¾Ï¡×¤ò¼øÍ¿¤·¤¿¡£±éÀâ¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Ç¼ã¼ÔÉ¼¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¡¢¼«¿È¤ÎÊÖ¤êºé¤¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥«¡¼¥¯»á¤ò¡ÖÂî±Û¤·¤¿ÉÊ³Ê¤òÈ÷¤¨¤¿°¦¹ñ¼Ô¤À¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£»Ù»ýÁØ¤Î·ëÂ«¤ò¿Þ¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¥«¡¼¥¯»á¤¬¡Ö¿¿¼Â¤òÂçÃÀ¤Ë¸ì¤ê¡¢¤è¤ê¶¯¤¤ÊÆ¹ñ¤Î¤¿¤á¤ËÆ®¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë°Å»¦¤µ¤ì¤¿¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö²á·ã¤Êº¸ÇÉ¤ÎË½ÎÏ¤ä¥Æ¥í¤òÀäÂÐ¤ËÍÆÇ§¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡14Æü¤Ï¥«¡¼¥¯»á¤¬32ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿ÃÂÀ¸Æü¡£¼°Åµ¤Ë¥«¡¼¥¯»á¤ÎºÊ¥¨¥ê¥«¤µ¤ó¤é¤ò¾·ÂÔ¤·¤¿¡£