¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡Ú±Ø¤Ö¤é¡Û026¡¡ÀÄ°æ±Ø¡¡¤½¤Î4¡¡¤·¤ç¤¦¤Ö¾Â¸ø±à
※2025年6月撮影
¥È¥Ã¥×²èÁü¤Ï¡¢ÂÎ©¶è¤Î¡Ö¤·¤ç¤¦¤Ö¾Â¸ø±à¡×¡£28,062Ö¡ÊÌó8,500ÄÚ¡Ë¤È¤¤¤¦¹Âç¤Ê¸ø±à¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÆîÀ¾¤Î³Ñ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤·¤ç¤¦¤Ö¾Â¸ø±à¡×¤Î°ÆÆâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸ø±àÆâ¤Î¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶áÎÙ¤Î¸ø±à°ÆÆâ¤Ç¤·¤¿¡£

¤¢¤À¤Á´Ñ¸÷¥Í¥Ã¥È¡Ö¤·¤ç¤¦¤Ö¾Â¸ø±à¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡×¤Ç¤¹¡£
Ëþ³«¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ6·î20Æü¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥Æ¤¬³°¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

½ë¤¤Ãæ¡¢1.5km¤¯¤é¤¤Êâ¤¤¤ÆÍè¤¿¤Î¤ËŽ¥Ž¥Ž¥¡£Ä¶¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
Çß±«Á°¤«¤é°Û¾ï¤Ë½ë¤¤Æü¤¬Ï¢Â³¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º£¤¬À¹¤ê¤Î»çÍÛ²Ö¡Ê¥¢¥¸¥µ¥¤¡Ë¤¹¤é¡¢½ë¤µ¤Ç¿´¤Ê¤·¤«¸µµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Þ¤ÇÄ¹¤¤´Ö¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿µ¨Àá´¶¤¬¡¢µÞÂ®¤Ë¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£

Äü¤á¤¤ì¤º¤Ë²Ö¤òÃµ¤·¤Þ¤¹¡£

¤è¤¦¤ä¤¯ºé¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¾¯¤·¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£

²Ö¾Ô³÷¤Ë¤âÆÈÆÃ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

ºé¤¤¤Æ¤¤¤ë²Ö¤òÌ´Ãæ¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Ö¤ÎÌ¾Á°¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

¼Â¤Ï¡¢¿¢¤¨¤é¤ì¤¿¶ÚËè¤ËºÙ¤«¤¯¼ïÎà¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤Ï«ÎÏ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£

¥´¥Ã¥È¥ó¥´¥Ã¥È¥ó¿å¼Ö¤Î²»¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¿å¤ò¾Ô³÷Èª¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

²Ö¤ò´Ñ¾Þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÌÚÆ»¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤Ï5·î23Æü¡Á6·î22Æü¤Î³«Êü¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤¢¤È2Æü¤ÇÌÚÆ»¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¥®¥ê¥®¥ê¥»¡¼¥Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·Áá¤¯»£±Æ¤ËÍè¤ë¥Ù¥¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
²Ö¤Î¼ïÎà¤ò¥á¥â¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿Ž¥Ž¥Ž¥¡£

¸ø½°¥È¥¤¥ì¤ÎÊÉÌÌ¤Ë¤â²Ö¾Ô³÷¡£±ü¤ÏÅìµþ¥á¥È¥íÀéÂåÅÄÀþËÌ°½À¥±Ø¤Ç¤¹¡£

¤³¤Î±ü¤Ë¹â¤µ4¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤Ê¤¬¤é2km°Ê¾åÊâ¤¤¤Æ¡¢Î®ÀÐ¤Ë½ë¤µ¤Ç¥Ð¥Æ¥Ð¥Æ¤Ç¤·¤¿¡£Âì¤ÏÄü¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Google map¤ÇÀÄ°æ±Ø¼þÊÕ¤«¤éÊâ¤¤¤ÆÍè¤¿¥ë¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
É®¼Ô¤Ï¡¢¤³¤Î¸åÅìµþ¥á¥È¥íÀéÂåÅÄÀþËÌ°½À¥±Ø¤«¤é»°±ºÈ¾Åç¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Õ¤À¤ó¤Ê¤éÀÄ°æ±Ø¤Þ¤Ç¤Î1.5kmÄøÅÙ¤Ï¡¢ÌäÂê¤Ê¤¯Êâ¤¯µ÷Î¥¤Ç¤¹¤¬¡¢35¡î¶á¤¤µ¤²¹¤ÎÆü¤Ï¡¢ÌµÍý¤Ç¤¹¡£
ÊÌ¤ÎÆü¤Ë»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÄ°æ±Ø¤ÇÏ»Ä®±Ø¤Þ¤Ç¤Î170±ß¤Î¤¤Ã¤×¤òÇã¤¤¤Þ¤¹¡£

²þ»¥¸ý¤òÆþ¤Ã¤Æ¡¢Ï»Ä®±Ø¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£

¼¡²ó¤ÏÏ»Ä®±Ø¥Û¡¼¥à¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼Ì¿¿¡¦Ê¸/½»ÅÄ»êÏ¯¡Ë
