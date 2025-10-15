¡Ö²ù¤·¤µ¤â¤¢¤ê¡¢J2¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÅöÁ³¤À¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¡Ä¡×¥¹¥¿¥ó¥É´ÑÀï¤«¤é3Ç¯±Û¤·¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ËÎ×¤ó¤À¾®Àî¹Ò´ð
[10.14 ¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ ÆüËÜ 3-2 ¥Ö¥é¥¸¥ë Ì£¥¹¥¿]
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È¤ÎÁ°²óÂÐÀï(¡ü0-1)¤Ï²ù¤·¤µ¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þJ2¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿FW¾®Àî¹Ò´ð¤¬3Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¡¢¾¡Íø¤Î½Ö´Ö¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤Ç·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬Á°²óÀï¤Ã¤¿2022Ç¯¡¢E-1Áª¼ê¸¢¤ò½ü¤¯¤ÈAÂåÉ½Îò¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¾®Àî¤Ï17Ç¯¤ÎU-20WÇÕ¤ò¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤¿MFÆ²°ÂÎ§¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾®Àî¤Ï²£ÉÍFC¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥ê¡¼¥°Àï26ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÉñÂæ¤ÏJ2¡£ÌÜ»Ø¤¹¾ì½ê¤È¸½ºßÃÏ¤È¤Îº¹¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¸«¤ë²ù¤·¤µ¤â¤¢¤ê¡¢J2¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÅöÁ³¤À¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï¤³¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÀäÂÐ¼«Ê¬¤¬Î©¤Ã¤ÆÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¡×¤òÊú¤¨¤Æ¤Î90Ê¬´Ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾®Àî¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ÍâÇ¯¤ËNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤Ø²ÃÆþ¤·¤Æ¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸1Ç¯ÌÜ¤Ç2·åÆÀÅÀ¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¡¢24Ç¯¤Ë¤Ï³¤³°ÁÈ¤ò´Þ¤àAÂåÉ½¤Ë½é¤á¤ÆÁª½Ð¡£Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¡¢º£·î10Æü¤Ë¤ÏAÂåÉ½11»î¹çÌÜ¤ÇÄÌ»»10¥´¡¼¥ë¤ËÅþÃ£¤·¡¢¸Î¡¦³øËÜË®ÌÐ»á¤ÎºÇÂ®2·åÆÀÅÀÅþÃ£µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¸åÈ¾40Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¡£Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤ò¿Þ¤ë»þ´ÖÂÓ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Î»Å»ö¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡Íø¤Î½Ö´Ö¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö¾¯¤Ê¤¤»þ´Ö¤ÇÆÀÅÀ¤âÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¤³¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢(2022Ç¯¤Î)¤½¤Î²ù¤·¤µ¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÊâ¤ß¤ò´¶¤¸¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÍá¤Ó¤¿Îò»ËÅª¾¡Íø¤ò´ê¤¦Âç´¿À¼¤Ë¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡£A¥Þ¥Ã¥Á¥¥ã¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¡¢¸½ºß¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È(ÆüËÜ¤Î)¥µ¥Ã¥«¡¼Ç®¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤Î»ÈÌ¿´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Öº£Æü¤Î¾¡Íø¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤Èð÷¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤ì¤ËËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡×¤È¾®Àî¡£½Ð¾ì»þ´Ö¤¬Ã»¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ö¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿Á´Áª¼ê¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¼¨¤·¡¢¼ÂÄ¾¤Ë¼è¤êÁÈ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡²ÃÆ£Ä¾´ô)
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È¤ÎÁ°²óÂÐÀï(¡ü0-1)¤Ï²ù¤·¤µ¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þJ2¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿FW¾®Àî¹Ò´ð¤¬3Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¡¢¾¡Íø¤Î½Ö´Ö¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤Ç·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬Á°²óÀï¤Ã¤¿2022Ç¯¡¢E-1Áª¼ê¸¢¤ò½ü¤¯¤ÈAÂåÉ½Îò¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¾®Àî¤Ï17Ç¯¤ÎU-20WÇÕ¤ò¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤¿MFÆ²°ÂÎ§¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾®Àî¤Ï²£ÉÍFC¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥ê¡¼¥°Àï26ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÉñÂæ¤ÏJ2¡£ÌÜ»Ø¤¹¾ì½ê¤È¸½ºßÃÏ¤È¤Îº¹¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¸«¤ë²ù¤·¤µ¤â¤¢¤ê¡¢J2¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÅöÁ³¤À¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï¤³¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÀäÂÐ¼«Ê¬¤¬Î©¤Ã¤ÆÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¡×¤òÊú¤¨¤Æ¤Î90Ê¬´Ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¸åÈ¾40Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¡£Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤ò¿Þ¤ë»þ´ÖÂÓ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Î»Å»ö¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡Íø¤Î½Ö´Ö¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö¾¯¤Ê¤¤»þ´Ö¤ÇÆÀÅÀ¤âÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¤³¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢(2022Ç¯¤Î)¤½¤Î²ù¤·¤µ¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÊâ¤ß¤ò´¶¤¸¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÍá¤Ó¤¿Îò»ËÅª¾¡Íø¤ò´ê¤¦Âç´¿À¼¤Ë¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡£A¥Þ¥Ã¥Á¥¥ã¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¡¢¸½ºß¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È(ÆüËÜ¤Î)¥µ¥Ã¥«¡¼Ç®¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤Î»ÈÌ¿´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Öº£Æü¤Î¾¡Íø¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤Èð÷¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤ì¤ËËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡×¤È¾®Àî¡£½Ð¾ì»þ´Ö¤¬Ã»¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ö¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿Á´Áª¼ê¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¼¨¤·¡¢¼ÂÄ¾¤Ë¼è¤êÁÈ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡²ÃÆ£Ä¾´ô)