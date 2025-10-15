Âç¥±¥¬¾è¤ê±Û¤¨1Ç¯¤Ö¤êÉüµ¢Àï¤¬ÂÐ¥Ö¥é¥¸¥ë¡ÄÃ«¸ý¾´¸ç¡Ö´¶³´¿¼¤¤¤±¤ÉÁê¼ê¤¬Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
[10.14 ¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ ÆüËÜ 3-2 ¥Ö¥é¥¸¥ë Ì£¥¹¥¿]
¡¡º¸Â¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤È¤¤¤¦Áª¼êÀ¸Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¥±¥¬¤ò·Ð¤Æ¡¢¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎDFÃ«¸ý¾´¸ç(¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó)¤¬1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Éüµ¢½é¿Ø¤ÎÁê¼ê¤ÏÀ¤³¦¶þ»Ø¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Âç¹ñ¡¦¥Ö¥é¥¸¥ë¡£¤½¤ÎÁê¼ê¤ËÎò»ËÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿34ºÐ¤Ï¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤Î¤ÏÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢´¶³´¿¼¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Áê¼ê¤¬Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥²¡¼¥à¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Ï¥ß¥É¥ë¥¾¡¼¥ó¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¹¶·â¤òÂÔ¤Á¹½¤¨¡¢¼ºÅÀ¤òÈò¤±¤ëÁÀ¤¤¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿ÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²ÚÎï¤Ê¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤Ç¶ÉÌÌ¤òÊø¤µ¤ì¤Æ2¼ºÅÀ¡£3¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÃæ±û¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿Ã«¸ý¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ù¤·¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà¤é¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¾å¼ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤òÀµÄ¾´¶¤¸¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¿¿¤óÃæ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÀèÆÉ¤ß¤·¤Æ¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤¿¤ê¤·¤¿¤é¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤ÏÌð°õ¤ò¾ï¤Ë¼«Ê¬¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï±ÇÁü¤ò¸«Ä¾¤·¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â0-2¤Ç·Þ¤¨¤¿¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¿´¤ÏÀÞ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÁª¤ó¤ÀºîÀï¤Ï¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¥É¥¤¥Ä¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¤òÇË¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤Î¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¡£º£²ó¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëCB¤ÇÍ£°ì¡¢¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿Ã«¸ý¤â¤½¤ÎÁªÂò¤ËÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Îºö¤¬¸«»ö¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢3¥´¡¼¥ë¤Ç¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤òÆ³¤¤¤¿¡£
¡ÖÁ°È¾¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÁÈ¤ó¤Ç¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ì¤¿¤Ê¤È¡£¤½¤ÎÊÕ¤Î¾å¼ê¤µ¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¶¯¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦Àï¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¥¼¥í¤Ç¿Ê¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈ¿¾ÊÅÀ¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤À¸åÈ¾¤Ë¤¢¤¢¤ä¤Ã¤ÆÁ°¤«¤é¥Ï¥á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤¬²ò·èºö¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÁ°¤ËÅÀ¤ò¼è¤ì¤¿¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¼ºÅÀ¤·¤¿¤±¤É¼è¤êÊÖ¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤è¤È¡¢¹Ô¤±¤ë¹Ô¤±¤ë¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç·ë²ÌÅª¤ËµÕÅ¾¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âº£²ó¤Ï¿ÆÁ±»î¹ç¡£¾¡Íø¤Î´î¤Ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢ËÌÃæÊÆWÇÕ¤Ë¸þ¤±¤¿²þÁ±¤Ë¤âÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤³¤È¤À¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤Ç°ì²ó¤â¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤¤¡£¤¿¤À¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï¾ï¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½¤Àµ¤·¤Ê¤¬¤é¼¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬¤â¤¦¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ½ÉÌ¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤ÎÂçÊª¶ô¤¤¤ò»Ù¤¨¤¿Íê¤ì¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óCB¤¬¡¢²Ú¡¹¤·¤¤Îò»ËÅªÇòÀ±¤È¤È¤â¤Ë8¤«·î¸å¤ÎÂçÉñÂæ¤Ø¤ÎºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
¡¡º¸Â¥¢¥¥ì¥¹ç§ÃÇÎö¤È¤¤¤¦Áª¼êÀ¸Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¥±¥¬¤ò·Ð¤Æ¡¢¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎDFÃ«¸ý¾´¸ç(¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó)¤¬1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Éüµ¢½é¿Ø¤ÎÁê¼ê¤ÏÀ¤³¦¶þ»Ø¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Âç¹ñ¡¦¥Ö¥é¥¸¥ë¡£¤½¤ÎÁê¼ê¤ËÎò»ËÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿34ºÐ¤Ï¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤Î¤ÏÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢´¶³´¿¼¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Áê¼ê¤¬Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥²¡¼¥à¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡ÖÈà¤é¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¾å¼ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤òÀµÄ¾´¶¤¸¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¿¿¤óÃæ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÀèÆÉ¤ß¤·¤Æ¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤¿¤ê¤·¤¿¤é¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤ÏÌð°õ¤ò¾ï¤Ë¼«Ê¬¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï±ÇÁü¤ò¸«Ä¾¤·¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â0-2¤Ç·Þ¤¨¤¿¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¿´¤ÏÀÞ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÁª¤ó¤ÀºîÀï¤Ï¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¥É¥¤¥Ä¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¤òÇË¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤Î¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¡£º£²ó¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëCB¤ÇÍ£°ì¡¢¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿Ã«¸ý¤â¤½¤ÎÁªÂò¤ËÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Îºö¤¬¸«»ö¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢3¥´¡¼¥ë¤Ç¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤òÆ³¤¤¤¿¡£
¡ÖÁ°È¾¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÁÈ¤ó¤Ç¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ì¤¿¤Ê¤È¡£¤½¤ÎÊÕ¤Î¾å¼ê¤µ¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¶¯¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦Àï¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¥¼¥í¤Ç¿Ê¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈ¿¾ÊÅÀ¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤À¸åÈ¾¤Ë¤¢¤¢¤ä¤Ã¤ÆÁ°¤«¤é¥Ï¥á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤¬²ò·èºö¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÁ°¤ËÅÀ¤ò¼è¤ì¤¿¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¼ºÅÀ¤·¤¿¤±¤É¼è¤êÊÖ¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤è¤È¡¢¹Ô¤±¤ë¹Ô¤±¤ë¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç·ë²ÌÅª¤ËµÕÅ¾¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âº£²ó¤Ï¿ÆÁ±»î¹ç¡£¾¡Íø¤Î´î¤Ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢ËÌÃæÊÆWÇÕ¤Ë¸þ¤±¤¿²þÁ±¤Ë¤âÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤³¤È¤À¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤Ç°ì²ó¤â¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤¤¡£¤¿¤À¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï¾ï¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½¤Àµ¤·¤Ê¤¬¤é¼¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬¤â¤¦¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ½ÉÌ¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤ÎÂçÊª¶ô¤¤¤ò»Ù¤¨¤¿Íê¤ì¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óCB¤¬¡¢²Ú¡¹¤·¤¤Îò»ËÅªÇòÀ±¤È¤È¤â¤Ë8¤«·î¸å¤ÎÂçÉñÂæ¤Ø¤ÎºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)