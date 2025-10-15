¥Ö¥é¥¸¥ë·âÇË¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÈô¤Ó½Ð¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á! Î©¾ì¤òÄ¶¤¨¤¿°ìÂÎ´¶¤ËDFÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡Ö¼«Ê¬¤â½Ð¤é¤ì¤º¤Ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡×
[10.14 ¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ ÆüËÜ 3-2 ¥Ö¥é¥¸¥ë Ì£¥¹¥¿]
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤ÇÀï¶·¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤³¤È90Ê¬¡£¤«¤Ä¤Æ¼«¿È¤â²¿ÅÙ¤âÄ·¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤¤¤¦Ê¬¸ü¤¤ÊÉ¤òÆüËÜÂåÉ½¤¬½é¤á¤ÆÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿DFÄ¹Í§Í¤ÅÔ(FCÅìµþ)¤Ï¼«¿È6ÅÙÌÜ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç·Þ¤¨¤¿½é¤á¤Æ¤Î´¿´î¤Ë¡ÖÎò»ËÅª½é¾¡Íø¡£Îò»Ë¤ò¹ï¤á¤¿¤Î¤Ï¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Ï¼õ¤±¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ2¼ºÅÀ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ï¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁê¼ê¤ÎDF¥é¥¤¥ó¤Ï¥¡¼¥Ñ¡¼¤â´Þ¤á¤Æ¤¢¤Þ¤ê·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á°È¾¤«¤éÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£Áê¼ê¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤¹¤®¤Æ°ú¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¡×(Ä¹Í§)
¡¡¸åÈ¾¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬¹¶Àª¤Ë¡£¤½¤·¤ÆÂçµÕÅ¾·à¤¬µ¯¤¤¿¡£¡ÖÁ°È¾¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×(¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ)¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï0-2¤Ç¤â¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤»¤ë¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¡£¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç¾¡¤Ã¤¿»þ¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤â¤ß¤ó¤Ê¤ËÝî¤ß¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Æü¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç½ªÎ»¤ÎÅ«¤¬ÌÄ¤ë¤È¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯¥Ù¥ó¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Àª¤¤¤è¤¯¥Ô¥Ã¥Á¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤ä¶¶²¬Âç¼ù¤¬ÀèÆ¬¤Ç¥À¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¥¸ÅÊâÌ´¤¬¶þÂ÷¤Î¤Ê¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¯¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»î¹ç¤Ë½Ð¤¿Áª¼ê¤ò°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤â´Þ¤á¤¿°ìÂÎ´¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¹Í§¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤â½Ð¤é¤ì¤º¤Ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼¡¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤³¤Î¾¡Íø¤òÆ³¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¹Ô¤¯ÍÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¼«Á³¤È»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Á¤ã¤ó¤È¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¤¤¤±¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÌðÆâÍ³Èþ»Ò)
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÌðÆâÍ³Èþ»Ò)