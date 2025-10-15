¸ÍÄÍ½ãµ®¤Ï¤Ê¤¼¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤Î¤«¡©¡¡¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ËÂ³¤¡Ø¤â¤·¤¬¤¯¡Ù¤ÇÃ´¤¦¡ÈÄ´ÏÂ¡É¤ÎÌò³ä
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¸ÍÄÍ½ãµ®¤ÎÀª¤¤¤¬À¨¤Þ¤¸¤¤¡£¤³¤Î10·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿°Ê²¼¡¢¡Ø¤â¤·¤¬¤¯¡Ù¡Ë¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢Â³¤¤¤Æ¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤â¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£»²²Ã¤·¤¿±Ç²èºîÉÊ¤¬Æ±Æü¤Ë2ºî¤âÉõÀÚ¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡Ê2024Ç¯ÅÙÁ°´ü¡Ë¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤È¤Ê¤ëÍè½ÕÊüÁ÷Í½Äê¤Î¡Ø»³ÅÄ¹ìË¡Î§»öÌ³½ê¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ÎÀ©ºî¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤Ê¤¼¡¢Èà¤Ï¤³¤¦¤â°¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤ÏÂ¿¤¤¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ø¤â¤·¤¬¤¯¡Ù¤Ç¤ÎÌò¤É¤³¤í¤ò¼´¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢»°Ã«¹¬´î¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥³¥á¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤ÎÀÄ½Õ·²Áü·à¤Ç¡¢¼ã¼ê¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Þ¤Ç¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê´é¤Ö¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡È»°Ã«¥ïー¥ë¥É¡É¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£1984Ç¯¤Î½ÂÃ«¤Î¡ÖÈ¬Ê¬ºä¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤Îµ×Éô»°À®¡Ê¿ûÅÄ¾Úö¡Ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡¢¤¸¤Ä¤ËÉ÷ÊÑ¤ï¤ê¤Ê¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£¸ÍÄÍ¤¬±é¤¸¤ëÂçÀ¥Ï»Ïº¤Ï¡¢¸òÈÖ¶ÐÌ³¤Î½ã¾ð·Ù´±¤À¡£½ÂÃ«¤ÎÉ÷µª¤ò¸«¼é¤ë¡¢¥Þ¥¸¥á¤ÇÁ±ÎÉ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÈ¬Ê¬ºä¡×¤Ï²Í¶õ¤ÎÄ®¡£¸½¼ÂÎ¥¤ì¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤³¤³¤Ç¤Ïµ¯¤³¤ë¡£¡ÖÈ¬Ê¬ºä¡×¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ëWS·à¾ì¤Çµ×Éô¤¬Æ¯¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¿Í¡¹¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¼Çµï¤òÂÇ¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£Èó¾ï¤Ë¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÀßÄê¤À¡£ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï±é¤¸¹ÃÈå¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Î½»¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Îµ×Éô¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤Ï¶¯¤¤¸ÄÀ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤òÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Ï²áÉÔÂ¤Ê¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¤¤¯¤éÉ÷ÊÑ¤ï¤ê¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÎºîÉÊ¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤Î»×¤¦¤Þ¤Þ¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¥É¥é¥Þ¤ÏÄ´ÏÂ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ºîÉÊ¤³¤½¡¢²¿¤è¤ê¤â¶õµ¤´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤Î±éµ»¤ò¤¤Á¤ó¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Ë¤Ïµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¬¤â¤Ã¤È¤âµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¸ÍÄÍ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤À¡£
¼ç¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÊª¸ì¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢WS·à¾ì¤Ç¤¢¤ë¡£¤±¤ì¤É¤âÏ»Ïº¤ÏWS·à¾ì¤Î¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤³¤³¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤È¤Î°ã¤¤¤ò¼¨¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤â»ä¤¿¤Á¤¬¡ÖÈ¬Ê¬ºä¡×¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢WS·à¾ì¤Î¿Í¡¹¤ÏÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤·¤Æ±Ç¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢Ï»Ïº¤Ï·Ù»¡´±¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤È°ìÅÙ¤¯¤é¤¤¤Ï¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¸ÍÄÍ¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¥¤¥áー¥¸¤µ¤ì¤ë·Ù»¡´±Áü¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Ä¤Ä¡¢Ï»Ïº¤òÏ»Ïº¤¿¤é¤·¤á¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡Ê¡á¸ÄÀ¡Ë¤ò²Ã¤¨¡¢¡È»°Ã«¥ïー¥ë¥É¡É¤Î°ì°÷¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¤ª¤ê¸«¤»¤ëÂ¿¾¯¥ªー¥Ðー¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¬¤½¤¦¤À¡£¸ý¤Ë¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤½¤Î¤â¤Î¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¯¤·Êý¤Ë¤³¤½Èà¤Î¡È½ã¾ðÇÉ¡É¤Ê°ìÌÌ¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê¼ê¿¨¤ê¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼þ°Ï¤Î¼Ô¤¿¤Á¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¡È»°Ã«¥ïー¥ë¥É¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ëÄ°¼Ô¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ²æ¡¹¤Ï¡¢¤è¤ê¡ÖÈ¬Ê¬ºä¡×¤Î¿Í¡¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¿Æ¶á´¶¤òÊú¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤Î¿¼Éô¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬ËÜºî¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÍÄÍ¤ÎÌò³ä¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é¥¹¥Èー¥êー¤¬¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÏ»Ïº¤ÎÌò³ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢ËÜ¹Æ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»³ÅÄ¹ìË¡Î§»öÌ³½ê¡Ù¤ÎÀ©ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¤·¤Æ¡¢¸ÍÄÍ¤¬±é¤¸¤ë¹ìÂÀ°ì¤¬Êª¸ì¤ÎÃæ¿´¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ï½Ð±é¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢¸ÍÄÍ¤Ï¤½¤ÎºÇ¤¿¤ë¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£Æ±ºî¤Î»ý¤Ä¥Æー¥Þ¤Î°ìÉô¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÌò¤É¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤³¤¦¤·¤Æ¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¤ÇÃæ¿´¿ÍÊª¤Ë¿ø¤¨¤é¤ì¤ë¤¢¤¿¤ê¡¢¸ÍÄÍ¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¤¤¤«¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡¡¸ÍÄÍ¤Ï½Ð±éºî¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤ÇÐÍ¥¤À¤¬¡¢Èà¤¬30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢¤½¤Î¡È°¦¤µ¤ìÅÙ¡É¤Ï³ÊÃÊ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£¥ªー¥É¥êー¤Î½ÕÆü¤ò±é¤¸¤¿¡Ø¤À¤¬¡¢¾ðÇ®¤Ï¤¢¤ë¡Ù¡Ê2023Ç¯¡¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¤À¤í¤¦¤«¡£Èà¤Î±é¤¸¤ë¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ÎÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤·¤«¤·°ìÈÖ¤Ï¤ä¤Ï¤êº£²ó¤Î¡Ø¤â¤·¤¬¤¯¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸ÍÄÍ¤¬¼«¿È¤ÎÌò³ä¤òÅª³Î¤ËÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤ì¤ò¸ø³«Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥Û¥¦¥»¥ó¥«¡Ù¤Ç¤Ï¡¢À¼¤ÎÉ½¸½¤À¤±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Î¡È°¦¤µ¤ìÅÙ¡É¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊÊ¸¡áÀÞÅÄÐÒ½Ù¡Ë