¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¤Ë¿·Å¹ÊÞ¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡¡Âç´Ý¿´ºØ¶¶Å¹¤Ç¤Ï¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò³«ºÅ

¡¡¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡ÊTENTIAL¡Ë¡×¤¬¡¢°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ ËÜ´Û5³¬¤Ë¿·Å¹ÊÞ¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£Çä¤ê¾ìÌÌÀÑ¤ÏÌó40Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡£
◾️TENTIAL °ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹
◾️TENTIAL Âç´Ý¿´ºØ¶¶Å¹ POPUP
¡¡¿·Å¹ÊÞ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯6·î¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤¬¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¼Â¸½¡£Å¹Æ¬¤Ç¤Ï¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¡ÖBAKUNE¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½©Åß¤Î¿·À½ÉÊ¤ò´Þ¤àÉý¹¤¤À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯2·î28Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢Âç´Ý¿´ºØ¶¶Å¹ ËÜ´Û5³¬¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¡£¾ïÀßÅ¹ÊÞ¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¡Á20:00
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É3-14-1 °ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ ËÜ´Û5³¬
³«ºÅ´ü´Ö¡§¡Á2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¡Á20:00
²ñ¾ì¡§Âç´Ý¿´ºØ¶¶Å¹ ËÜ´Û5³¬
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è¿´ºØ¶¶¶Ú1-7-1