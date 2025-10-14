JW ¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤È¥â¥ó¥¯¥ì¡¼¥ë¤¬ºÆ¤Ó¥³¥é¥Ü¡¡¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¢¥¦¥¿¡¼¥¦¥§¥¢¤òºÆ²ò¼á
¡¡º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥á¥ó¥º¡¦¥¦¥£¥á¥ó¥º¤½¤ì¤¾¤ì1·¿¤º¤ÄÅ¸³«¡£¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢²áµî¤ÎJW ¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó ¡ß ¥â¥ó¥¯¥ì¡¼¥ë¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥ô¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¥·¥§¥¤¥×¤òºÎÍÑ¡£¥â¥ó¥¯¥ì¡¼¥ë¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÈJW ¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤ÎåÌÌ©¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬Í»¹ç¤·¡¢¼ÂÍÑÀ¤È¸ÄÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥×¥ê¥ó¥ÈÊÁ¤Î¥³¥Ã¥È¥ó¥®¥ã¥Ð¥¸¥óÁÇºà¤ò³°Áõ¤Ë¡¢100%¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ê¥¤¥í¥ó¤ÎÆâÁõ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¹½Â¤¡£ÃæÌÊ¤Ë¤ÏÇ§¾ÚºÑ¤ß¤Î¥°¡¼¥¹¥À¥¦¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢·ÚÎÌ¤«¤Ä¹â¤¤ÊÝ²¹À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥â¥ó¥¯¥ì¡¼¥ë¥í¥´¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Ü¥¿¥ó¤Ç¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¥Õ¡¼¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢JW ¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ð¥ë·¿¥¸¥Ã¥×¥×¥é¡¼¡¢Âµ¤Î¥í¥´»É½«¡¢ÆâÂ¦¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥É¡¦¥¸¥ã¥«¡¼¥É¥é¥Ù¥ë¤Ê¤É¡¢¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥ó¥º¥â¥Ç¥ë¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥«¥é¡¼¤Î¡ÖPlaid Puffer Jacket¡×¡¢¥¦¥£¥á¥ó¥º¥â¥Ç¥ë¤Ï¥Ö¥ë¡¼¡ß¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¡ÖStriped Puffer Jacket¡×¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï³Æ46Ëü5300±ß¡£
¢£JW ¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡§¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢