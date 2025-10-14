¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¥½¥ó¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¤¥Ñ¥Ã¥Á¤È½é¥³¥é¥Ü¡¡¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤ÉÁ´5·¿¤òÈ¯Çä
¡¡¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢Î¾¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÈþ³Ø¤òÍ»¹ç¤·¤¿Á´5·¿¤òÀ½ºî¡£2¤Ä¤Î¥í¥´¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òÇÛ¤·¤¿¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ê5Ëü8300±ß¡Ë¤ä¥¯¥ë¡¼¥Í¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¡Ê1Ëü9800±ß¡Ë¡¢¥Ó¡¼¥Ë¡¼¡Ê8800±ß¡Ë¡¢¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ê3300±ß¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¥½¥ó¤ÎÄêÈÖ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÖHardware¡×¤òºÆ²ò¼á¤·¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¤¥Ñ¥Ã¥Á¤Î¸¶½É¥¹¥È¥¢½êºßÃÏ¤È¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¥½¥ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½êºßÃÏ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¡Ê8800±ß¡Ë¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¡¡¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¼¡¦¥¨¥¹¥Ñ¥é¡¼¥¶¡ÊGogy Esparza¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ç»£±Æ¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¡¦¥«¡¼¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¡¢¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖStreet Takeover¡×¡ÊÆ»Ï©¤òÀêµò¤·¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È´ÑµÒ¤¬¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ä¥Ð¡¼¥ó¥¢¥¦¥È¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä¥¿¡¼¥ó¤Ê¤É¤Î°ãË¡¥¹¥¿¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦½¸²ñ¡Ë¤òÇØ·Ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ä¡¢2022Ç¯¤Ë¡ÖPlayboy¡×¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¥¢¥À¥ë¥È¥Õ¥£¥ë¥à¥¹¥¿¡¼Kazumi¤¬Ì³¤á¤¿¡£
