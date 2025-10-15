TOPIXÀèÊª¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê15ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÎ»»þÅÀ¡Ë
¡¡15Æü¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎTOPIXÀèÊª¤ÏÁ°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ28.0¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î3161¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Ìë´Ö¼è°ú½ªÎ»»þÅÀ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
3280.73¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò
3238.66¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò
3196.58¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É1¦Ò
3193.50¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡5Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
3164.25¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
3164.25¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
3161.00¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡15ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÃÍ
3154.50¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡25Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
3133.99¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡14ÆüTOPIX¸½Êª½ªÃÍ
3112.42¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É-1¦Ò
3070.34¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò
3041.50¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Àè¹Ô¥¹¥Ñ¥ó1¡Ê±À¾å¸Â¡Ë
3028.27¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò
3024.05¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡75Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
2946.75¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Àè¹Ô¥¹¥Ñ¥ó2¡Ê±À²¼¸Â¡Ë
2828.05¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
