¡Ö»ä¤ÎÈ±¤ò¾Ã¤·¤¿¡×¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¥¿¥¤¥à»ï¤Î¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ËÉÔËþ¡¡¡ÖÈæ³ÓÅªÎÉ¤¤µ»ö¤À¤¬¼Ì¿¿¤Ï»Ë¾åºÇ°¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï14Æü¡¢¥¿¥¤¥à»ï¤¬·ÇºÜ¤·¤¿¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»Ë¾åºÇ°¤Î¼Ì¿¿¤À¡£È±¤ÎÌÓ¤ò¾Ã¤·¤¿¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢ÉÔËþ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ç¤ÎÏÂÊ¿¹ç°Õ¤ò¾Î¤¨¤Æ¥¿¥¤¥à»ï¤¬·ÇºÜ¤·¤¿¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈæ³ÓÅªÎÉ¤¤µ»ö¤ò½ñ¤¤¤¿¤¬¡¢¼Ì¿¿¤Ï»Ë¾åºÇ°¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤µ¤é¤Ë¡ÖÈà¤é¤Ï»ä¤ÎÈ±¤ò¾Ã¤·µî¤ê¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¤Þ¤ë¤Ç¾®¤µ¤¯Éâ¤«¤Ö²¦´§¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÆ¬¤Î¾å¤Ë¾è¤»¤¿¡£»ä¤Ï²¼¤«¤é»£¤ë¥¢¥ó¥°¥ë¤Î¼Ì¿¿¤¬¤â¤È¤â¤È¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÆÃ¤Ë¤Ò¤É¤¤¼Ì¿¿¤Ç¡¢ÈóÆñ¤ËÃÍ¤¹¤ë¡×¤ÈÉÔËþ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¥à»ï¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤Î°ìÉô¤¬Æüº¹¤·¤ËÈ¿¼Í¤·¡¢°ìÉô¤¬¸«¤¨¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£