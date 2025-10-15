¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡ÖÅìËÌ¤Î¥ê¥¢¥ë¡¦¥í¥Ã¥¯¡×ºùÄíµÈÉ§¤Ï¡¢¹â£²¤ÇÌîµåÉô¤«¤éÅ¾¸þ¤·¤Æ£³ÅÙ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿
¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¡Ö¥ì¥¬¥·¡¼¡×¤¿¤Á
¡ÚÂè32²ó¡ÛºùÄíµÈÉ§
¡Ê½©ÅÄ¹©¹â¢ª¿·ÆüÅ´³øÀÐ¡Ë
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë°ìÅÙ¤Ç¤â¥Ï¥Þ¤ë¤È¡¢¤â¤¦È´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¡£Æ´¤ì¤¿¥é¥¬¡¼¥Þ¥ó¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï³§¡¢¸ì¤ê·Ñ¤®¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡Ï¢ºÜ32²óÌÜ¤Ï¡¢½©ÅÄ¹©¶È¹â¹»¤«¤é¹âÂ´¤Ç¿·ÆüÅ´³øÀÐ¤ËÆþÃÄ¤·¡¢3ÅÙ¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡ÖÅ´¿Í¡×LOºùÄíµÈÉ§¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£14Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÂåÉ½³èÆ°¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿»î¹ç¤Ï100°Ê¾å¡£°úÂà¸å¤â³øÀÐ¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤À¡£
¢¨¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÎ¬¾Î¡áHO¡Ê¥Õ¥Ã¥«¡¼¡Ë¡¢PR¡Ê¥×¥í¥Ã¥×¡Ë¡¢LO¡Ê¥í¥Ã¥¯¡Ë¡¢FL¡Ê¥Õ¥é¥ó¥«¡¼¡Ë¡¢No.8¡Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥¨¥¤¥È¡Ë¡¢SH¡Ê¥¹¥¯¥é¥à¥Ï¡¼¥Õ¡Ë¡¢SO¡Ê¥¹¥¿¥ó¥É¥ª¥Õ¡Ë¡¢CTB¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡¢WTB¡Ê¥¦¥¤¥ó¥°¡Ë¡¢FB¡Ê¥Õ¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡Ë
¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨
ºùÄíµÈÉ§¡¿1966Ç¯9·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢½©ÅÄ¸©³ã¾å»Ô½Ð¿È¡¡photo by AFLO
¡ÖÅìËÌ¤Î¥ê¥¢¥ë¡¦¥í¥Ã¥¯¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÎòÂåºÇÂ¿98¥¥ã¥Ã¥×¤ò¸Ø¤ëÊ¡Åç¸©½Ð¿È¤ÎÂçÌî¶Ñ¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤ê»×¤¤½Ð¤¹Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£½©ÅÄ¸©½Ð¿È¤Ç43¥¥ã¥Ã¥×¤ÎºùÄíµÈÉ§¤À¡£
¡¡ºùÄí¤¬³èÌö¤·¤¿1980Ç¯ÂåÅö»þ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÇ¯´Ö¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¿ô¤Ï5»î¹çÁ°¸å¡£¤·¤«¤·¡¢³¤³°±óÀ¬¤Ç¤ÏÈó¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Î»î¹ç¤âÂ¿¤¯ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢ºùÄí¤Î43¥¥ã¥Ã¥×¤Ï¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¤½¤ÎÇÜ¶á¤¯¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢ÀÜÅÀ¤Ç¤Ï³°¹ñ¿ÍÁê¼ê¤Ë¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥È¤·Â³¤±¤¿¡£
¡¡¶õÃæÀï¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¤¤Ä¤¤»Å»ö¤Ç¤âÌÛ¡¹¤È¤³¤Ê¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÇºÇ¤âÍ¦´º¤ÇÎÏ¶¯¤¤LO¤ËÂÐ¤·¡¢¿Í¤Ï·É°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö¥ê¥¢¥ë¡¦¥í¥Ã¥¯¡×¤È¸Æ¤Ö¡£¤Þ¤µ¤ËºùÄí¤Ï¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¿Íµ¤ÀäÄº´ü¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¡¦¥í¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1986Ç¯10·î¡¢³¤³°±óÀ¬¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤¿ºùÄí¤Ï¡¢20ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ½é¥¥ã¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£Åö»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¿À¸ÍÀ½¹Ý¤ÎLOÎÓÉÒÇ·¤ÈLOÂçÈ¬ÌÚ½ß»Ë¤Ë¼¡¤°¼ã¤¥¿¥ì¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú32ºÐ¤Ç3ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¡Û
¡¡ºùÄí¤ÏÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë1987Ç¯¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¶¦ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè1²ó¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¡£´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤Ê¤¬¤é23-42¤ÈÁ±Àï¤·¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Ë¤âÀèÈ¯¤·¤¿¡£
¡ÖÂè1²óÂç²ñ¤Ï¡¢¤Þ¤À³¤³°±óÀ¬¤Î±äÄ¹Àþ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ËÒ²ÎÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ËÜÂç²ñ¤Ø¤ÎÍ½Áª¤â¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¾·ÂÔ¤Ç½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡Ø¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÀ¤³¦°ì¤ò·è¤á¤ë½é¤á¤Æ¤ÎÂç²ñ¡Ù¤È¤¤¤¦¹âÍÈ´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡¡
¡¡¤·¤«¤·4Ç¯¸å¤Î1991Ç¯¡¢½Éß·¹Ï¯´ÆÆÄ¤ÎÎ¨¤¤¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡¢ºùÄí¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ËÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÓ¤µ¤ó¡¢ÂçÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÍîÁª¤·¤¿²ù¤·¤µ¤òÎÈ¤Ë¡¢4Ç¯´Ö¤òÃÃ¤¨Ä¾¤·¤¿·ë²Ì¡¢ºùÄí¤ÏºÆ¤Óºù¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤ËÂµ¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ1995Ç¯¡¢Âè3²ó¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ë17-145¤È¤¤¤¦Îò»ËÅªÂçÇÔ¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤Ç·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÈó¾ï¤Ë²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ËÁª¼êÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢°ìÈÖÀ®Ä¹¤·¤¿¤Î¤¬1995Ç¯¤«¤é1999Ç¯¤Þ¤Ç¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î1995Ç¯¤Î²ù¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¼«Ê¬¤ò»î¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Í¯¤¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤òÂç¤¤¯ÊÑ²½¤µ¤»¤¿¡×
¡¡¤½¤·¤ÆÂè4²ó¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿1999Ç¯¡¢ºùÄí¤ÏÊ¿Èø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç2ÈÖÌÜ¤Ë¹âÎð¤Î32ºÐ¤Ç3ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¡£ÇòÀ±¤³¤½ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡ÂçÉñÂæ¤ò½ª¤¨¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤ò½Ð¤·¤¤Ã¤¿ºùÄí¤Ï¡¢ÂåÉ½À¸³è¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡14Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤¿ºùÄí¤Ï¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÅ´¿Í¡×¤È»¾¤¨¤é¤ì¤ë¡£À¸¤Þ¤ì¤Ï½©ÅÄ¸©³ã¾å»Ô¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹¿È¤òÀ¸¤«¤·¤¿Åê¼ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±¶¿¤Î»³ÅÄµ×»Ö¤äÍî¹çÇîËþ¤ËÆ´¤ì¡¢¹â¹»¤ÏÍî¹ç¤ÎÊì¹»¡¦½©ÅÄ¹©¶È¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£
¡¡µå¤ÏÂ®¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ËÆñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤Î´ÆÆÄ¤Ë¡Ö¤ªÁ°¤ÏÌîµå¤è¤ê¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¤Û¤¦¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ºùÄí¤Ï¹â¹»2Ç¯»þ¤ËÌîµå¤«¤é¥é¥°¥Ó¡¼¤Ë¥·¥Õ¥È¤¹¤ë¡£¡Ú¾¾ÈøÍº¼£¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¹âÂ´¤ÇÆþÃÄ¡Û
¡ÖÂÊ±ßµå¤ÎÂç¤¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤Î¤Û¤¦¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¶¥µ»¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿Áá¡¹¡¢ºùÄí¤Ï¤½¤¦´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢¤½¤ÎÇ¯Ëö¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ¡Ö²Ö±à¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢¹â¹»3Ç¯»þ¤ÏÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤ÆÁ´¹ñÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë£²³ØÇ¯²¼¤Î1Ç¯À¸¤Ë¤Ï¡¢¤Î¤Á¤ËÆüËÜ¶þ»Ø¤ÎÌ¾WTB¤È¾Î¤µ¤ì¤ëµÈÅÄµÁ¿Í¤¬¤¤¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹190cm¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿ºùÄí¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é´ØÅì¤ÎÂç³Ø¤«¤éÇ®»ëÀþ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¿·ÆüÅ´³øÀÐ¡£Âç³Ø¤Ë¤Ï¿Ê³Ø¤»¤º¡¢Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅìËÌ¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÆþÉô¤·¤¿¡£½©ÅÄ¹©¤ÎÀèÇÚ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥é¥°¥Ó¡¼¡×¤³¤ÈSO¾¾ÈøÍº¼£¤¬ºùÄí¤ËÄ¾ÀÜ²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹â¹»3Ç¯»þ¡¢ºùÄí¤Ï¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¿·ÆüÅ´³øÀÐ¤ÎV7¡ÊÆüËÜÁª¼ê¸¢7Ï¢ÇÆ¡Ë¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¡£1985Ç¯£´·î¤ËÆþÉô¤·¤¿»þ¤Ë¾¾Èø¤Ï°úÂà¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºùÄí¤Ï¡Ö¾¾Èø¤µ¤ó¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¿·ÆüÅ´³øÀÐ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡×¤Èº£¤Ç¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÂ´¤Ç¿·ÆüÅ´³øÀÐ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ºùÄí¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢V7¤òÃÎ¤ëÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÁÅý¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÀèÇÚFW¤ËÙæ¤Þ¤ì¤Æ¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºùÄí¤ÏÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëLO¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î·ë²Ì¤¬3ÅÙ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤À¡£
¡¡ºù¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤ò14Ç¯´Ö¼é¤êÈ´¤¤¤¿¤¢¤È¤â¡¢ºùÄí¤Ï¿·ÆüÅ´³øÀÐ¤Ë·ç¤«¤»¤ÌÀº¿ÀÅª»ÙÃì¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é2001Ç¯¡¢Ä¹¤é¤¯Â³¤¯Å´¹Ý¶È³¦¤ÎÉÔ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·ÆüÅ´³øÀÐ¤Ï¥¯¥é¥Ö²½¤·¡¢³øÀÐ¥·¡¼¥¦¥§¥¤¥Ö¥¹¡Ê¸½¡¦ÆüËÜÀ½Å´³øÀÐ¥·¡¼¥¦¥§¥¤¥Ö¥¹¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºùÄí¤Ï¤½¤ÎÇ¯¤Ë¸½Ìò¤òÂà¤¡¢2002Ç¯¤«¤é¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤·¤Æ2003-04¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌ¾Ìç¥Á¡¼¥à¤ò19Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Þ¤ÇÆ³¤¤¤¿¡£¡ÚÅìËÌ¡¦³øÀÐ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥é¥¬¡¼¥Þ¥ó¡Û
¡¡¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï¡¢2005Ç¯¤Î39ºÐ¤Ë°ìÇ°È¯µ¯¤·¤Æ¡¢¥³¡¼¥Á·óÇ¤¤È¤·¤Æ¸½ÌòÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤À¡£¡ÖÁª¼ê¤È°ì½ï¤Ë´À¤òÎ®¤·¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤É¤ª¤ê¤ËÂÎ¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¤·¡¢ÂÎÎÏ¤â²óÉü¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤äGM¤òÎòÇ¤¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ÆüËÜÂç²ñ¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¡¢³øÀÐ±½»µïÉü¶½¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×³«ºÅ¤Ë¤âÂç¤¤¯¿ÔÎÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÅìËÌ¡¢¤½¤·¤Æ³øÀÐ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥é¥¬¡¼¥Þ¥ó¨¡¨¡ºùÄíµÈÉ§¤Ï°¦¤¹¤ëÅÚÃÏ¡¢°¦¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ÇÇ®¤¤¾ðÇ®¤ò¶»¤Ë¡¢º£¤â¸å¿Ê¤Î»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£