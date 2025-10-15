¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¼ç±éºÇ¿·ºî¡Ø¥·¥ã¥É¥¦¥º¡¦¥¨¥Ã¥¸¡Ù12.12¸ø³«¡ª¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼¡õÍ½¹ð²ò¶Ø
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¼ç±é±Ç²èºÇ¿·ºî¡Ø¥·¥ã¥É¥¦¥º¡¦¥¨¥Ã¥¸¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ø³«Æü¤¬¡¢12·î12Æü¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢ÆüËÜÈÇ¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÍ½¹ðÊÔ¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÃæ¹ñ¤Ç4½µÏ¢Â³1°Ì¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¡ª¡¡¡Ø¥·¥ã¥É¥¦¥º¡¦¥¨¥Ã¥¸¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡ÉñÂæ¤Ï¥Þ¥«¥ª¡£²Ú¤ä¤«¤Ê³¹¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¤Ï¡¢ÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼ÈÈºá½¸ÃÄ¤¬°ÅÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¤Ê¤¹¤¹¤Ù¤â¤Ê¤¯¡¢ºÇ¸å¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ¸Æ¤ÓÌá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÄÉÀ×¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¡¦²«ÆÁÃé¡Ê¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¡Ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¸½Ìò¤òÂà¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ã¤Àº±Ô¤¿¤Á¤È¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¡¢ºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Èµì¼°¤ÎÁÜºº½Ñ¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢ÈÈºá½¸ÃÄ¤Î¡È±Æ¡É¤òÄÉ¤¦¡¼¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¸µ¥Þ¥«¥ª·Ù»¡¤ÎÄÉÀ×¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤È¤·¤Æ¡¢¼ã¼ê·º»ö¥Á¡¼¥à¤È¤È¤â¤Ë¥µ¥¤¥Ð¡¼ÈÈºá½¸ÃÄ¤ÎÅ¦È¯¤ËÄ©¤à¡£¸µ°Å»¦¼Ô¤ÇÈÈºá½¸ÃÄ¤Î¼óÎÎ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¥ì¥ª¥ó¡¦¥«¡¼¥Õ¥§¥¤¡£¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¤È¤Ï¡ØTHE MYTH¡¿¿ÀÏÃ¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ë¡£ÈÈºá½¸ÃÄ¤ÎÃæ³Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢K-POP¥°¥ë¡¼¥×¡¦SEVENTEEN¤Î¥¸¥å¥ó¡£½é¤Î°Ìò¤ËÄ©¤ß¡¢²ÚÎï¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ä¥£¥Õ¥©¥ó¡¢¥Ä¡¼¥·¥ã¡¼¤Ê¤É¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼ã¼ê¥¹¥¿¡¼¤¬Â¿¿ô½Ð±é¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¤È¡Ø¥é¥¤¥É¡¦¥ª¥ó¡Ù¤ËÂ³¤¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥é¥ê¡¼¡¦¥ä¥ó¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÈÇ¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅÁÀâ¤ò¡¢ÂÇ¤ÁÇË¤ì¡×¤Î¥³¥Ô¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó±é¤¸¤ëÄÉÀ×¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¡¦²«ÆÁÃéÎ¨¤¤¤ë·Ù»¡¤È¡¢¥ì¥ª¥ó¡¦¥«¡¼¥Õ¥§¥¤±é¤¸¤ë¡È±Æ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸µ°Å»¦¼ÔÎ¨¤¤¤ë¥µ¥¤¥Ð¡¼ÈÈºá½¸ÃÄ¤¬ÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤¹¤ëÍÍ¤¬¡£¶Ê¤¬¤ê³Ñ¤Ç¸ß¤¤¤ÎÆ°¸þ¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤è¤¦¤ËÂ©¤ò¤Ò¤½¤á¤ëÉ½¾ð¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë°ì¿¨Â¨È¯¤Ç¡¢¤³¤Î¤¢¤È¤Î·ã¤·¤¤¹¶ËÉÀï¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
¡¡Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¿À½Ðµ´Ë×¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼ÈÈºá½¸ÃÄ¤Ë¤è¤ê¡¢¹ªÌ¯¤«¤ÄÂçÃÀ¤Ê¶¯Ã¥»ö·ï¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥«¥ª¤Ç¡¢´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à¤â¾è¤Ã¼è¤é¤ì¡¢¤Ê¤¹¤¹¤Ù¤â¤Ê¤¤·Ù»¡¤¬¡¢º£¤Ï°ìÀþ¤òÂà¤¤¤¿ÄÉÀ×¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¡¦²«ÆÁÃé¡Ê¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¡Ë¤Ë¶¨ÎÏ¤ò°ÍÍê¡£¼ã¼ê·º»ö¥Á¡¼¥à¤Ë¡¢¡ÖÄÉÀ×¤Î¥³¥Ä¤Ï¡È¸«¤Æµ²±¡É¡×¡ÖÆÃÄ§¤ò³Ð¤¨½Ö»þ¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÁÜºº½Ñ¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤ß¡¢°ÅÌö¤¹¤ëÈÈºá½¸ÃÄ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÍÍ¤¬¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯Å¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡Ö¡È±Æ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼êÇÛÈÈ¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¸µ°Å»¦¼Ô¤ò¼óÎÎ¤È¤¹¤ë½¸ÃÄ¤Ï¡¢¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï¥Ü¥¹¤È¶¦¤Ë¡×¤Èå«¤¬¸Ç¤¯¡¢¡ÖÀäÂÐ¤ËÁÇ´é¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¡×¤È¹ª¤ß¤ÊÊÑÁõ¤È·º»ö¤¿¤Á¤òËÝÏ®¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÀïÆ®Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£¤½¤·¤Æ¹âÅÙ¤Ê¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¡¢·Ù»¡¤ÎÄÉÀ×¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤À¤¬¡¢¡ÖÁÀ¤¤¤¬²¿¤Ç¤¢¤ì¡¢É¬¤ºÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¡×¤È¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤²«ÆÁÃé¤Ï¡¢ÈÈºá½¸ÃÄ¤Î¼óÎÎ¡Ê¥ì¥ª¥ó¡¦¥«¡¼¥Õ¥§¥¤¡Ë¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¡¢¶Ë¸Â¤ÎÆ¬Ç¾Àï¤Ï¤ä¤¬¤Æ·ý¤È·ý¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ø¡£
¡¡ËÜºî¤ÇÌó20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¤È¥ì¥ª¥ó¡¦¥«¡¼¥Õ¥§¥¤¤È¤¤¤¦Ì¾Í¥2¿Í¤Î¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢½é¤Î°Ìò¤ËÄ©¤ó¤ÀSEVENTEEN¤Î¥¸¥å¥ó¤ä¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î¥Ä¡¼¥·¥ã¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¼ã¼êÃíÌÜÇÐÍ¥¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¤òÁê¼ê¤Ë¤ß¤»¤ë¥¥ì¥¥ì¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¸«¤â¤Î¤À¡£
¡¡ËÜºî¤ÎÁ°ÇäÆÃÅµÉÕ¤¥à¥Ó¥Á¥±¥«¡¼¥É¤Ï10·î17ÆüÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£ÆÃÅµ¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¡¢¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ä¥£¥Õ¥©¥ó¡¢¥ì¥ª¥ó¡¦¥«¡¼¥Õ¥§¥¤¡¢¥Ä¡¼¥·¥ã¡¼¡¢¥¸¥å¥ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥«¥Ã¥È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿ÆÃÀ½»°¤ÄÀÞ¤ê¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥·¥ã¥É¥¦¥º¡¦¥¨¥Ã¥¸¡Ù¤Ï¡¢12·î12Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
