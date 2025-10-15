ºäÅì¿·¸ç¡õºäÅì×½½½Ïº¡¢±ÇÁü¤Ç½é¤Î¿Æ»Ò¶¦±é¤¬·èÄê¡ª¡¡¡Ø¤â¤·¤¬¤¯¡ÙÂè4ÏÃ¤Ç
¡¡¿ûÅÄ¾Úö¤¬¼ç±é¤·¡¢»°Ã«¹¬´î¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ¿åÍË22»þ¡Ë¤ÎÂè4ÏÃ¡Ê10·î22ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ë¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎºäÅì¿·¸ç¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£È¬Ê¬¿À¼Ò¤òË¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¿À¼ÒËÜÄ£¤ÎÃË¡¦À¶¸¶¤ò±é¤¸¤ë¡£¿À¼ç¤ÎÏÀÊ¿¤ò±é¤¸¤ë¼ÂÉã¤Ç²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎºäÅì×½½½Ïº¤È¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸½Âå·à¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡ª¡¡ºäÅì¿·¸ç¤Î½Ð±é¥«¥Ã¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡ËÜºî¤Ï1984Ç¯¤Î½ÂÃ«¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÀÄ½Õ·²Áü·à¤Ç¡¢»°Ã«¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï½ÂÃ«¡¦È¬Ê¬ºä¡£½ÂÃ«±Ø¤«¤éÅÌÊâ8Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¤½¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¡¢°ÆÆâ½ê¡¢¥¸¥ã¥ºµÊÃã¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¡¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥×·à¾ì¤é¤¬¤È¤³¤í¶¹¤·¤È¸®¤òÏ¢¤Í¤ëÂç¿Í¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç¤¢¤ë¡£¼«¿È¤Î·àÃÄ¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿·àÃÄ±é½Ð²È¡¦µ×Éô»°À®¡Ê¿ûÅÄ¡Ë¤Ï¡¢¤³¤³È¬Ê¬ºä¤Ë¤¢¤ëWS·à¾ì¤ò¡ÖÅìµþ¤Ç°ìÈÖ¤Î·à¾ì¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¤·¡¢È¬Ê¬ºä¤Î¿Í¡¹¤È¤È¤â¤ËÍýÁÛ¤Î¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢·à¤òºî¤í¤¦¤ÈËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Âè4ÏÃ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¿·¸ç¤Ï¡¢¼ã¼ê½÷Êý¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤¹²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡£¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼²ÎÉñ´ìII ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ù¡Ê2017Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¥Ê¥ß¤ò´Þ¤à¸ÄÀ¤Î°Û¤Ê¤ë»°Ìò¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë±é¤¸Ê¬¤±¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ10¡ØÂç±ü¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ç¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ËÜºî¤ÇÌ±ÊüÏ¢¥É¥é½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢È¬Ê¬¿À¼Ò¤Î¿À¼ç¡¦ÏÀÊ¿¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ºäÅì×½½½Ïº¤Ï¼Â¤ÎÉã¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¿Æ»Ò¶¦±é¤¬¼Â¸½¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î¶¦±é¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¿·¸ç¤Ï¡Öº£²ó½é¤á¤Æ¸½Âå·à¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£»£±ÆÁ°¤Þ¤Ç¤ÏÂçÊÑ¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤ÎÊý¡¹¤¬²¹¤«¤¯Æ³¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê³Ú¤·¤¯»£±Æ¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤ËÉã¤ÎÊý¤¬¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤Î¿Æ»Ò½é¶¦±é¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ä¤Ä¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹À¹¤ê¾å¤¬¤ëÂè4ÏÃ¤òÀ§Èó¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µ¿åÍË22»þÊüÁ÷¡£
