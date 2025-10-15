¥»¥Ã¥¯¥¹¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡É¥Ù¡¼¥¿¡É¤¬Æ°°÷¤¹¤ë¡Öº¹ÊÌÅª¤Ê¥ë¥µ¥ó¥Á¥Þ¥ó¡×¡ÄÈéÆù¤¬ÈéÆù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤¬¼è¤ê»Ï¤á¤¿¡Ö¥Ê¥Á¥¹Åª¡×¤ÊÈ¿¹³¤Î¥Ý¡¼¥º
¿Í¼ïº¹ÊÌ¡¢·ÐºÑ³Êº¹¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÉÔÊ¿Åù¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤Ø¤Î¼Ò²ñÅªÀ©ºÛ¡Ä¡£
À¤³¦¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¡¢¥â¥é¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÀÁè¤¬²áÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö±ó¤¤¹ñ¤Î¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¡×¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯Í¥¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÜÎ©¤Ä¿È¶á¤ÊÂ¾¼Ô¤ÏÅ°ÄìÅª¤ËÃ¡¤¡¢¥â¥é¥ë¤ËÈ¿¤¹¤ëÃøÌ¾¿Í¤ò¸·¤·¤¯È³¤¹¤ë»ä¤¿¤Á¡£
¤³¤ÎÊ¬ÃÇ¤¬¿Ê¤àÀ¤³¦¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÀµ¤·¤µ¡×¤È¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤«¡©
¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥æ¥È¥ì¥Ò¥ÈÂç³Ø½Ú¶µ¼ø¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥ó¥Î¡¦¥¶¥¦¥¢¡¼¤¬¡¢Îò»Ë¡¢¿Ê²½À¸Êª³Ø¡¢Åý·×³Ø¤Ê¤É¤Î¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡ÖÁ±¤È°¡×¤ÎËÜ¼Á¤ò¤¢¤Ö¤ê¤À¤¹ÏÃÂêºî¡ØMORAL Á±°¤ÈÆ»ÆÁ¤Î¿ÍÎà»Ë¡Ù¡ÊÄ¹Ã«Àî·½Ìõ¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£Æ±½ñ¤è¤ê¡¢ÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡ØMORAL Á±°¤ÈÆ»ÆÁ¤Î¿ÍÎà»Ë¡Ù¡¡Ï¢ºÜÂè136²ó
¡Ø¡Öº¹ÊÌ¡¦ºñ¼è¡¦ÉÔÊ¿Åù¡×¤³¤½¤¬¼Ò²ñ¤Î¡ÈÀµ¾ï¾õÂÖ¡É¤À¤Ã¤¿!?¡ÄÆ»ÆÁ¤Ë²áÉÒ¤¹¤®¤ë¡Ö¥¦¥©¡¼¥¯±¿Æ°¡×¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤È¤Ï¡Ù¤è¤êÂ³¤¯
¥»¥Ã¥¯¥¹¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ÃË¤¿¤Á
¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¤ÏÆÈ¼«¤ÎÊÛ¾ÚË¡¤¬¤¢¤ë¡£¤É¤ÎÀ©ÅÙ¤â¡¢¤É¤Î¿·¤¿¤Ê¸ÀÀâ¤â¡¢¤É¤Î³×¿·Åª¤Ê¼Ò²ñ´·½¬¤â¡¢É¬¤º¿·¤¿¤Ê·ä´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¤½¤Î·ä´Ö¤Ë¸ý¤Ç¤ÏÀµ¤·¤¤Æ»ÆÁÅª¥·¥°¥Ê¥ë¤òÈ¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ç¿ò¹â¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤ÌÜÉ¸¤òÄÉ¤¦¿Í¡¹¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Ê¿Åù¤ä¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤È¤¤¤Ã¤¿ÊñÀÝÅª¤Ê¥Ü¥¥ã¥Ö¥é¥ê¡¼¤¬È¿ÊñÀÝÅª¤Ê³èÆ°¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤Ï²òÊü±¿Æ°¤ËÂÐÎ©¤¹¤ëÆ°¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
ÀÅª¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¿¤á¤¿¥¤¥ó¥»¥ë¤¿¤Á-¡Ö¥¤¥ó¥Ü¥é¥ó¥¿¥ê¡¼¡¦¥»¥ê¥Ù¥¤¥È¡×¤ÎÎ¬¤Ç¡¢¼«¤é¤Î°Õ»Ö¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤ËÀÅªÍßµá¤òËþ¤¿¤»¤Ê¤¤¼ã¤¤ÃËÀ-¤äÃËÀ¤Î¸¢Íø¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë³èÆ°²È¤é¤Ï¡¢Æâµ¤¤Ê¿Í¤äÌ¥ÎÏ¤ËË³¤·¤¤¿Í¤¬º¹ÊÌ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÀÅª¤ÊÍßµá¤ËÂÐ¤¹¤ëË¡Åª¹´Â«ÎÏ¤Î¤¢¤ë¸¢Íø¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¡ÖºÆÊ¬ÇÛ¡×¤ä¡ÖÁÂ³°¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÑ¸ì¤ò»È¤¦¡£¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤òº¹ÊÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï°¤¤¤³¤È¤À¡£¤Ç¤Ï¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¼ã¤¤ÃË¤òº¹ÊÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡©Èà¤é¤ÎÇº¤ß¤ËÃ¯¤¬¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©Â©¤¬¤¯¤µ¤¤Âà¶þ¤ÊÃË¤¿¤Á¤È¡¢Ã¯¤¬¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¿²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡©
¼ã¤¤ÃËÀ¤¬´õË¾¤¹¤ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎÌ¤È¡¢Èà¤é¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ëÎÌ¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë³Ö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¤¤ÇºÇ¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤³¤È¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î»ö¼Â¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤òÈë¤á¤¿¼Ò²ñÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÃËÀ¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙËþÂ¤Î¤¤¤¯Áê¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Þ¤Ç¡¢Â¿¤«¤ì¾¯¤Ê¤«¤ì´¥´ü¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤ÊÌäÂê¤À¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»þÂå¤Ç¤Ï¡¢ÀÅª¤ÊÍßµáÉÔËþ¤ò¤¿¤á¤¿¥Æ¥£¡¼¥ó¥¨¥¤¥¸¥ã¡¼¤¬¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Çº¤ß¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æµ¤¤Å¤¯¤Î¤À¡£ËÍ¤Ï1¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä¡ÄÃç´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡ªËÍ¤¿¤Á¤Ï¿·¤¿¤Ê¾¯¿ôÇÉ¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤éµÔ¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ª¤½¤·¤ÆÈà¤é¤Ï¤½¤³¤Ë±¢ËÅ¤Î¤Ë¤ª¤¤¤òÓÌ¤®¤È¤ê¡¢¤´¤¯¾¯¿ô¤ÎÀÅª¤ÊÀ®¸ù¼Ô-¡Ö¥Á¥ã¥É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë-¤¬¾¯¿ô¤ÎÀÅª¤ËÆÃ¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê½÷À¡Ö¥¹¥Æ¥¤¥·¡¼¡×¤òÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¡£»Ä¤ê¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢±Ê±ó¤Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥Ù¡¼¥¿¡×¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤º¤Ã¤È¡¢±¦ÍãÊÝ¼éÇÉ¤Î¿´Íý¤ÎÃæ¿´¤Ë¤ÏÀÅª¤ÊÍßµáÉÔËþ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊ°¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¤¸¤Ä¤Ë´ÊÃ±¤Ë²ò·è¤Ç¤¤ë¡£²ÈÉãÄ¹À©¤ÎÉü¸¢¤À¡£¤¢¤ÎÇö±ø¤¤°üÍð½÷¤É¤â¤Ë¡¢¸Å¤¤è¤²ÈÉãÄ¹À©¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤ò»×¤¤ÃÎ¤é¤»¤Æ¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
º¹ÊÌÅª¤Ê¥ë¥µ¥ó¥Á¥Þ¥ó
2010Ç¯¤´¤í¤Ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¤¬Äó¾§¤·¡¢¡Ö¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¡¦¥é¥¤¥È¡×¤Î´ú°õ¤Î²¼¤Ç¡ÈÇò¿Í»ê¾å¼çµÁ¡É¤òºÆ¶½¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¥ª¥ë¥¿¥Ê±¦Íã±¿Æ°¡Ê¥ª¥ë¥È¡¦¥é¥¤¥È±¿Æ°¡Ë¤¬¡¢¹õ¿Í¤ÎÃÄ·ë¤ä¹õ¿Í¤ÎÊ¸²½¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Î¶¯Ä´¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤ò³Ð¤¨¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ëµ¯¸»¤ò¤â¤ÄÇò¿Í¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÌ±Â²Åª¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¼çÄ¥¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¡£
¥¢¥Õ¥ê¥«·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤äÀ¼Á¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¡È²æ¡¹¡É¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡©¤³¤ì¤³¤½¥À¥Ö¥ë¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ê¿Åù¤È¤¤¤¦·ú¤ÆÁ°¤Î¤â¤È¡¢¿Í¼ïº¹ÊÌÅª¤Ê¤¢¤ë¤¤¤ÏÀº¹ÊÌÅª¤Ê¥ë¥µ¥ó¥Á¥Þ¥ó¤òÆ°°÷¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÈÜÎô¤ÊÀïÎ¬¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¼êÃÊ¤òÍÑ¤¤¤¿¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢µÄÏÀ¤Ç¤â¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢ÂÞ¤À¤¿¤¤ËÁø¤Ã¤¿¡£
±¦ÇÉ¤ÎÈ¿¹³¤Î¤¦¤Á¡¢¤É¤ì¤¬¿¿·õ¤Ç¡¢¤É¤ì¤¬¿¿·õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¼ã¤¤À¤Âå¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÄ©È¯¤¹¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ä©È¯¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥Ò¥Ã¥Ô¡¼¤À¤Ã¤¿Î¾¿Æ¤¬¥É¥é¥Ã¥°¤Ë¤âº§Á°¸ò¾Ä¤Ë¤â´²ÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤ÏÈ¿¹³¤¹¤ëÂÐ¾Ý¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Ï¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¤½¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢îì½½»ú¤äÌîÈÚ¤Ê½÷ÀÊÎ»ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»¦¿ÍÌÑÁÛ¤Î¹ðÇò¤Ê¤É¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢ÈéÆù¤È¤·¤Æ¤Î¡¢¤è¤êÀµ³Î¤Ë¤Ï¡È¥á¥¿ÈéÆù¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÀ³Ê¤òÈ¼¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢²¿¤¬ËÜÅö¤ËÈéÆù¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¿¤¬ÈéÆù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÉÔÌÀÎÆ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¿¿¤ÎÈéÆù¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¸ß¤¤¤ËÌÜÇÛ¤»¤·¤Ê¤¬¤é¡È¾éÃÌ¤ò¡É¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¹¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬È¿¹³¤òÁõ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÉÔÃí°Õ¤Ë¤âËº¤ì¤ë¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£ÈéÆù¤ò¹þ¤á¤ÆÈ¿¹³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢ËÜÅö¤ËÈ¿¹³¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¡¹¤ÏÈéÆù¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤«¤Ê¤°¤ê¼Î¤Æ¡¢ËÜÅö¤Î¥Ê¥Á¥¹¤¢¤ë¤¤¤Ï½÷ÀÊÎ»ëÏÀ¼Ô¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ÎÎ¾Êý¡Ë¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ø¡Ö¶âÀµ²¸¤Ï¥Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ë¡×¡Öµ¤¸õÊÑÆ°¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸Ç¤¯¿®¤¸¤ë¿Í¡¹¡Ä¤Û¤È¤ó¤É¤Î¼Ò²ñÅª½¸ÃÄ¤¬´Ù¤ë¡Ö²á·ã¤µ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¡×¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤È¤Ï¡Ù¤ØÂ³¤¯
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡Ö¶âÀµ²¸¤Ï¥Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ë¡×¡Öµ¤¸õÊÑÆ°¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸Ç¤¯¿®¤¸¤ë¿Í¡¹¡Ä¤Û¤È¤ó¤É¤Î¼Ò²ñÅª½¸ÃÄ¤¬´Ù¤ë¡Ö²á·ã¤µ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¡×¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤È¤Ï