»³ËÜÉñ¹á¡Ö£²£¸ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×ÃÂÀ¸Æü¤Ë²ÈÂ²¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ë
¡¡½÷Í¥¤Î»³ËÜÉñ¹á¤¬£±£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡££±£³Æü¤Ë¼«¿È¤Î£²£¸ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¿ÈÆâ¤Ø´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö£²£¸ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡¢»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¶¯¤¤»ä¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£ËèÆü¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤½¤·¤Æº£¡¢¤´ÈÓ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¥Á¥ÓÃ£¡¢¸ÀÍÕ¤¬Ìµ¤¯¤¿¤Ã¤ÆÉ½¾ð¤ÇÂô»³¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¡¡»ä¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤ªÍ§Ã£¤¤¤Ä¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òµ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë³§ÍÍÂô»³¤Î¤ª½Ë¤¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¡¢Åê¹Æ¡¢¥á¥ó¥·¥ç¥ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª°¦¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤â¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¡¢¼«¿È¤Î¼ê¤ò¼Ì¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥â¥Ç¥ë¤Î°ÂÀ¾À±Íè¤«¤é¡ÖÉñ¹á¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡Éñ¹á¤Á¤ã¤ó¤¬¹¬¤»¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÉñ¹á¤Á¤ã¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÉñ¹á¤Á¤ã¤óÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£